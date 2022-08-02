Дмитрий Медведев

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации.
Дмитрий Анатольевич Медведев - заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации. До 16 января 2020 года - занимал председателя правительства Российской Федерации. Родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. Кандидат юридических наук, работал доцентом в Санкт-Петербургском государственном университете.
С 1990 года занимает различные госдолжности, в том числе в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, в аппарате правительства и администрации президента России. 7 мая 2012 года назначен председателем правительства. 2 марта 2008 года был избран на пост президента РФ. 8 мая 2018 года вновь назначен премьер-министром России. 15 января 2020 года ушел в отставку и распустил правительство - через несколько часов после традиционного послания президента Федеральному собранию. 16 января занял пост зампредседателя Совета безопасности.
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