ОБСЕ проведет экстренное заседание из-за кризиса вокруг Украины

За последние двое суток резко обострился конфликт между Россией и Украиной. После заявлений глав "ДНР" и "ЛНР" об эвакуации населения в Россию на территорию Ростовской области привозят жителей Донбасса. Обращения, представленные как актуальные, были записаны двумя днями ранее. Президент США Джо Байден уверен, что Кремль уже принял решение о нападении и планирует, в том числе, захватить Киев. В Украине заявляют, что готовы к любым сценариям. В "ДНР" и "ЛНР" объявили всеобщую мобилизацию. В СММ ОБСЕ за сутки зафиксировали более 1500 нарушений режима прекращения огня. На Мюнхенской конференции по безопасности мировые лидеры обсуждают возникший кризис, а российская делегация отсутствует впервые за много лет. DW следит за событиями воскресенья, 20 февраля.

++23.10++

Российскую границу пересекли уже более 53 тысяч беженцев из Донбасса, заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян.

++22.10++

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило новое уголовное дело в связи с попаданием снарядов по территории Ростовской области - как утверждается, из Украины. По версии СК, 19 февраля неустановленные лица использовали реактивную систему залпового огня. Выпущенные из нее снаряды упали на расстоянии около 300 метров от границ станицы Митякинская и не сдетонировали. Жертв среди мирного населения нет.

++21.50++

Власти самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" мобилизуют несовершеннолетних подростков для участия в боевых действиях на стороне незаконных военизированных формирований, заявила украинская уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. "После объявления общей мобилизации на неподконтрольных правительству Украины территориях начались облавы. "Призыву" подлежат даже несовершеннолетние парни в возрасте от 17 лет", - написала Денисова на своей странице в Facebook со ссылкой на информацию от партнерских правозащитных организаций в регионах Донбасса, контролируемых пророссийскими сепаратистами.

По словам Денисовой, в "ДНР" и "ЛНР" проводится также мобилизация мальчиков 16-18 лет, обучающихся в так называемых военных училищах. "Воспитанникам "военных училищ" в возрасте 16-18 лет отдан приказ о приведении в боевую готовность с последующим участием в боевых действиях", - говорится в сообщении украинской омбудсмена. Денисова подчеркнула, что такие действия нарушают статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей привлекать детей к вооруженным конфликтам, и призвала отреагировать ЮНИСЕФ и международные правозащитные организации.

++21.20++

Литва и Латвия призывают к немедленному введению западных санкций против России и укреплению восточного фланга НАТО. Тот факт, что вопреки предыдущим заверениям Москвы российские войска останутся в Беларуси, является "переломным моментом для безопасности стран НАТО, граничащих с Беларусью, - написал в Twitter министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. - Укрепление НАТО и санкции ЕС необходимы".

То же мнение выразил глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгарс Ринкевичс. "Трансатлантическое сообщество должно начать вводить санкции против России, а НАТО следует развернуть больше сил в регионе" - заявил он на своей официальной странице в Twitter.

++20.20++

Пророссийские сепаратисты в "ДНР" планируют очередные провокации, чтобы обвинить украинские войска в обстреле населенных пунктов на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе, утверждает оперативно-тактическая группировка "Восток" Вооруженных сил Украины. По их данным, представитель так называемого "министерства информации ДНР" Александр Гриценко поручил снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинской армией. При этом местным жителям были даны указания говорить, что они "слышали звуки беспилотника". "Поэтому никого не удивит, если вскоре на пропагандистских ресурсах появятся очередные постановочные репортажи о мифических украинских диверсионно-разведывательных группах и беспилотниках", - говорится на странице группировки "Восток" в Facebook.

В сообщении особо подчеркивается, что украинские военные не имеют никакого отношения к обстрелу населенных пунктов на неконтролируемых территориях Донбасса. "Если есть хоть малейшая угроза мирному населению, наши защитники огонь не открывают", - сказано в посте в Facebook.

++19.50++

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров договорились предпринять немедленные шаги по достижению режима прекращения огня на востоке Украины, сообщил Елисейский дворец. С этой целью в ближайшие часы должно пройти заседание трехсторонней рабочей группы. Французский и российский президенты согласились также с необходимостью возобновить работу в рамках нормандского формата.

На 21 февраля запланированы переговоры министра иностранных дел Франции Жан-Ива ле Дриана и его российского коллеги Сергея Лаврова.

++19.20++

Президент США Джо Байден готов говорить с президентом России Владимиром Путиным "в любое время, в любом формате", если это поможет предотвратить войну, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN. Администрация Байдена будет продолжать предпринимать все возможные шаги, чтобы попытаться убедить Москву не вторгаться в Украину, добавил Блинкен.

