На рубеже: как живут в селах у линии разграничения в Донецкой области

Зона ответственности мариупольского подразделения Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине - 110 км вдоль линии разграничения на юге Донецкой области. Наш автомобиль преодолевает последние километры ухабистой дороги от Чермалыка до Березового. Полуденный зной загнал всех в тень, лишь иногда у дороги сидят торговцы арбузами - с деньгами у большинства здесь тяжело, люди рады любому дополнительному заработку. Тем временем в низине показалось Березовое, в километре отсюда уже линия разграничения. Дальше - подконтрольный самопровозглашенной "ДНР" Докучаевск.

Цветочная теплица в километре от окопов

Нас встречает Ольга Сидорук. Ей 32 года. Она и ее сестра-близнец Александра ведут небольшое цветоводческое хозяйство. Александра - агроном, и это была ее идея - получить грант от МККК на развитие своего дела. "У нас нет альтернативы. Куда ехать, где жить? Много людей из близлежащих сел ездили раньше на заработки в Россию, теперь ездят в Польшу, мы решили работать на месте. От нас до Донецка 30 км, раньше мы продавали свои цветы там. Во время войны Донецк стал закрытым для нас, и мы переключились на ближайший большой город - Мариуполь. Оказалось, в Мариуполе достаточно своих фермеров, да еще много цветов привозят из Голландии, так что там конкуренция намного выше", - делится Ольга.

Ольга и Александра Сидорук

Однако девушки нашли свою нишу - выведенные сорта привычных для нас цветов, которые выдерживают жару и долго цветут. Например, специальный - более пышный - сорт майоров. Скептики в Мариуполе убеждали, что люди его не купят, мол, это красиво в Instagram, но не в праздничном букете. Однако, по словам Александры, они нашли своего покупателя и в сезон за день продают до двадцати букетов по 70-100 гривен. Это - цветы на каждый день, для настроения.

Еще одна категория покупателей - индивидуальные заказчики. Александра во время интервью как раз заканчивала цветочную композицию. Когда через десять минут прозвучал сигнал рейсового автобуса, мгновенно умчалась передавать букет очередной заказчице в Волноваху. По словам ее сестры Ольги, вырастить цветы для себя и на продажу - две большие разницы. Ольга признается, что им еще не хватает опыта и средств на развитие бизнеса, поэтому грант от МККК был очень кстати.

МККК обучает, как подавать заявки на грант

"О гранте нам рассказала знакомая. Представители МККК сами приехали в сельскую общину учить заполнять заявки. Утверждение проекта проходило этапами. Анкету подали еще прошлым летом, потом комитет оценивал, насколько реалистична наша идея, есть ли у нас уже что-либо для работы, или начинать будем с нуля, - вспоминает Ольга. - Плюсом было то, что у нас было помещение и некоторый опыт в цветоводстве. Осенью подписали контракт, как будем использовать средства, а в этом году получили 50 тысяч гривен двумя траншами, за которые пробурили скважину для воды и купили теплицу".

Выращивание цветов рядом с линией разграничения - дело непростое

"Это еще трудно назвать бизнесом. В ноль в этом году мы выйдем, но в прошлом году были в минусе. Но у нас отец фермер, он нас поддерживает, и мы приучены работать", - смеясь добавляет Александра.

Программа МККК по поддержке микроэкономических инициатив работает с 2018 года, рассказывает DW представитель делегации МККК в Украине Александр Власенко. По его словам, только за первое полугодие 2021 года 1021 домохозяйство получило денежный грант либо материалы для расширения или начала своего о бизнеса. Причем по обе стороны линии разграничения, уточняет Власенко.

"Получатели помощи могут нанимать людей, платить им зарплату. То есть, средства от их деятельности остаются на месте. Мы стараемся поддерживать проекты с мультипликационным эффектом, когда от реализации идеи будет польза не только прямым получателям помощи. Важно знать, что МККК никогда не финансирует проект на сто процентов, получатели должны внести от себя тоже какую-то часть - имуществом или деньгами", - поясняет Власенко.

