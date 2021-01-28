Зачем объединились партии Миронова, Прилепина и Семигина

В московском Центре международной торговли 22 февраля проходили сразу три съезда. Партия "Справедливая Россия" (СР) меняла название, распускала руководящий состав и заново выбирала его, включив в свои ряды представителей двух других партий: "Патриоты России" и "За правду", которые в этот же день объявили о своем роспуске и слиянии с СР. На общем съезде было объявлено о создании новой объединенной партии, получившей название "Социалистическая политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", которое кратко звучит как "Справедливая Россия - За правду".

На этом мероприятии делегатов из разных партий легко было отличить по внешнему виду. Представители СР - в классических костюмах. "Прилепинцы" - в чем попало. Сам Прилепин явился на съезд в сталинском кителе свободного кроя и кедах. Его советник и актер Иван Охлобыстин - в черной кожаной жилетке и синих джинсах. Участники войны в Донбассе пришли в парадной военной форме. Корреспондент DW заметил среди делегатов и мужчину в футболке и шортах.

Новые планы "Справедливой России"

Еще до начала съезда в разговоре с журналистами председатель "Справедливой России" Сергей Миронов присягнул на верность президенту Владимиру Путину. "Политика Владимира Владимировича привела к тому, что Россия стала суверенным государством, - заявил Миронов. - Во внешней политике мы поддерживаем президента. То, что есть проблемы внутренней политики - для их решения мы и объединяемся".

Впрочем, бессменный лидер СР тут же поспешил раскритиковать "Единую Россию". Результаты последней на выборах, заявил Миронов, основываются на массовых фальсификациях. Кроме того, единороссы "обманули миллионы пенсионеров", когда проголосовали за повышение пенсионного возраста. С помощью объединения партий Миронов рассчитывает привлечь на выборы людей, которые раньше на них не ходили, и тем самым разрушить монополию партии власти.

На протяжении уже двух десятилетий лидер "Справедливой России" Сергей Миронов прогнозирует появление в России двухпартийной системы. Этими партиями будут его собственная, к которой примкнет КПРФ, и "Единая Россия", которая якобы объединится с ЛДПР. До сих пор эти союзы так и не случились, а "Справедливая Россия" смогла привлечь только две малые партии - "Патриоты России" и "За правду".

Голосование на съезде партии

Между тем мнения среди членов партии СР насчет объединения с партией Захара Прилепина - писателя и участника войны в Донбассе на стороне сепаратистов - разошлись, сказали DW собеседники из партии Миронова. Например, северо-западные отделения и Сибирь, где "Справедливая Россия" представлена университетской интеллигенцией, на зум-конференции по вопросу объединения высказались против. Регионы Северного Кавказа оценили слияние положительно.

Впрочем на голосовании за председателя и сопредседателей новой объединенной партии эти противоречия почти не отразились. За Миронова как председателя проголосовали 200 делегатов съезда СР, против не высказался никто. Захара Прилепина на пост сопредседателя избрали 185 голосами "за". 14 оказались "против" его кандидатуры. Против Геннадия Семина проголосовали только 10 процентов.

За что выступает Прилепин и его партия

Хотя Сергей Миронов заверил журналистов, что останется лидером объединенной партии, на съезде партии "За правду"Захара Прилепина звучало несогласие с таким подходом. Заместитель Прилепина по партии Александр Казаков заявил, что есть одна принципиальная вещь, в которой невозможны компромиссы при объединении. "Сколько бы партий сегодня или завтра ни вошли в объединение, лидер должен быть один, - заявил Казаков. - И это Захар Прилепин".

Иван Охлобыстин на съезде партии

Позднее Казакову пришлось оправдываться за эти слова перед журналистами. Якобы он имел в виду Прилепина исключительно как политического лидера, а лидеров-функционеров у партии будет несколько - председатель Миронов и сопредседатели Прилепин с Семигиным. Впрочем плюрализма мнений влившаяся в СР партия Прилепина действительно не обещает.

"Надо честно говорить, чего мы хотим. А хотим мы избавиться от всех партий и остаться одним. И поставить себе монарха", - выпалил со сцены советник Прилепина актер Иван Охлобыстин, чем заслужил аплодисменты. Многопартийность он назвал "партиебесием", а на пост президента предложил активно "двигать" Захара Прилепина. Последний, кстати, поспешил дезавуировать слова Охлобыстина: планов на президентство он не вынашивает.

В планах у Прилепина сейчас не кресло главы государства, а партийное строительство. Бывший советник советник убитого главы самопровозглашенной "ДНР" и участник боевых действий в Донбассе несколько раз делал акцент на своей системности - в противоположность своему внесистемном прошлому в "Национал-большевистской партии".

"Мы единственная по-настоящему новая, по-настоящему агрессивная, интеллектуально обеспеченная часть российской политической системы, - считает политик. - Мы с этим справляемся и вскоре доплывем до создания главной лево-патриотической социалистической организации в России".

Смотрите также: