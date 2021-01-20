Комментарий: Миронову пришьют Прилепина

Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединятся в ближайшее время. Новое объединение будет называться неоригинально: "Справедливая Россия - За правду". Об этом заявил лидер "эсеров" Сергей Миронов.

Кто выигрывает от появления этого тянитолкая, и куда потеряли в процессе формирования новой партии патриотов?

Новая мутация "эсеров"

"Справедливая Россия" - не новичок на российском рынке политических слияний, поглощений и рейдерских захватов. Эта партия появилась в 2006 году в результате объединения Российской партии жизни, партии "Родина" и Российской партии пенсионеров. Причем две последние, относительно живые и активные, загнали тогда под Сергея Миронова. Политиком он не был, кроме давней дружбы с президентом Путиным и председательства в Совете Федерации у него за душой были только 0,75%, которые он получил на президентских выборах 2004 года.

Несмотря на непопулярность лидера, новой партии рисовали славное будущее, а Владислав Сурков, тогдашний кремлевский куратор внутренней политики даже называл новый проект"второй ногой" власти, на которую можно будет переступить, если затечет первая - "Единая Россия".

Иван Преображенский

Из "Справедливой России" не вышло даже протеза. К концу 2020 года только ленивый не рассуждал о том, что эта партия себя изжила, у нее нет внятной идеологии. Если в 2011 году многие ее лидеры поддерживали протестные выступления, то потом партия превратилась в источник самых мракобесных законодательных инициатив и ее символом стала "борец за общественную нравственность" Елена Мизулина.

Так что сейчас вливание именно в нее новой агрессивной псевдопатриотической колонны во главе с Захаром Прилепиным вполне логично. "Справедливая Россия" созрела для того, чтобы превратиться в партию лояльных Кремлю погромщиков и донбасских боевиков.

Сергей Миронов предвидит будущее

Объявляя о создании новой партии, Сергей Миронов заявил, что уже два года вел переговоры о слиянии трех партий. Ему не откажешь в умении предвидеть будущее. Ведь два года назад никакой партии "За правду" еще не существовало. Ее активно начали создавать в конце 2019 - в начале 2020 года при прямой поддержке Кремля.

В реальности и "За правду", и это слияние - проекты Кремля. По сути дела, новое слияние - просто ремейк 2006 года. Кремль ничего нового не придумал, и в старый лояльный проект вливают несколько новых имен и меняют дизайн.

Подтверждает это тот факт, что некоторые имена даже очень старые. Например, у Прилепина в его "За правде" за финансы отвечает депутат Александр Бабаков, тот самый, который в 2006 году "вливал" в "Справедливую Россию" партию "Родина", последовательно отобранную Кремлем у недостаточно лояльных в то время Сергея Глазьева и Дмитрия Рогозина. Теперь вот тот же Бабаков, успевший попасть под санкции, привел к Миронову в "Справедливую Россию" новый партийный проект.

Так что Прилепин тут только ширма. Громкие имена не должны обманывать. Это по-прежнему, как и 15 лет назад проект Кремля - а не политических активистов или боевиков.

Зачем Прилепину в "Справедливую Россию"

Главная цель такой партийной политики - не допустить, чтобы в Госдуму и вообще в публичное пространство прорвались настоящие лидеры. Те, которые не меняют собственное мнение на стабильное финансирование.

На первом заседании в 2021 году очень ярко лидеры всех парламентских партий показали, в чем главный страх Кремля. Кремлевское агрессивно-послушное большинство (название для этой крикливой толпы придумал еще Дмитрий Сахаров) единодушно набросилось на находящегося под арестом Алексея Навального.

Он и такие как он - вот истинная причина, по которой в "Справедливую Россию" приходит Захар Прилепин и другие яркие правые "радикалы". Те, кто в отличие от либералов готовы потом послушно выполнить любое пожелание Кремля, от "обнуления" президентских сроков Путина до урезания, если потребуется, социальных льгот. Их патриотизм направлен только против врагов режима, а не на пользу россиян. Символично, что при слиянии трех партий "Патриоты России" в название не попали.

Ну а смена дизайна "Справедливой России" на самом деле мало что меняет. Все та же лояльность Кремлю плюс агрессия против инакомыслящих. Такой теперь новый партийный курс.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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