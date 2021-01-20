"Справедливая Россия" подписала межпартийный манифест об объединении

Лидер партии "Справедливая Россия" (СР) Сергей Миронов счел "историческим событием" подписание манифеста об объединении СР с партиями "За правду" во главе с Захаром Прилепиным и "Патриоты России" под председательством Геннадия Семигина. Церемония прошла в четверг, 28 января, в Государственном центральном музее современной истории России. В документе изложены основные позиции, с которыми объединенная структура пойдет на парламентские выборы в сентябре.

"Справедливая Россия - За правду"

"Как минимум, будем бороться за второе место на выборах в сентябре этого года", - заявил Сергей Миронов.

Ранее он говорил, что новое объединение будет называться "Справедливая Россия - За правду". Объявляя о его создании, Миронов утверждал, что переговоры о слиянии шли уже два года.

В сентябре глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в выборах в Госдуму, которые пройдут в России 19 сентября 2021 года, без предварительного сбора подписей смогут участвовать 16 политических партий.

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