++19.00++

В Вооруженных силах Украины предупредили о появлении фейковых страниц украинской армии в социальных сетях. Одну из них обнаружили в Twitter, сообщила пресс-служба Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВС Украины. "Внимание! В Твиттере появилась фейковая страница Вооруженных сил Украины! Доверяйте только официальным источникам информации", - говорится на странице ведомства в Facebook.

Блинкен: Мир стоит на пороге вторжения РФ в Украину

++18.00++

Мир стоит на пороге российского вторжения в Украину, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в программе "State of the Union" на телеканале CNN. Об этом, по его словам, говорят все события вокруг Украины, включая продление совместных военных учений России и Беларуси. В то же время Блинкен добавил, что Соединенные Штаты до последней минуты намерены использовать все возможности, чтобы выяснить, удастся ли дипломатическим путем убедить президента РФ Владимира Путина отказаться от нападения.

++17.15++

Киев инициирует проведение международного расследования информации о якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ в Ростовской области, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я вчера заявил и подтверждаю, что Украина призывает провести беспристрастное международное расследование якобы попадания якобы украинских снарядов на территорию России. Об этом вчера сообщали российские СМИ. Нам нечего скрывать, мы знаем, что никаких позиционных обстрелов Украина не проводила", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге 20 февраля.

++17.00++

Председательствующая в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Польша по просьбе Украины созвала экстренное заседание Постоянного совета ОБСЕ. Об этом в Twitter сообщил представитель Польши при организации Адам Халачинский. Заседание состоится 21 февраля. К участию во встрече, по словам польского дипломата, приглашены спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Халит Чевик.

++16.30++

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский выступили за безотлагательный созыв заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и немедленное введение режима тишины. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

++16.20++

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По сообщению Елисейского дворца, разговор с Путиным продолжался 1 час 45 минут. О деталях беседы не сообщается. После этого Макрон связался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор глав Франции и Украины стал вторым за последние 24 часа, предыдущий состоялся вечером 19 февраля.

++16.00++

Почти 2,5 тыс. жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", эвакуированных в Россию, обратились за получением единовременной материальной помощи, заявил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин. По его словам, в настоящее время границу области пересекли более 30 тыс. жителей Донбасса.

Лондон и Вашингтон договорились о торговых санкциях против России

++15.45++

Лондон и Вашингтон договорились о введении ограничений для РФ на торговлю в британской и американской валютах в случае вторжения в Украину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-би-си. По его словам, Великобритания и США не позволят российским компаниям "торговать в фунтах и долларах", что, как отметил британский премьер, нанесет значительный удар по российской экономике.

++15.35++

Нидерланды временно перемещают посольство в Украине из Киева во Львов. Как заявил нидерландский МИД, этот шаг было решено принять "из соображений безопасности". Ранее штат посольств из украинской столицы во Львов перевели США и Великобритания. Накануне о решении отправить часть своих сотрудников во Львов, а часть - вернуть в Брюссель сообщило украинское представительство НАТО.

++15.25++

В аэропорт Львова вечером 19 февраля прибыл военно-транспортный самолет Канадских ВС с военной помощью для вооруженных сил Украины. с военным снаряжением. "Мы получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения. Благодарю наших партнеров и друзей за это важное и своевременное решение! Отдельное спасибо министру национальной обороны Аните Ананд за ее устойчивую позицию по поддержке Украины!", - заявил 20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников.

Ожидается, что в ближайшее время будут выполнены еще несколько подобных рейсов.

++15.15++

Российский правозащитник Лев Пономарев и еще несколько участников одиночных пикетов против войны задержаны в центре Москвы на Пушкинской площади, сообщает "Эхо Москвы". Акцию, по словам Пономарева, пытались сорвать участники прокремлевского движения "Серп".

У задержанных пикетчиков были плакаты "Нет войне с Украиной", "Россия, не трогай Украину", "Школы и больницы вместо бомб и снарядов", "Руки прочь от Украины", "Долой власть чекистов", "Свободу украинским политзаключенным", пишет "ОВД-Инфо"

Всего, по данным портала, задержаны восемь человек.

++14.25++

Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудит уголовное дело после заявлений "народной милиции" самопровозглашенной "ЛНР" о том, что украинские военные якобы атаковали позиции сепаратистов в районе населенного пункта Пионерское, что привело к "гибели мирных жителей". Бастрыкин потребовал "провести тщательное расследование всех обстоятельств происшедшего и зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса", сообщается на сайте СК.

Российские военные останутся в Беларуси

++14.25++

Власти самопровозглашенной "ЛНР" сообщили о ликвидации автомобиля со взрывчаткой, обнаруженного на трассе Луганск - Изварино. На сопровождавших публикацию кадрах видеосъемки можно увидеть, как люди в военной форме буксируют машину, а в конце слышны звуки взрыва. При этом метаданные видео говорят о том, что оно было снято 12 июня 2019 года, пишет на странице в Twitter издание "Грани.ру".

