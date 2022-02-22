Какие санкции вводит ЕС за признание Россией "ДНР" и "ЛНР"

Евросоюз согласовал большой пакет санкций за признание Россией "независимости" сепаратистских формирований в Донбассе. Об этом на заседании во вторник, 22 февраля, договорились министры иностранных дел стран ЕС и G7. "Этот пакет санкций, согласованный единогласно государствами ЕС, нанесет вред России, от него будет очень больно", - заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания в Париже.

"Сейчас особенно опасный момент для Европы. Подписав указы о признании так называемых "народных республик" Донецка и Луганска, Путин подрывает суверенитет Украины. А решение отправить так называемую "миротворческую миссию", то есть ввести в Украину войска, является открытой эскалацией агрессии России против Украины", - отметил Боррель. Окончательно утвердить пакет санкций планируют в ближайшие дни. Они вступят в силу сразу же после их публикации.

Что войдет в пакет антироссийских санкций ЕС

Первый набор мер - персональные санкции. В этот раз список имен будет необычно длинным. По словам главы европейской дипломатии, в него будут включены 351 депутат Госдумы, проголосовавшие за обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость сепаратистских образований.

В списке персональных санкций окажется 351 депутат Госдумы

Компанию им составят еще 27 физических и юридических лиц, "играющих роль в подрыве или создании угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", отметил Боррель. Он уточнил, что среди них будут, в частности, представители оборонного сектора, имевшие отношение к "вторжению и дестабилизации" Украины, а также банки, финансирующие операции в неподконтрольных Киеву районах Донбасса. Их имена и названия станут известны только после публикации решения о санкциях.

Второй вид - финансовые санкции. Они должны ограничить доступ российского государства и правительства к финансовым рынкам и услугам ЕС. Цель - "ограничить финансирование политики эскалации и агрессии", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Третий вид санкций коснется торговли ЕС с сепаратистскими формированиями в Донбассе. Это будут меры, подобные введенным в отношении аннексированного Крыма. Кроме этого, канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) решил приостановить сертификацию "Северного потока - 2".

Какие санкции ЕС оставил в запасе?

О том, что Россию ожидают санкции за признание сепаратистских образований в Донбассе, заявил Жозеп Боррель еще вечером 21 февраля. Двумя часами позже Мишель и фон дер Ляйен выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили слова Борреля: "Евросоюз отреагирует введением санкций против причастных к этому незаконному акту".

Анналена Бербок с коллегами на заседании в Париже, 22 февраля

Наблюдатели расценили это заявление как намек на то, что санкции пока будут только персональными. Но во вторник быстро стало ясно, что они также будут и экономическими. "Сейчас важны две вещи. Во-первых, подать четкий сигнал "стоп", означающий, что эти действия (России. - Ред.) неприемлемы. Во-вторых, предотвратить дальнейшую эскалацию", - отметила в Париже глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Это означает, что ЕС пока использовал лишь часть санкционного инструментария, подготовленного для того, чтобы убедить власти России воздержаться от дальнейшей агрессии против Украины. Остальные ограничения он оставил в запасе в качестве меры устрашения. По словам Борреля, под вопросом остается, что будет происходить дальше. "Мы думаем, что эта история не закончилась… Мы сохраняем "боеприпасы" в запасе, чтобы продолжать вводить санкции за поведение России, если это будет необходимо", - предостерег глава дипломатии ЕС.

Что в запасе? Весь пакет возможных санкций держат в секрете, но один из мощнейших инструментов, который называли в ЕС, является запрет на поставки в Россию высокотехнологичных товаров .

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая вместе с Боррелем, заявил, что двери дипломатии остаются открытыми. Впрочем, и представитель французской дипломатии, делавшей большую ставку на переговоры с Россией, признал: "Но все дипломатические усилия последних недель и дней упирались в стену".

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