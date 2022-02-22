Признание Путиным "ДНР" и "ЛНР": как отреагировали в Украине

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После решения российского президента украинские политики ожидают эскалации военных действий на Донбассе, требуют от Запада жестких санкций против России и призывают перевести страну на военное положение.
Признание президентом России Владимиром Путиным неподконтрольных правительству Украины районов украинского Донбасса "независимыми государствами" с центрами в Донецке и Луганске повлекло за собой крайне негативную реакцию в Киеве. Раздаются требования принять срочные контрмеры. Это и объявление военного положения, и призывы к западным партнерам ввести жесткие санкции против России и предоставить Украине военную помощь.
Указ президента России Владимира Путина о признании так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" означает односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках "нормандского формата".
Такую оценку дал демаршу Путина президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он воздерживался от прямых обвинений Москвы и опасался называть ее агрессором, но в этот раз квалифицировал действия России как нарушение украинского суверенитета и территориальной целостности. "Страна, восемь лет поддерживающая войну, не может "поддерживать мир", как она это заявляет", - сказал Зеленский в своем телеобращении к украинцам.
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН осудил приказ о введении дополнительных российских оккупационных войск на территорию Украины. Он заявил, что его государство "никому ничего не отдаст" и потребовал от России отменить решение о признании самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и вернуться за стол переговоров. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал демарш Путина признанием российской агрессии против Украины. "Мир не может молчать. Санкции? Еще один кирпич в стене? Новая Берлинская стена?", - написал министр в социальной сети Twitter.
Признание Путиным "ДНР" и "ЛНР" является еще одним "приглашением Украины к диалогу" по выполнению Киевом минских договоренностей в трактовке Кремля и отказа от внешнеполитического курса на интеграцию в ЕС и НАТО, считает депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Егор Чернев. Он убежден, что украинские власти на это не пойдут. "Дальнейшее развитие событий может означать попытку выхода российской армии на административные линии Донецкой и Луганской областей, как это записано в "конституциях" так называемых "республик", - сказал Чернев DW. Он ожидает, что Запад введет обещанные президентом США Байденом жесткие санкции, ведь "российские войска этой ночью уже перешли границу Украины на оккупированном Донбассе".
Экс-председатель украинской делегации в Совете Европы, депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Владимир Арьев призвал Европу действовать по принципу "хочешь мира - готовься к войне". "Если этого не поймут в европейских столицах, будущие потери этих стран будут такими, что они пожалеют, что своевременно не приняли решения, которые адекватно отвечали бы на российские вызовы", - сказал Арьев в разговоре с DW. Он обратил внимание, что Путин проводит "красные линии", которые выходят далеко за пределы Украины и угрожает не только Украине, но и таким членам НАТО, как страны Балтии, Центральной и Восточной Европы.
Категорически против военного сопротивления российской экспансии выступили только пророссийские политики. Депутат от парламентской фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь!" Татьяна Плачкова не считает минские соглашения похороненными, выступает против обсуждения военного сопротивления и настаивает на "исключительно дипломатических сценариях". "Если есть хоть одна возможность договориться - нужно договариваться. Если минские соглашения дадут нам определенный срок или решение вопроса, нужно их использовать. Мы даже не попытались реализовать мирный план при власти Зеленского", - сказала Плачкова.
Признание Кремлем самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не будет иметь для Украины никаких правовых последствий.
Мир увидел, что представляет собой нынешняя Россия, и никогда не признает суверенитет этих территорий Донбасса, как не признал Южную Осетию или Абхазию, считает экс-министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко. По его мнению, Украина должна потребовать от Запада немедленного введения "адских" санкций против России. "Я уверен, что такие санкции быстро приведут Путина в определенную норму", - сказал Огрызко.
Введение российских войск на подконтрольные сепаратистам территории Донбасса означает их последующее продвижение к линии соприкосновения, считает экс-посол Украины в США, президент Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый. "После того, как Россия убила Минск, уже нет зафиксированной линии соприкосновения, разведения войск и отвода от этой линии тяжелого вооружения. Недостаточно реагирования одной лишь украинской армии. Следует немедленно вводить военное положение в Донецкой и Луганской областях и формировать общую позицию Запада и Украины по введению антироссийских санкций", - сказал эксперт.
Признание донбасских псевдореспублик и введение на украинскую территорию российских войск является лишь прологом для дальнейшей демонизации Украины и "дальнейшей дисперсии" Украины как государства. Так считает президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар. В интервью DW он сказал, что дипломатические усилия Запада уже не будут достаточно результативными и посоветовал Киеву немедленно объявить военное положение и перевести экономику на военные рельсы. "Запад упустил возможность ввести сдерживающие санкции против России и теперь может ввести их лишь как средство торможения российской агрессии. На основании 51 статьи Устава ООН, Украине следует обратиться к США и Великобритании за прямой военной помощью", - считает Гончар.
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