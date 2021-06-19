 Съезд ″Единой России″: Шойгу вместо Медведева и раздача денег | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.06.2021

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Россия

Съезд "Единой России": Шойгу вместо Медведева и раздача денег

"Единая Россия" определилась, кто поведет партию на выборы. Вытянут ли Шойгу и Проценко низкий рейтинг партии?

Russland | Parteikongress United Russia Party

Министры Шойгу и Лавров, врач Проценко, детский омбудсмен Кузнецова и сопредседатель ОНФ Шмелева. Эта пятерка возглавила федеральный список "Единой России" решением 20-го съезда партии. Кроме голосования по спискам на выборы в Госдуму, съезд отметился выступлением Владимира Путина. Накануне выборов он пообещал выделить миллиарды рублей на дороги, образование и здравоохранение. Что символизируют лидеры федерального списка и почему в нем нет Медведева - в материале DW.

Предвыборные миллиарды

19 июня "Единая Россия" (ЕР) провела в московском "Экспоцентре" предвыборный 20-й съезд. Несмотря на юбилейное число, провести съезд масштабно, как планировалось, не удалось. Накануне события заболеваемость COVID-19 в Москве резко пошла вверх, так что мэр Сергей Собянин ввел в городе частичный локдаун. В партии отчитались, что втрое сократили численность участников съезда. Лидер ЕР Дмитрий Медведев сообщил, что на собрании присутствовали 672 делегата.

Russland | Parteikongress United Russia Party | Rede Wladimir Putin

В начале съезда перед его участниками выступил Владимир Путин. Хотя президент России не состоит в партии, он стоял у ее истоков. Дважды - в 2007 и 2011 годах - он возглавлял федеральный партийный список на выборах в Госдуму. Ожидалось, что и в этом году он может стать лидером списка, но этого не произошло. Хотя Путин и выступал на съезде, значительную часть своей речи он посвятил поручениям правительству.

В частности, он попросил выделить 100 миллиардов рублей на программу медицинской реабилитации. По 30 миллиардов рублей должны пойти на развитие среднего и профессионального образования и ремонт дорог. Причем ремонт дорог должен произойти до выборов - в летний сезон. Еще 150 миллиардов - на модернизацию систем жизнеобеспечения и так далее. Путин объяснил, что выбрал именно площадку съезда для объявления этих новостей, "потому что без парламента решить вопрос с бюджетом невозможно".

Популярные министры и доктор Проценко

В завершение своей речи президент призвал делегатов съезда к тому, чтобы "выборы прошли честно, в соответствии с законом". По его словам, "Единая Россия" как влиятельная политическая сила и партия большинства отвечает за все - в том числе и за избирательную кампанию. Поэтому единороссы, как он считает, должны показать пример "открытого политического состязания".

Russland | Parteikongress United Russia Party | Dmitri Medwedew

Первую пятерку федерального списка, которую озвучил Путин, он составлял вместе с главой партии Дмитрием Медведевым. Об этом позднее заявил сам Медведев. "Федеральный список должны возглавить как политические тяжеловесы, так и люди относительно новые, которые представляют наиболее важные направления нашей жизни", - заявил президент.

Первые две строчки в этом шорт-листе заняли министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. По разным опросам, эти двое чиновников имеют стабильно высокие рейтинги доверия. Кроме того, в пятерку вошли главврач "ковидного" госпиталя в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченная по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова и сопредседатель "Общероссийского народного фронта" Елена Шмелева. Председателя партии Дмитрия Медведева в этом списке не оказалось, хотя некоторые СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники в партии утверждали, что он там будет.

Символы успеха или "список войны и ковида"?

"Любая партия должна минимизировать свой антирейтинг и увеличивать рейтинг, - отметил в разговоре с DW политтехнолог Константин Калачев. - Если бы во главе списка был Медведев, это могло бы не лучшим образом отразиться на рейтинге партии. Данные социологии по рейтингу Медведева говорят, что в роли электорального паровоза он вряд ли может сейчас выступать". Кроме того, уверен Калачев, Медведев или Мишустин во главе списка вызвали бы ненужные Кремлю разговоры о преемнике Путина. Лавров и Шойгу, с его точки зрения, таких слухов не вызовут - в силу почтенного возраста.

Russland | Parteikongress United Russia Party | Dmitri Medwedew

Политолог Александр Кынев тоже считает, что Дмитрий Медведев во главе списка мог бы дополнительно испортить и без того низкий рейтинг партии. Еще один сценарий - Владимир Путин на первом месте в пятерке - не осуществился потому, что низкий результат партии на выборах мог бы ударить и по нему. К тому же у Путина и так проблемы с собственным рейтингом, и он не может его "разбазаривать", полагает Кынев.

Калачев и Кынев сходятся в том, что нынешняя пятерка представляет собой некую систему ценностей или символ. Правда, в его значениях расходятся. "Проценко - забота о здоровье граждан, Кузнецова - забота о детях, Шмелева - образ будущего и новые технологии, Лавров - наша приверженность традиционным ценностям и защите суверенитета, Шойгу - патриотизм", - интерпретирует символизм Калачев.

"Список войны и ковида" - так видит президентскую пятерку Кынев. "Что символизирует этот список? Что мы воюем, со всеми ругаемся, а тех, кто болеет, запираем в ковидарий, - говорит политолог. - Я думаю, они формировали список бюрократически, а с точки зрения философии он с образом привлекательного будущего совсем не вяжется".

Депутатство под вопросом

Участие в первой пятерке списка не значит, что все ее фигуранты станут депутатами Госдумы - после победы они могут уступить свои мандаты другим однопартийцам. Например, Денис Проценко еще 15 июня уверенно отрицательно ответил на вопрос Антона Красовского, пойдет ли тот в Госдуму. Вечером 19 июня Проценко заявил в интервью государственному каналу "Россия 1", что утром перед съездом ему позвонил Владимир Путин. В этот момент, по словам доктора, он понял, что "опыт команды Коммунарки может быть полезен на федеральном уровне". 

Анна Кузнецова уже после съезда не смогла ответить на вопрос "Открытых Медиа", собирается ли она стать депутатом. "Мы команда президента, куда скажет, туда и пойдем", - цитирует Кузнецову издание.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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