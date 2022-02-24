С Путиным, но без SWIFT: что следует знать о санкциях за войну РФ против Украины

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Ведущие страны мира вводят санкции за начатую Россией войну против Украины. DW рассказывает о санкционных пакетах ЕС, США и Великобритании, а также о том, кому Путин составил компанию в этих списках.
Акция протеста против вторжения России в Украину прошла 24 февраля и в американском городе Сакраменто, штат Калифорния
Запад в течение нескольких месяцев предостерегал президента РФ Владимира Путина от вторжения в Украину, грозя мощными санкциями. Несмотря на это, 24 февраля Россия развязала войну против соседней страны. И теперь западные государства вводят санкции. DW рассказывает о главных из этих штрафных мер.
В ответ на признание Россией "независимости" сепаратистских формирований в Донбассе, Европейский Союз 23 февраля утвердил первый пакет санкций. Под них подпали 351 депутат Госдумы, а также ряд высокопоставленных чиновников и генералов, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу. В перечне фигурируют и три банка - "Россия", ВЭБ и "Промсвязьбанк". Их активы на территории ЕС заморожены, а физлицам еще и запретили въезд в Евросоюз.
В первом пакете содержатся и финансовые санкции. Так, резидентам ЕС с 23 февраля запрещено предоставлять кредиты российскому государству, правительству и Центробанку. А с 9 марта - продаватьсанкции им либо покупать у них инвестиционные услуги и другие финансовые инструменты.
Второй пакет штрафных мер Совет ЕС ввел 24 февраля в ответ на вторжение России в Украину. Неожиданностью стало включение в него 25 февраля лично Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. "Единственные лидеры (стран. - Ред.) в мире, находящиеся под санкциями Евросоюза, - это Асад из Сирии, Лукашенко из Беларуси и теперь Путин из России", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Тексты санкций обнародуют через несколько часов после утверждения. Но содержание пакета уже известно. Его основные составляющие огласила, в частности, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Именно ее подчиненные готовили список.
В него вошли дополнительные финансовые меры. Они коснутся 70% банковского рынка России, а также ключевых госкомпаний, в частности в сфере обороны. "Эти санкции поднимут цену российских займов, ускорят инфляцию и постепенно будут разъедать промышленную базу России", - пояснила глава фон дер Ляйен.
Вторя составляющая - энергетика. "Наш запрет ударит по нефтяному рынку, что сделает невозможной модернизацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что в 2019 году обеспечило России экспортную выручку на 24 млрд евро", - отметила глава Еврокомиссии. Если быть точнее, то в ЕС не собираются ограничивать импорт российских нефти или газа. Но нельзя будет поставлять в РФ товары и технологии, необходимые для модернизации НПЗ до стандарта Евро-6.
Третий сектор - транспорт. Резидентам Евросоюза запретят продавать российским авиалиниям самолеты и запчасти к ним. "Три четверти коммерческого воздушного флота России было построено в ЕС, США и Канаде", - напомнила глава Урсула фон дер Ляйен.
В-четвертых, ЕС ограничит поставки в Россию высокотехнологичных товаров. Речь идет, в частности, об электронных и телекоммуникационных приборах, компьютерах, сенсорах, лазерах. Однако ограничения не касаются гаджетов для личного пользования.
Еще одна сфера - визы. Сейчас между ЕС и Россией действует соглашение об упрощении визового режима. Аналогично прошлогоднему решению по Беларуси, оно не будет отменено целиком, но с 28 февраля его действие приостановят для дипломатов, чиновников и бизнесменов.
Одной из самых мощных санкционных мер считают вероятное отключение России от платежной системы SWIFT. Пока на Западе не пошли на этот шаг. Президент США Джо Байден отметил, что причина этого - отсутствие надлежащей поддержки в Европе. Позже стало известно, что отключение РФ от SWIFT блокировали Германия, Франция и Италия.
Дело в том, что отключение Москвы от SWIFT приведет к остановке практически всей торговли большинства стран мира с РФ. Годовой объем торговли между Евросоюзом и Россией составляет 80 млрд евро. И полностью прекращать ее в ЕС не хотят, особенно это касается импорта российских энергоносителей. А без SWIFT платить за газ и нефть станет невозможно. Тем не менее, и политики, и чиновники в ЕС настаивают на том, что SWIFT все же может оказаться среди санкций - в зависимости от действий Кремля.
Тем временем саммит Евросоюза поручил безотлагательно подготовить уже третий пакет санкций, который на сей раз коснется не только России, но и Беларуси.
Западные государства вводят санкции по согласованию друг с другом. Но между этими мерами воздействия есть разница. Одна из причин кроется в том, что у каждой страны - своя структура экономических связей с РФ. У США, к примеру, объемы торговли с Россией в десять раз меньше, чем у Евросоюза.
Вашингтон сделал ставку прежде всего на финансовые санкции. Причем, в отличие от ЕС, ввел ограничения сразу для двух крупнейших банков России - "Сбербанка" и ВТБ. Меры, принятые против них, отличаются. У всех американских финучреждений имеются в распоряжении 30 дней, чтобы закрыть все корреспондентские счета "Сбербанка". После этого "Сбер" не сможет проводить транзакции через Соединенные Штаты.
А вот к ВТБ применят полную блокировку, включающую замораживание его активов в США. Аналогичные меры ввели и в отношении трех других банков - "Открытие", "Совкомбанк" и "Новикомбанк". В министерстве финансов США отметили, что 80% иностранных транзакций российских банков совершаются в долларах. "Огромное большинство этих транзакций теперь будет нарушено", - добавили в министерстве.
Ряду российских компаний ограничили возможность кредитования, торговлю их акциями прекратили. В список попали, в частности, "Газпром", РЖД и "Совкомфлот". При этом в Минфине США особо подчеркнули, что не вводили никаких ограничений на расчеты за энергоносители, чтобы не ухудшать ситуацию с ценами на них.
Как и Евросоюз, США тоже ограничили экспорт высокотехнологической продукции в Россию.
Вслед за Вашингтоном Лондон ввел свои санкции 24 февраля - в день нападения России на Украину. Ограничения коснулись 120 компаний и олигархов. Их активы на территории Соединенного Королевства заморожены. В числе фигурантов штрафного списка - ВТБ, производитель танков "Уралвагонзавод" и "Ростех".
Кроме того, Лондон запретил самолетам "Аэрофлота" пользоваться британским воздушным пространством. Уже на следующий день власти Польши, Чехии и Болгарии сообщили, что тоже запрещают пользоваться их воздушным пространством, причем всем российским авиаперевозчикам. На уровне всего ЕС таких планов сейчас нет.
Новые санкции против России ввели и другие страны, например Канада и Австралия. О похожих шагах заявили также Япония и Тайвань.
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