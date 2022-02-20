 ОБСЕ сообщила о применении тяжелых вооружений в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 20.02.2022

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Украина

ОБСЕ сообщила о применении тяжелых вооружений в Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали использование на востоке Украины тяжелых вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. Генсек организации призвала стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня.

Флаги ОБСЕ в Вене

Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе  (ОБСЕ) зафиксировала применение в Донбассе тяжелых вооружений запрещенных Минскими соглашениями. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщила в своем Twitter-аккаунте генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид (Helga Schmid).

Применение тяжелых вооружений "привело к быстрому увеличению количества сообщений о разрушениях и жертвах", написала немецкий политик и дипломат в Twitter.

Генсек призвала стороны конфликта вывести тяжелые вооружения из зоны безопасности, соблюдать режим прекращения огня и защищать мирных жителей.

Обострение обстановки в Донбассе

Обстановка в Донбассе обострилась несколько дней назад. 18 февраля в самопровозглашенных "Донецкой народной республике" ("ДНР") и "Луганской народной республике" ("ЛНР") было объявлено об эвакуации мирного населения в Россию, а среди мужского населения объявили мобилизацию.

На фоне дальнейшего ухудшения ситуации в связи с массированным наращиванием российских войск на границе с Украиной в настоящее время также наблюдается новый рост насилия в восточных регионах страны. Официальный Киев 19 февраля сообщил о гибели двух украинских солдат в результате обстрела со стороны сепаратистов. В тот же день ОБСЕ заявила о более чем 1500 нарушениях режима прекращения огня в Донбассе.

Угроза вторжения РФ в Украину

Рост насилия в Донбассе происходит на фоне опасений касательно вероятного вторжения России в Украину. США уже несколько недель предостерегают по поводу того, что Россия хочет создать предлог для нападения на соседнюю страну. По данным западных спецслужб, в регионах вдоль украинской границы размещены около 150 тысяч российских военнослужащих. Москва отрицает какие-либо планы нападения и, со своей стороны, утверждает, что чувствует угрозу со стороны НАТО.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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