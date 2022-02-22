Президент Эстонии призвал держать двери ЕС и НАТО открытыми для Украины

Президент Эстонии Алар Карис выступил с призывом держать двери в Европейский Союз и Североатлантический альянс открытыми для вступления Украины и дал обещание оказать Киеву в наращивании военного потенциала. Об этом он заявил во вторник, 22 февраля, в Киеве на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Самое главное, нам нужно держать дверь открытой для вступления Украины в Европейский Союз и НАТО, и нам нужны конкретные следующие шаги для дальнейшего сотрудничества и интеграции. Мы знаем, что вы и впредь будете ценить демократию и реформы. Наконец, мы приветствуем вас в Европейском Союзе, потому что вы принадлежите Европе", - сказал Алар Карис.

За массивные санкции против РФ и широкую поддержку Украины

Президент Эстонии выразил сожаление в связи с тем, что несмотря на дипломатические усилия, "признаков готовности к разрядке напряженности нет, наоборот, наращивание российских сил продолжается, в том числе и в Беларуси". По его словам, ЕС введет массивный пакет санкций против РФ в ответ на признание с ее стороны независимости "ДНР" и "ЛНР".

"Минимум, что мы можем сделать, - это нарастить практическую помощь для Украины, что Эстония делала и будет продолжать делать. В ЕС мы планируем массивный пакет санкций - и сделаем это сильно и решительно", - подчеркнул Карис, выступая перед журналистами.

Как указал глава эстонского государства, его страна поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. "Украина имеет право защищать свои границы и независимость, и мы продолжим помогать Украине в наращивании ее военного потенциала для противостояния агрессии", - сказал президент и подтвердил солидарность ЕС с Украиной.

Президент Эстонии подчеркнул, что угроза Украине означает угрозу безопасности Европы. "Это решительный момент в европейской истории. Президент Путин будет отвечать перед будущими поколениями за свои насильнические действия. Долг европейских и западных лидеров - защитить свои ценности и приверженность Европе, объединенной и мирной. Мы сожалеем о каждой жизни, которая была потеряна в этом конфликте. Наша обязанность - защищать наши общие ценности и демократию, которую мы все помогали строить. Угроза Украине - это угроза безопасности Европы ", - отметил Карис.

Российская агрессия в Украине и опасения Запада

Обстановка на востоке Украины резко обострилась после того, как президент России Владимир Путин поздно вечером в понедельник, 21 февраля, заявил о признании независимости "ДНР" и "ЛНР". Его шаг вызвал резкую критику на Западе. В указах о признании "ДНР" и "ЛНР" глава российского государства поручил Минобороны РФ обеспечить в "республиках" "поддержание мира". Эту задачу он возложил на российскую армию. Ни дата, ни численность военнослужащих в документах не указаны. После решения о вводе войск РФ на территорию Украины, частью которой являются Донецкая и Луганская области, Запад опасается разрастания военного конфликта.

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