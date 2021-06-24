Избиратели из Донбасса. Кого поддержат на выборах в Думу новые граждане РФ

Как стало известно 14 июля, в Донбассе проживают 611 тысяч граждан России, которые смогут принять участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы 17-19 сентября. Это довольно значительное число избирателей, которые могут повлиять на результаты выборов. Большинство из них получили российские паспорта в последние два года, и некоторые уже успели проголосовать за поправки в конституции в 2020 году.

Как будет этой осенью выглядеть избирательный процесс для граждан РФ в Донбассе и какие политические силы могут рассчитывать на их голоса - у DW.

Жители Донбасса проголосуют электронно?

611 тысяч граждан России сейчас проживают в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках". Эту цифру 14 июля озвучил депутат Госдумы Виктор Водолацкий на "Форуме граждан России" в Луганске, передает РИА "Новости". Такой резкий рост их числа стал возможен благодаря серии указов Владимира Путина об упрощенном приобретении российского гражданства. Первый из этой серии указ появился в 2019 году, он предусматривал выдачу паспортов РФ именно жителям Донецкой и Луганской областей Украины.

Сейчас в интернет-сообществах жителей Донбасса активно распространяется информация о предстоящих выборах в Госдуму России. Например, администраторы группы движения "Союз добровольцев Донбасса" призывают новоиспеченных россиян обращаться в миграционные службы МВД "ДНР" и "ЛНР" за страховым свидетельством - СНИЛС. Пресс-секретарь движения Мария Коледа в разговоре с DW выразила уверенность, что благодаря СНИЛС, жители Донбасса смогут зарегистрироваться на "Госуслугах" и проголосовать электронно.

Карикатура Сергея Елкина на тему упрощенной выдачи российских паспортов жителям Донбасса

В российской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) пока не упоминали о возможности жителей "ДНР" и "ЛНР" голосовать электронно. Представители ЦИК, говоря об этой категории граждан, сообщили в своем Telegram-канале, что россияне без регистрации в РФ могут проголосовать на том избирательном участке, к которому прикрепятся с помощью технологии "Мобильный избиратель". В ЦИК не ответили на запрос DW о возможном участии этих россиян в электронном голосовании.

Сергей Михеев, один из лидеров списка "Справедливой России - За правду" в граничащей с самопровозглашенными республиками Ростовской области, рассказал DW, что сам до сих пор не знает, как все будет устроено. "До меня доходили все эти слухи, что часть избирателей будет подвезена на автобусах, а часть будет голосовать электронно, но никто их не проверял, - говорит Михеев. - Пока все это достаточно туманно выглядит".

От Ростовской области стало еще выгоднее избираться

Опыт предыдущих выборов показывает, что жители Донбасса с паспортами РФ прикрепляются к участкам в соседней Ростовской области. Это значит, что их голоса на думских выборах перейдут к ростовским региональным отделениям различных партий. Даже без учета новых граждан Ростовская область входит в число регионов-лидеров по числу избирателей - 3,2 млн человек. Благодаря россиянам из Донбасса тем кандидатам в депутаты, кто попал в партийные списки по Ростовской области, будет легче попасть в Госдуму, чем их коллегам в других регионах.

Это связано с тем, как распределяются мандаты при подведении итогов голосования. Прежде всего в депутатские кресла попадают лидеры из общефедеральной части списков партий. А следом за ними идут кандидаты из региональных групп. Поскольку за основу расчета берется количество избирателей, то больше шансов попасть в Госдуму у партийных кандидатов в более крупных регионов. Например, если "Справедливая Россия" (СР) наберет по 20% в Оренбургской (1,5 млн избирателей) и Ростовской областях (3,2 млн), то в парламент попадет большее число членов ростовского списка - ведь 20% от 3,2 млн это больше, чем 20% от 1,5 млн.

Лидеры "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин, Сергей Миронов и Геннадий Семигин

От "Единой России" (ЕР) в региональной группе Ростовской области в числе других идут бывший глава "ДНР" Александр Бородай и уже упомянутый депутат-единоросс Виктор Водолацкий. Последний называл "исторически предрешенным" объединение непризнанных республик и Ростовской области. В мае секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак лично ездил в Ростов-на-Дону подписывать с "Союзом добровольцев Донбасса" так называемое соглашение о взаимодействии.

Еще одним претендентом на значительную часть голосов жителей Донбасса, имеющих гражданство РФ, является "Справедливая Россия". С февраля 2021 года сопредседателем этой партии стал писатель Захар Прилепин. Он участвовал в боевых действиях в Донбассе в качестве полевого командира на стороне сепаратистов. В общефедеральной части списка СР вместе с Прилепиным был и скончавшийся недавно режиссер и актер Владимир Меньшов. Писатель рассказывал, что Меньшов через него передал в качестве помощи сепаратистам 1 млн рублей наличными.

Борьба между "Единой Россией" и "Справедливой Россией"

Пункт о признании независимости самопровозглашенных республик стоит в программах "Справедливой России" и КПРФ. Михеев из СР пояснил, что именно этим пунктом его партия рассчитывает завоевать голоса избирателей из Донбасса. При этом КПРФ будут "третьими в очереди" за этими голосами, полагают эксперты. Симпатии жителей "ДНР" и "ЛНР" с паспортами РФ находятся, в первую очередь, на стороне ЕР и СР, в то время как КПРФ считается протестной партией.

"Вот Путин (12 июля. - Ред.) опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Я думаю, это часть выборного процесса, - отмечает политтехнолог Константин Калачев. - Его мнение о том, что русские и украинцы - один народ, это приглашение жителям Донбасса проголосовать". Эксперт уверен, что "Единая Россия" очень рассчитывает получить поддержку россиян из Донбасса. Борьба, по его мнению, развернется между ЕР и СР - между теми, кто голосует за Путина, и теми, кто голосует за ветеранов конфликта в Донбасса.

"Я не уверен, что сам Прилепин является для жителей Донбасса авторитетом, - сомневается в успехе СР политолог Илья Гращенков. - По большому счету он замещает собой реальных ветеранов - гиркиных и прочих. Думаю, что если жители этих "республик" и будут голосовать, то за ЕР - с посылом "заберите нас отсюда в Россию, чтобы обеспечить нормальный уровень жизни".

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