++14.10++

На фоне растущей напряженности в Европе Германия намерена увеличить расходы на оборону. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). Вместе с тем она вновь подтвердила решение правительства страны не поставлять Украине оружие, сославшись на "ограничительные меры в области экспорта вооружений", которые, по ее словам, поддерживают 80 процентов населения Германии.

++13.50++

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал европейцев более серьезно подготовиться к новым угрозам гибридных атак. "Европа находится в опасности", - заявил он на Мюнхенской конференции, указав на Россию и Китай, которые стремящихся вернуть образ мышления мировых держав 19-го века.

++13.25++

Российские войска останутся в Беларуси, несмотря на то, что совместные учения двух стран, по плану должны были завершиться 20 февраля. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что президенты двух стран приняли решение продолжить проверку совместных сил реагирования "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации" на востоке Украины.

Глава Евросовета Шарль Мишель

12.39++

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал Запад увеличить финансовую поддержку Украины и выступил с инициативой проведения конференции доноров. На Мюнхенской конференции по безопасности европейский политик напомнил, что ЕС уже создал для Украины пакет помощи объемом 1,2 миллиарда евро.

В Германии предлагают обсудить усиление НАТО на восточном фланге

++12.28++

В случае военной эскалации украинского конфликта со стороны России НАТО следует рассмотреть возможность долговременного размещения войск в восточной Европе, считает эксперт по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид (Nils Schmid). "В этом случае необходимо обсудить возможность масштабного усиления сил НАТО в восточных странах-членах, даже если это не предусмотрено в Основополагающем акте Россия - НАТО", - заявил он в интервью газете Welt am Sonntag. По словам немецкого социал-демократа, если президент РФ Владимир Путин "нарушает все правила игры", то и Североатлантический альянс должен по-новому оценить ситуацию. В Основополагающем акте Россия - НАТО, заключенном в 1997 году, альянс согласился ограничить свое присутствие в новых странах на восточном фланге.

++12.10++

В контролируемом сепаратистами Донецке были слышны несколько взрывов, жителей через громкоговорители призывают к осторожности, сообщает Reuters со ссылкой на своего сотрудника.

++11.57++

В непризнанной "Луганской народной республике" сообщили, что в результате обстрела, проведенного якобы украинской армией, погибли в итоге два мирных жителя. "На данный момент тела извлекают из-под завалов", - цитирует "Интерфакс" слова представителя "ЛНР". Ранее сообщалось о жертвах обстрела в районе поселка Пионерское, но не называлось число предполагаемых погибших. Власти в Киеве категорически отрицают планы военного удара по территориям, контролируемым сепаратистами.

В Ростовскую область прибыли 40 тысяч жителей Донбасса

Жителей Донбасса привозят автобусами в Ростовскую область

++11.40++

В Ростовскую область прибыли более 40 тысяч жителей Донбасса, заявил журналистам врио главы МЧС России Александр Чуприян. По его словам, они размещены в ПВР, людей обеспечили питанием. Более 2 тысяч человек отправлены на поездах в Воронежскую и Курскую области, заявил далее глава российского ведомства.

++11.30++

В Германии начинается третий и заключительный день 58-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит под знаком кризиса, связанного с угрозой российского вторжения в Украину. На международном форуме, среди прочих, ожидаются выступления председателя Европейского совета Шарля Мишеля, министров обороны ФРГ, Франции и Великобритании Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), Флоранс Парли и Бена Уоллеса, а также верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Джонсон обвинил Россию в подготовке крупнейшей с 1945 года войны в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

++10.55++

Россия готовит войну, которая может стать крупнейшей в Европе после 1945 года, опасается премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Боюсь сказать, что план, который мы видим, предполагает нечто, способное стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года уже с точки зрения масштабов", - заявил Джонсон в интервью британской телерадиокорпорации ВВС.

++10.30++

В Киеве сообщили о временном закрытии пропускного пункта "Счастье". Решение принято из-за регулярных обстрелов и невозможности гарантировать безопасность гражданскому населению, заявил штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины. По его данным, за последние сутки данный пункт пропуска в Донбассе трижды прицельно обстреливался из минометов и станковых противотанковых гранатометов.

++09.55++

В "ЛНР" сообщают о жертвах среди мирного населения в результате обстрелов, якобы произведенных украинскими военными. В районе поселка Пионерское были атакованы позиции сепаратистов, уничтожены пять жилых домов и погибли люди, утверждает народная милиция самопровозглашенной республики.

