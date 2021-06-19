Предвыборной список "Единой России": почему Шойгу, а не Медведев

На выборы в Госдуму "Единую Россию" во главе партийного списка поведет не председатель Медведев, а министр обороны Шойгу. Медведев не на того животного поставил, считает Сергей Елкин.
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Единороссы подвели итоги внутрипартийного отбора кандидатов в депутаты следующего созыва Госдумы. DW - о результатах этих праймериз и возможностях, которыми могла бы воспользоваться оппозиция.