Глава МИД ФРГ призвала Путина не играть человеческими жизнями

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) возложила ответственность за страдания людей в Донбассе на руководство РФ. Об этом она заявила, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в понедельник, 21 февраля, сообщает корреспондент DW.
"Эта игра российского правительства с гражданским населением, с людьми на оккупированных территориях с обеих сторон (линии разграничения. - Ред.) безответственна. Я настойчиво обращаюсь к руководству России, к президенту России: не играйте человеческими жизнями", - призвала глава МИД ФРГ.
Бербок отметила, что люди в Украине, как и по всей Европе, имеют право на мирную жизнь. Она высказала обеспокоенность из-за нарушений режима прекращения огня в последние дни. "Происходят не только обстрелы. Жизни людей оказались под серьезной угрозой, потому что в разных местах нарушено водоснабжение и подача электричества. За это несет ответственность правительство России", - отметила министр.
Европа не позволит себя обмануть
По словам Бербок, в Европе четко видят, что реально происходит в Украине и России, какие совершаются провокации и какие фейки распространяются. "Мы не позволим себя обмануть", - подчеркнула она.
Глава германского МИДа приветствовала инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона, пытающегося организовать новый саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. "Я настойчиво призываю правительство России: вернитесь за стол переговоров. Это в ваших руках. Мы за этим столом ежеминутно, ежечасно ждем вас, чтобы вместе позаботиться о мире и безопасности в Украине", - отметила Бербок.
Эскалация в Донбассе
Эскалация в Донбассе началась 17 февраля на фоне беспрецедентного наращивания Россией своих войск вдоль границ Украины. В Донбассе резко возросло количество обстрелов на линии разграничения. Руководители сепаратистов объявили "эвакуацию" детей, женщин и людей пожилого возраста в Россию, а также мобилизацию мужчин. Власти России и сепаратисты утверждают, что Украина готовит наступление на неподконтрольные правительству районы Донбасса, не приводя при этом доказательств. Киев отрицает подобные намерения.
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Автор: Роман Гончаренко