В "ДНР" заявили о начале вторжения украинской армии

++09.15++

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" обвинили украинскую армию в начале военного удара в Донбассе. "Вооруженные силы противника готовы к силовому захвату Донбасса. Киев с одобрения западников приступил к реализации плана вторжения на территорию нашей республики", - написал в Telegram-канале начальник народной милиции "ДНР" Денис Синенков. Власти Украины категорически отрицают намерение Киева освобождать территории непризнанных "ДНР" и "ЛНР" военным путем. "Украина не планировала и не планирует ни одной наступательной операции на Донбассе", - заявила в своем Telegram-канале лидер правящей в Украине партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

++08.30++

О готовности принять беженцев из Украины заявляют все больше российских регионов. Об этом объявили Алтайский край и Амурская область. "Вопрос находится на контроле у губернатора Виктора Томенко. Правительство Алтайского края направило письмо о готовности принять беженцев в МЧС России", - заявил ТАСС пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев, не уточнив, сколько людей может разместить регион. Губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале написал об обсуждении числа беженцев и условий их приема.

++06.15++

Министр финансов ФРГ и глава Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) опасается, что Россия в случае войны с Украиной может прекратить поставки газа в Германию. Такой шаг способен парализовать крупнейшую экономику Европы, предостерег политик в интервью газете Financial Times. По его словам, РФ всегда, даже в разгар холодной войны, была надежным поставщиком природного газа в ФРГ. Но все может измениться, если Россия вторгнется в Украину, а Запад введет против нее всеобъемлющие санкции, подчеркнул Линднер.

++05.35++

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что создает специальную структуру, в задачи которой будет входить противодействие российской "дезинформации" в отношении Украины. "Мы наблюдаем удвоение объема дезинформационной активности за последнюю неделю", - заявила она изданию Mail on Sunday. По ее словам, с начала этого месяца уже 40 раз была обнародована ложная информации из России по украинскому вопросу. "В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но русские не распустили свое", - констатирует Трасс. По ее словам, она и ее команда делают все, чтобы противодействовать распространению фейковой информации Кремля.

Байден проведет заседание Совета нацбезопасности

++04.40++

Президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 20 февраля, провести заседание Совета нацбезопасности по ситуации вокруг Украины в связи с очередными утверждениями его команды о готовящемся Россией вторжении в эту страну, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, Байден продолжает следить за развитием ситуации и его команда национальной безопасности регулярно сообщает президенту о событиях на местах. Также она отметила, что Байдена информировали о встречах вице-президента США Камалы Харрис в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, лидерами стран Балтии и другими политиками.

++03.50++

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что для разрешения конфликта с Россией его страна готова к диалогу. Украинский лидер также заверил Макрона в том, что Украина не будет реагировать на провокации пророссийских сепаратистов в Донбассе, и решительно высказался за предотвращение эскалации сложившейся ситуации. В воскресенье, 20 февраля, две недели спустя после своего визита в Москву с целью дипломатическим путем разрешить конфликт РФ и Украины, Макрон намерен провести с Путиным переговоры по телефону. В заявлении, распространенном в связи с этим Елисейским дворцом, говорится о вспышке насилия на востоке Украины и начале там "своего рода войны".

++03.10++

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начинает продажу билетов на рейсы в Мюнхен и Женеву. Это делается для обеспечения авиасообщения, которое немецкая Lufthansa Group временно не может выполнять Кроме того, МАУ увеличивает емкость воздушных судов по данным маршрутам. Такое сообщение Мининфраструктуры обнародовано в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. Компания Lufthansa Group приняла решение о временном прекращении авиаперевозок в Киев и Одессу, ограничения вводятся в период с 21 по 28 февраля.

Канцлер Германии Олаф Шольц на конференции по безопасности в Мюнхене

++02.30++

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и договорились удвоить усилия для достижения дипломатического выхода из ситуации вокруг Украины и предотвращения ненужного кровопролития. Об этом сообщила пресс-служба британского премьер-министра. Если же президент России Владимир Путин отдаст приказ о вторжении, он должен понести суровое наказание, считают Шольц и Джонсон.

ОБСЕ сообщает о рекордном росте нарушений режима прекращения огня

++01.50++

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали более 1500 нарушений режима прекращения огня на востоке Украины в течение одних суток в субботу, 19 февраля. В Донецкой области в этот день произошел 591 военный инцидент. В соседней Луганской области зарегистрировано 975 нарушений. Это самый высокий показатель с начала 2022 года.

++00.30++

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает вероятным нападение России на Украину. "Риск нападения очень высок", - заявил глава Североатлантического альянса в эфире программы "Tagesthemen" немецкого телеканала ARD. Как он отметил, "все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину". Но даже несмотря на угрозу эскалации, Столтенберг остается приверженцем политического решения конфликта. "Мы хотим заставить Россию изменить курс и сесть с нами за стол переговоров", - указал он.

Хроника конфликта России и Украины 19 февраля >>>

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