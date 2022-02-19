"Это спектакль Путина". Как россияне реагируют на эвакуацию из Донбасса

За последние три дня в Россию из Донбасса, по официальным данным, прибыли около 61 тысячи человек. Всего, по планам МЧС самопровозглашенной "ДНР", в Россию планируется эвакуировать около 700 тысяч человек. О массовой эвакуации жителей непризнанных "ДНР" и "ЛНР" 18 февраля заявили главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. По их словам, президент Украины планирует наступление на эти территории, а "временный выезд сохранит жизнь и здоровье" населения.

В российских соцсетях на эвакуацию с оккупированных сепаратистами территорий Украины отреагировали неоднозначно.

"Наступления Украины нет, это спектакль Путина"

Эвакуация из подконтрольных сепаратистам территорий Донбасса продолжается четвертый день. В соседнем Таганроге (Ростовская область), по сообщениям СМИ, не осталось свободных номеров в гостиницах и санаториях. На автобусах и поездах эвакуированных развозят по другим частям России. К 21 февраля о готовности принять жителей Донбасса заявили власти более 40 регионов.

Эвакуация из Донбасса

Одним из таких регионов стала Белгородская область. В популярном Telegram-канале "Белгород №1" новость о планах принять беженцев собрала 189 негативных и 72 позитивных эмодзи-реакции. Пользователи, которым такая новость не понравилась, усомнились, что для эвакуации 700 тысяч человек есть достаточные основания. "Зачем они вообще сюда едут, если там никто никого не бомбит? - комментирует пользователь Миха. - Их насильно сюда везут, это никакая не эвакуация, а цирк Кремля и бомжей с ДНР, чтобы обстановку накалить".

"Уже три дня прошло с момента эвакуации ДНРовцев в Ростов, - вторит ему пользователь Паша из Ростова-на-Дону. - Никакой войны и наступления Украины на ДНР нет. Только пару фейков про взорванный УАЗик 80-го года. Очередной провалившийся спектакль Путина".

Некоторые белгородские комментаторы шутили, что подселять новоприбывших следует к тем, "у кого дом больше 250 квадратных метров", и лично к губернатору Вячеславу Гладкову. Впрочем, многие пользователи не разделяют позицию своих земляков. "Кого-кого, но только не жителей Донбасса можно упрекать в измене, - отвечали они на обвинения в бегстве. - Именно они, страдая и умирая, поддерживали Россию".

"Милости просим, но не за благами"

В день начала эвакуации президент РФ Владимир Путин распорядился выплатить каждому эвакуированному 10 тысяч рублей. Региональные правительства стали делиться планами устроить детей эвакуированных в детсады и школы. В регионах, которые принимают людей из Донбасса, многие посчитали несправедливой такую заботу на фоне высокого уровня бедности и очередей в детсады.

В лагере для эвакуированных в Ростовской области

В группе "Подслушано Ростов-на-Дону" в соцсети "ВКонтакте" под постом об эвакуации развязалась дискуссия между жителем ЛНР Ярославом и местной жительницей Натальей. "Пожалуйста, милости просим, - пишет женщина. - Но не так же: "нате вам деньги, нате вам квартиры, работу"… Почему не бежать тогда? И непонятно теперь, бежите ли от войны или просто за благами". "А я и не еду, я служу России и нахожусь в ЛНР восьмой год как, - отвечает ей Ярослав. - Наши женщины и дети поехали, а мужчины все остались".

Многие жители Ростова-на-Дону обращают внимание, что были бы рады помочь, но боятся, что это приведет к еще большей бедности в России. "Буквально в пятницу пришлось доплатить больше полтинника налогов, - жалуется Роман под публикацией в ростовской группе. - Я оплатил, еду домой по убитым дорогам и думаю, вот куда пойдут эти деньги? С одной стороны, жалко людей, а с другой - кто нам поможет, если что?"

"Пусть администрация поможет"

Земляк Романа под ником Астхик призвал противников эвакуации не забывать, что жители Донбасса находятся в безвыходном положении. "Эти люди не виноваты ни в чем, они оставили все и ушли ни с чем! - увещевает ростовчанин. - Как им воевать? Лопаты кидать? Они ведь не виноваты, что сверху за них все решили".

Высокопоставленные представители партии "Единая Россия" в регионах, куда свозят переселенцев из Донбасса, призвали местных жителей приносить гуманитарную помощь для эвакуированных в отделения партии и переводить деньги на их поддержку. "Пусть администрация поможет! - ответила Наталья на пост главы Курского городского собрания Аллы Чертовой. - У правительства денег много. Это политические игры. Обычных граждан и так уже обобрали, сами еле выживаем!"

В ответ Наталье возражали, что ее не заставляют помогать. "Ладно-ладно, не последний кусок хлеба доедаем, - ответил курянин Сергей. - А согражданам, к тому же детям, обязаны помочь!"

"Мы-то поможем, чем можем, в очередной раз, но "Единой России" не пристало после той разрухи, в которую превратился Курск, просить народ", - парировал пользователь Кирилл.

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