Доклад "Голоса": Сами депутаты снизили конкуренцию на выборах в Госдуму

Независимое общественное движение "Голос" в четверг, 1 июля, опубликовало доклад, посвященный особенностям выборов в Госдуму России осенью 2021 года. Его авторы утверждают, что с момента прошлых выборов в Думу избирательное законодательство существенно ухудшилось - этому содействовали сами депутаты, большинство из которых входят в партию "Единая Россия".

Так, с 2016 года они, отмечается в докладе, последовательно принимали законопроекты, которые снижали уровень политической конкуренции и создавали благоприятные условия для фальсификаций. Например, 19 раз депутаты вносили изменения в Федеральный закон "О выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ". В 12 случаях это существенно повлияло на правила проведения основных выборов в Госдуму, уверены эксперты "Голоса".

"Единая Россия" против всех: законы против оппозиции

Большинство принятых поправок, как сказано в докладе "Голоса", были нацелены на то, чтобы максимально осложнить политическую жизнь оппонентам "Единой России". К ним относятся и так называемый "закон против ФБК", и ограничения для кандидатов-"иноагентов".

Ряд нововведений, полагают автора доклада, негативно скажутся на содержании публичной политической дискуссии в период кампании и информированности избирателей в целом. Например, это связано с расширением полномочий по внесудебной блокировке материалов в период избирательной кампании или сокращением информации о кандидатах и партиях, которую публикуют в избирательном бюллетене.

В России вдвое сократилось число политических партий

Авторы доклада также указывают на то, что изменения в законодательстве привели к сокращению политических партий в стране. Так, всего за пять лет число партий, имеющих право участвовать в выборах депутатов Госдумы России, сократилось с 74 до 27.

За это же время исчезло 47 политических партий: четыре закрылись сами, 43 ликвидировал Верховный суд РФ (больше половины - из-за недостаточного участия в выборах). При этом новых появившихся партий лишь пять: Партия малого бизнеса России, "Народно-патриотическая партия России - власть народу", "Зеленая альтернатива", Партия прямой демократии и "Новые люди".

Нормы о ликвидации партий за недостаточное участие в выборах в "Голосе" называют не вполне продуманными: в результате этого "оказались ликвидированы несколько достаточно активных партий", что снижает уровень конкуренции на выборах.

Поправки а законодательство серьезно затронули права избирателей

Новые форматы многодневного и электронного голосования, хоть это и удобно для отдельных категорий граждан, в целом мешают россиянам убедиться в честности подсчета голосов и снижают уровень доверия к выборам, уверены в "Голосе". И это создает почву для фальсификаций и злоупотребления административным ресурсом.

"Происходящее сопровождается наступлением на независимое гражданское наблюдение. Причем законодательно давление было в основном до 2016 года, сейчас оно скорее в правоприменительной практике. То есть когда власти пытаются препятствовать обучению наблюдателей или вводят наблюдение от Общественной палаты, которое на практике нельзя назвать независимым", - пояснил DW один из авторов доклада Аркадий Любарев.

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