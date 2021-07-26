В Раде придумали, как помешать выдаче российских паспортов в Донбассе

В Украине не знают, как противодействовать массовой выдаче российских паспортов на территории Донбасса, которая не подконтрольна Киеву. В 2019 году президент РФ Владимир Путин разрешил предоставлять в упрощенном порядке российское гражданство жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". С тех пор, по данным уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, Россия выдала уже более 600 тысяч своих паспортов украинским гражданам.

В надежде хоть как-то повлиять на этот процесс несколько депутатов Рады предложили лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта и зарегистрировали в парламенте соответствующий законопроект. О возможных последствиях его принятия - DW.

Нужно сначала внести изменения в Конституцию Украины

Авторами законопроекта выступили два депутата из оппозиционных фракций - Николай Княжицкий из "Европейской солидарности" и Наталья Пипа из "Голоса", а также внефракционный депутат Оксана Савчук. Они предлагают внести изменения в закон "О гражданстве Украины", чтобы всех, кто добровольно получил паспорт страны-агрессора, которой в Украине признана Россия, автоматически лишать украинского гражданства.

Зал заседаний Верховной рады

"Создается очередная угроза вмешательства во внутренние дела украинского государства в любой момент", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Учитывая это, указывают авторы законопроекта, существует насущная необходимость во внесении изменений в законодательство с целью защиты украинской государственности и суверенитета.

Ряд экспертов уже раскритиковали инициативу депутатов, указав на то, что она противоречит конституции. "Если мы считаем наших граждан в Донбассе нашими гражданами, то, согласно конституции, гражданин Украины не может быть лишен гражданства и гражданских прав", - говорит эксперт по вопросам миграции, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Елена Малиновская. По ее словам, чтобы это изменить, нужно сначала внести изменения в конституцию. При этом Малиновская называет предложенную инициативу репрессивной и - даже в случае ее одобрения Радой - неспособной изменить ситуацию.

Не стоит наказывать за решения, принятые под принуждением

По данным опросов Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, выдача российских паспортов в Донбассе носит принудительный характер. Косвенным свидетельством этому являются результаты интервью, проведенных с людьми на подконтрольных украинскому правительству территориях, которые имеют родственников в "ДНР" и "ЛНР".

"Например, нам сообщили, что в Луганской области на оккупированной территории на одном из предприятий людей собрали и сказали, что в течение двух недель они должны сделать российские паспорта", - рассказывает аналитик фонда Петр Бурковский. По его словам, этот случай имел место зимой 2021 года. "Идет принудительный процесс по линии России, - продолжил Бурковский. - Не понимаю, как украинский закон может повлиять на политику, которая диктуется из Кремля".

В Киеве подсчитали, что РФ выдала более 600 тысяч своих паспортов украинским гражданам

О принуждении украинских граждан получать российские паспорта говорят и в Донбасском институте региональной политики. Как сообщил руководитель этого института Энрике Менендес, жители неподконтрольных территорий жалуются, что им не оставляют выбора, настоятельно предлагая российское гражданство для того, чтобы остаться работать, в частности в сфере образования.

"Учительница из Горловки, например, рассказывает, что год назад в их коллективе только у половины были российские паспорта, а сейчас они есть у всех", - делится Менендес. По его словам, в ее выпускном классе из 30 учеников родители только двоих захотели сделать украинский паспорт своим детям: "Все остальные получили российский или местный паспорт "ДНР". Они вынуждены это делать для работы, для дальнейшего обучения, для жизни, потому что так проще". Менендес считает, что лишение этих людей украинского гражданства, как предлагают депутаты в Киеве, никоим образом не будет способствовать возвращению этих территорий Украине.

Массовая паспортизация в Донбассе - проблема для Украины

Подобного мнения придерживается и соучредитель проекта "Национальная платформа "Диалог о мире и безопасную реинтеграцию" Юлия Тищенко. По ее оценке, депутаты Рады делают все, чтобы оттолкнуть украинских граждан от Украины. "Эта инициатива и подобный дискурс о принудительном лишении украинского гражданства не только не способствует разрешению конфликта, а лишь усложняет урегулирование и имплементацию хотя бы каких-то элементов реинтеграции", - считает Тищенко.

При этом она признает, что полученное украинцами российское гражданство на неподконтрольных территориях при возможном дальнейшем постконфликтном разрешении проблемы и реинтеграции этих территорий может быть вызовом для Украины. Но ни Тищенко, ни другие эксперты, с которыми удалось пообщаться DW, так и не предложили каких-либо потенциальных механизмов эффективного противодействия российской паспортизации в "ДНР" и "ЛНР".

Украина тем временем упрекает своих международных партнеров в том, что они слишком мягко реагируют на выдачу РФ своих паспортов жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса. Ведь в апреле этого года Евросоюз лишь выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу продления российской паспортизации украинских граждан, указав на то, что это противоречит минским договоренностям и является "явным нарушением суверенитета Украины". В заявлении ЕС, обнародованном в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ, также напоминается, что на территории Евросоюзе эти паспорта не признаются, и содержится призыв к другим членам ОБСЕ действовать аналогичным образом.

Официальный Киев еще в 2019 году заявил, что паспорта, выдаваемые Российской Федерацией украинским гражданам на неподконтрольных территориях Донбасса, являются незаконными, недействительными и не признаются в Украине.

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