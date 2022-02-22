Зеленский: Действия России не испугали Украину

Украина сохраняет приверженность мирному пути, заверил украинский президент. Киев инициирует созыв Совбеза ООН, спецзаседание ОБСЕ и экстренный саммит в "нормандском формате".
Телеобращение президента Украины Владимира Зеленского
Международно признанные границы Украины останутся неизменными, несмотря на все утверждения Российской Федерации, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по телевидению в ночь на вторник, 22 февраля. По его словам, признание Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" не испугало украинцев.
"Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся, мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим", - подчеркнул Зеленский. Он отметил, что Украина сохраняет приверженность "мирному и дипломатическому пути".
Зеленский: "Нет причин для бессонной ночи"
Поблагодарив граждан Украины за сохраняемое спокойствие, президент добавил, что нет причин для "бессонной ночи" и "хаотических действий". На проведенном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины последние действия России были квалифицированы как "нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", их можно также расценивать как "односторонний выход России из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках "нормандского формата", сказал Зеленский.
Украина созывает Совбез ООН
Он указал, что принятыми решениями "Россия легализует свои войска, которые фактически пребывали в оккупированных районах Донбасса с 2014 года". "Мы хотим мира, и мы последовательны в своих действиях", - заверил Зеленский, сообщив, что МИД Украины, основываясь на Будапештском меморандуме, обратился к странам, входящим в Совет Безопасности ООН, с требованием о проведении немедленных консультаций.
"Я инициирую созыв Совета Безопасности ООН, проведения специального заседания ОБСЕ. Мы настаиваем на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокации и последующей эскалации. Кроме того, инициирован экстренный созыв саммита "нормандской четверки", - указал президент Украины.
"От наших партнеров мы ожидаем четких и действенных шагов поддержки. Очень важно увидеть сейчас, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами", - отметил Зеленский.
Главы МИД Украины и Госдепа США обсудили санкции по РФ
Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел еще один телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном в преддверии их встречи в Вашингтоне. Ключевая тема - санкции (в отношении России. - Ред.), подчеркнул глава украинского дипломатического ведомства.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти действия "еще одной прямой агрессией против Украины, нарушением ее территориальной целостности и суверенитета" и призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон осудили решение президента России Владимира Путина признать независимость "ДНР" и "ЛНР", назвав его "явным нарушением" Минских соглашений.
Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Запад выражает поддержку Украине
Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Войска подтягивают к Донбассу
В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Американские эсминцы уже в Черном море
США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Война, которая длится уже семь лет
Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Разбомблены и разрушены
Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Столкновения и погибшие несмотря на перемирие
Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Зеленский вручил награды украинским солдатам
8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.
Хроника нового обострения конфликта в Донбассе
Российское гражданство по упрощенной процедуре
В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.
Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс
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