ЕС внес Путина и Лаврова в санкионный список

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил по итогам экстренного заседания министров иностранных дел стран ЕС в пятницу, 25 февраля, в Брюсселе, что президента России Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова внесли в санкционный список, передает корреспондент DW. Совет ЕС на заседании утвердил второй пакет санкций за начало Россией полномасштабной войны против Украины.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) сообщила, что Евросоюз введет жесткие санкции против президента Путина и главы МИД РФ Лаврова. "Евросоюз разработал пакет экономических и финансовых санкций, а также штрафных мер против тех, кто несет ответственность за этот ужас в отношении людей в Украине. Это разрушит Россию", - заявила она на полях внеочередной конференции глав МИД стран ЕС.

"Мы наносим удар по системе Путина там, где нужно. Не только экономически и финансово, но и по самой сердцевине власти. Поэтому мы внесли в санкционные списки не только олигархов и большое число депутатов парламента, но и президента Путина и министра иностранных дел Лаврова", - пояснила Бербок, указав, что эти двое несут ответственность "за гибель безвинных людей в Украине и попрание международной системы".

Отключения России от SWIFT пока не планируется

Анналена Бербок также объяснила, почему отключение России от международной платежной системы SWIFT пока не планируется. "Опыт Ирана показал, что отключение от SWIFT имеет излишне широкие последствия в отличие от прицельных санкций против конкретных банков. В результате мы, к примеру, лишились возможности финансировать гуманитарные проекты", - сказала она.

По словам Бербок, отключение России от SWIFT может негативно отразиться и на проживающих за границей россиянах, которые отправляют деньги родственникам в России. В то же время глава германского МИДа не исключила возможности отключения РФ от SWIFT в будущем, когда будут устранены "ненужные побочные эффекты".

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