Мед с минного поля

Александр Мазаев из села Новомихайловка подавал заявку на грант как пасечник. Отдельно от него обратилась за поддержкой в МККК и его жена Ирина. Она, по словам мужа, хотела развивать коровью ферму, но признавалась, что если выиграет грант, то отдаст его Александру, потому что тот просто без ума от пчел, может рассказывать о них часами. В итоге утвердили предложение мужа.

"В прошлые годы пчелы брали взятки (нектар и пыльца за определенное время. - Ред.) с минных полей. Там такое разнотравье! А это лето очень сухое, вот и акация цветет уже третий раз, - удивляется пасечник. - В этом году у меня необычный мед - акациевый с примесью барбариса. Здесь его целые заросли!".

Александр Мазаев

Во дворе дома Мазаева пахнет медом и сеном. Сам он родом из этих краев, живут здесь с женой уже 23 года. В молодости Александр работал на шахте, потом в колхозе, но после серьезной травмы и лечения решил трудиться на земле. Сейчас получает от государства в месяц 1644 гривны компенсации - как раз хватает заплатить за электроэнергию. Мазаевы живут с того, что сами вырастят.

"Все делаю своими руками. Я и автослесарь, и сварщик, и каменщик, и плотник. Сам вырастил этот сад, - с гордость рассказывает Александр. - Пчел пробовал разводить лет 15 назад, но по-настоящему занимаюсь ими шестой год. У соседа вышел рой, он говорит - забирай, с того и началось. Сегодня у меня 60 пчелиных семей, продаю пчеломаток и мед, мой мед проверяли на качество и даже отправили 400 килограмм в Польшу. Но до промышленного уровня мне еще далеко".

Цель - "чтобы человек мог эффективно реализовать свою идею"

Александру Мазаеву не доставало средств на развитие пасеки, и когда в Новомихайловке дали объявление про гранты от МККК, он принял участие в конкурсе идей и выиграл. Получил все те же 50 тысяч гривен, на которые купил медогонку, пару ульев, рамки к ним, воскотопку. Пчеловод говорит, что если бы опять объявили такой же конкурс, то он вновь бы попробовал выиграть грант: "Это же как подарок. А деньги у фермера лишние не бывают".

В свою очередь, Евгений Носенко из мариупольского офиса МККК отмечает, что очень важной составляющей программы грантов является повторный мониторинг использования средств. Иногда реципиентам нужна дополнительная менеджерская консультация о том, как лучше распорядиться средствами или исключить лишние расходы. "Наша цель - не столько искать нарушения в использовании средств, сколько обеспечить сопровождение получателя на время работы гранта, чтобы человек мог эффективно реализовать свою идею", - объяснил DW Носенко.

Философия пасечника

По информации МККК, почти миллион украинцев живут в Луганской и Донецкой областях в условиях до сих пор не урегулированного конфликта. Для большинства из них экономическое выживание иногда важнее личной безопасности. Эти люди понимают, что их никто и нигде не ждет с новым жильем и стабильной работой. Пасечник Александр Мазаев в процессе пережитого за годы конфликта выработал личную философскую позицию.

"Пчела живет 40 дней, за которые собирает чайную ложку нектара. Человеческая жизнь длиннее, и часто задаешься мыслью: а что полезного сделал в своей жизни ты? - Размышляет Мазаев. - Живешь, работаешь, и вдруг - бах! В 2015 году три снаряда в дом, пятнадцать - в огород, сына ранило, оперировали в Курахово. Я уже грузил свои пожитки на прицеп трактора - уезжать, а потом подумали: куда ехать, на кого оставлять свою землю, животных? Понимаю, что страшно, но из соседней Марьинки (находится вблизи линии разграничения. - Ред.) семьи с малыми детьми никуда не уезжали, живут, как-то работают. Лично я думаю так: бросать свою землю - это предательство".

Смотрите также: