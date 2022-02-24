С Путиным, но без SWIFT: что следует знать о санкциях за войну РФ против Украины

Запад в течение нескольких месяцев предостерегал президента РФ Владимира Путина от вторжения в Украину, грозя мощными санкциями. Несмотря на это, 24 февраля Россия развязала войну против соседней страны. И теперь западные государства вводят санкции. DW рассказывает о главных из этих штрафных мер.

Первый пакет санкций ЕС - за эскалацию в Украине

В ответ на признание Россией "независимости" сепаратистских формирований в Донбассе, Европейский Союз 23 февраля утвердил первый пакет санкций. Под них подпали 351 депутат Госдумы, а также ряд высокопоставленных чиновников и генералов, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу. В перечне фигурируют и три банка - "Россия", ВЭБ и "Промсвязьбанк". Их активы на территории ЕС заморожены, а физлицам еще и запретили въезд в Евросоюз.

В первом пакете содержатся и финансовые санкции. Так, резидентам ЕС с 23 февраля запрещено предоставлять кредиты российскому государству, правительству и Центробанку. А с 9 марта - продаватьсанкции им либо покупать у них инвестиционные услуги и другие финансовые инструменты.

Второй пакет санкций ЕС: энергетика, самолеты и Путин

Второй пакет штрафных мер Совет ЕС ввел 24 февраля в ответ на вторжение России в Украину. Неожиданностью стало включение в него 25 февраля лично Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. "Единственные лидеры (стран. - Ред.) в мире, находящиеся под санкциями Евросоюза, - это Асад из Сирии, Лукашенко из Беларуси и теперь Путин из России", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Владимир Путин и РФ Сергей Лавров на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, апрель 2019 года

Тексты санкций обнародуют через несколько часов после утверждения. Но содержание пакета уже известно. Его основные составляющие огласила, в частности, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Именно ее подчиненные готовили список.

В него вошли дополнительные финансовые меры. Они коснутся 70% банковского рынка России, а также ключевых госкомпаний, в частности в сфере обороны. "Эти санкции поднимут цену российских займов, ускорят инфляцию и постепенно будут разъедать промышленную базу России", - пояснила глава фон дер Ляйен.

Вторя составляющая - энергетика. "Наш запрет ударит по нефтяному рынку, что сделает невозможной модернизацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что в 2019 году обеспечило России экспортную выручку на 24 млрд евро", - отметила глава Еврокомиссии. Если быть точнее, то в ЕС не собираются ограничивать импорт российских нефти или газа. Но нельзя будет поставлять в РФ товары и технологии, необходимые для модернизации НПЗ до стандарта Евро-6.

Третий сектор - транспорт. Резидентам Евросоюза запретят продавать российским авиалиниям самолеты и запчасти к ним. "Три четверти коммерческого воздушного флота России было построено в ЕС, США и Канаде", - напомнила глава Урсула фон дер Ляйен.

В-четвертых, ЕС ограничит поставки в Россию высокотехнологичных товаров. Речь идет, в частности, об электронных и телекоммуникационных приборах, компьютерах, сенсорах, лазерах. Однако ограничения не касаются гаджетов для личного пользования.

Еще одна сфера - визы. Сейчас между ЕС и Россией действует соглашение об упрощении визового режима. Аналогично прошлогоднему решению по Беларуси, оно не будет отменено целиком, но с 28 февраля его действие приостановят для дипломатов, чиновников и бизнесменов.

Отключат ли Россию от SWIFT?

Одной из самых мощных санкционных мер считают вероятное отключение России от платежной системы SWIFT. Пока на Западе не пошли на этот шаг. Президент США Джо Байден отметил, что причина этого - отсутствие надлежащей поддержки в Европе. Позже стало известно, что отключение РФ от SWIFT блокировали Германия, Франция и Италия.

Дело в том, что отключение Москвы от SWIFT приведет к остановке практически всей торговли большинства стран мира с РФ. Годовой объем торговли между Евросоюзом и Россией составляет 80 млрд евро. И полностью прекращать ее в ЕС не хотят, особенно это касается импорта российских энергоносителей. А без SWIFT платить за газ и нефть станет невозможно. Тем не менее, и политики, и чиновники в ЕС настаивают на том, что SWIFT все же может оказаться среди санкций - в зависимости от действий Кремля.

Тем временем саммит Евросоюза поручил безотлагательно подготовить уже третий пакет санкций, который на сей раз коснется не только России, но и Беларуси.

США: санкции против крупнейших банков РФ

Западные государства вводят санкции по согласованию друг с другом. Но между этими мерами воздействия есть разница. Одна из причин кроется в том, что у каждой страны - своя структура экономических связей с РФ. У США, к примеру, объемы торговли с Россией в десять раз меньше, чем у Евросоюза.

Вашингтон сделал ставку прежде всего на финансовые санкции. Причем, в отличие от ЕС, ввел ограничения сразу для двух крупнейших банков России - "Сбербанка" и ВТБ. Меры, принятые против них, отличаются. У всех американских финучреждений имеются в распоряжении 30 дней, чтобы закрыть все корреспондентские счета "Сбербанка". После этого "Сбер" не сможет проводить транзакции через Соединенные Штаты.

А вот к ВТБ применят полную блокировку, включающую замораживание его активов в США. Аналогичные меры ввели и в отношении трех других банков - "Открытие", "Совкомбанк" и "Новикомбанк". В министерстве финансов США отметили, что 80% иностранных транзакций российских банков совершаются в долларах. "Огромное большинство этих транзакций теперь будет нарушено", - добавили в министерстве.

Ряду российских компаний ограничили возможность кредитования, торговлю их акциями прекратили. В список попали, в частности, "Газпром", РЖД и "Совкомфлот". При этом в Минфине США особо подчеркнули, что не вводили никаких ограничений на расчеты за энергоносители, чтобы не ухудшать ситуацию с ценами на них.

Лондон запретил самолетам "Аэрофлота" пользоваться британским воздушным пространством

Как и Евросоюз, США тоже ограничили экспорт высокотехнологической продукции в Россию.

Великобритания подвергла санкциям "Аэрофлот" и ВТБ

Вслед за Вашингтоном Лондон ввел свои санкции 24 февраля - в день нападения России на Украину. Ограничения коснулись 120 компаний и олигархов. Их активы на территории Соединенного Королевства заморожены. В числе фигурантов штрафного списка - ВТБ, производитель танков "Уралвагонзавод" и "Ростех".

Кроме того, Лондон запретил самолетам "Аэрофлота" пользоваться британским воздушным пространством. Уже на следующий день власти Польши, Чехии и Болгарии сообщили, что тоже запрещают пользоваться их воздушным пространством, причем всем российским авиаперевозчикам. На уровне всего ЕС таких планов сейчас нет.

Новые санкции против России ввели и другие страны, например Канада и Австралия. О похожих шагах заявили также Япония и Тайвань.

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