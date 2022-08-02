Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации.

Дмитрий Анатольевич Медведев - заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации. До 16 января 2020 года - занимал председателя правительства Российской Федерации. Родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. Кандидат юридических наук, работал доцентом в Санкт-Петербургском государственном университете.

С 1990 года занимает различные госдолжности, в том числе в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, в аппарате правительства и администрации президента России. 7 мая 2012 года назначен председателем правительства. 2 марта 2008 года был избран на пост президента РФ. 8 мая 2018 года вновь назначен премьер-министром России. 15 января 2020 года ушел в отставку и распустил правительство - через несколько часов после традиционного послания президента Федеральному собранию. 16 января занял пост зампредседателя Совета безопасности.

Новый пост Дмитрия Медведева: что это было?

Новый пост Дмитрия Медведева: что это было? 02.08.2022

Экс-президент РФ Медведев написал во "В контакте" пост о "восстановлении" границ России в пределах СССР. Пост удалили и объяснили его появление взломом страницы Медведева. Но есть и другая версия.
Помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во В контакте

Помощник Дмитрия Медведева заявил о взломе страницы во "В контакте" 02.08.2022

На странице экс-президента РФ появилась запись с рассуждениями о государственности стран - соседей РФ. Она была удалена через 10 минут, скриншоты поста опубликовала Ксения Собчак.
Ястребы в Кремле: кто кого перещеголяет?

"Ястребы" в Кремле: кто кого перещеголяет? 14.06.2022

Сергей Кириенко и Дмитрий Медведев когда-то считались либеральными политиками. Сегодня, похоже, они соревнуются друг с другом в том, кто сделает более резкое заявление об Украине и Западе.
Комментарий: Хейтспич от Медведева - ненависть на поток

Комментарий: Хейтспич от Медведева - ненависть на поток 08.06.2022

Кремль - мастер самосбывающихся прогнозов. Вначале там создали миф о ненависти Запада к России. Теперь реальность пришла в соответствие с фобиями, констатирует Иван Преображенский.
Медведев в Telegram, или Как избавиться от проклятья уточки

Медведев в Telegram, или Как избавиться от проклятья уточки 07.06.2022

Бывший президент России, а ныне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил резкость своих постов в соцсетях ненавистью к "ублюдкам и выродкам". Вот только ли в ненависти дело?
Удобрено Россией, или Без чего Москва оставляет Европу?

Удобрено Россией, или Без чего Москва оставляет Европу? 20.05.2022

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев считает, что без российских удобрений на европейских полях вырастет "только сорняк". Зато в России, судя по всему, станет больше навоза.
Смертная казнь в России: Медведев примеряет роль Раскольникова?

Смертная казнь в России: Медведев примеряет роль Раскольникова? 25.03.2022

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил возвращение смертной казни в России после выхода страны из Совета Европы. Такие рассуждения знакомы россиянам по урокам литературы.
Великобритания внесла в черный список Медведева и Шойгу

Великобритания внесла в черный список Медведева и Шойгу 15.03.2022

В новом списке санкций в отношении России - 345 граждан и пять компаний. В нем оказались Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Михаил Мишустин, Виктор Золотов, Мария Захарова, Дмитрий Песков и Маргарита Симоньян.
Медведев сообщил о планах национализации уходящих из РФ компаний

Медведев сообщил о планах национализации уходящих из РФ компаний 10.03.2022

Правительство РФ уже прорабатывает возможность банкротства и национализации имущества иностранных компаний, уходящих с российского рынка, сообщил Дмитрий Медведев.

Самый большой, дорогой, женский и молодой: новый германский бундестаг. DW Новости (26.10.2021) 26.10.2021

Сегодня в Берлине состоялось первое заседание бундестага нового созыва. Нынешний бундестаг, можно сказать, стал "самым самым". Он самый большой и поэтому самый дорогой, самый женский и самый молодой в истории Германии. А также в выпуске: свидетель из Украины опознал на суде в Берлине россиянина, обвиняемого в убийстве Зелимхана Хангошвили.
Статья Медведева - про Украину или происхождение Зеленского?

Статья Медведева - про Украину или происхождение Зеленского? 12.10.2021

Человеком, имеющим "определенные этнические корни", назвал Дмитрий Медведев в своей статье президента Украины Владимира Зеленского. Эти слова не красят экс-президента РФ, считает Сергей Елкин.
Медведев написал статью о бессмысленности контактов с Киевом

Медведев написал статью о "бессмысленности контактов" с Киевом 11.10.2021

В статье для "Коммерсанта" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев перечислил свои претензии к руководству Украины, назвав контакты России с ним бессмысленными.
Статья Медведева об Украине: что сказала бы уточка?

Статья Медведева об Украине: что сказала бы уточка? 11.10.2021

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью об Украине. В ней он повторил тезисы Кремля о политике Киева. Сергей Елкин и не только оценили труд бывшего президента России.

Эпоха Ангелы Меркель глазами Дмитрия Медведева. Эксклюзивное интервью DW с экс-президентом России 17.09.2021

Ангела Меркель решила покинуть большую политику. DW сняла фильм о ней, опросив многих известных политиков, включая экс-президентов США, Франции и России - Джорджа Буша-младшего, Франсуа Олланда и Дмитрия Медведева. Предлагаем вам посмотреть полную версию интервью с бывшим президентом РФ об Ангеле Меркель.
Дмитрий Медведев: С Ангелой Меркель мы были на ты

Дмитрий Медведев: С Ангелой Меркель мы были на "ты" 17.09.2021

После выборов в бундестаг 26 сентября Ангела Меркель уйдет с поста канцлера ФРГ. Бывший президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев поделился с DW своими впечатлениями об общении с ней.

Дмитрий Медведев о соглашении по Северному потоку-2 (23.08.2021) 23.07.2021

На сделку Вашингтона и Берлина по “Северному потоку-2” в Москве отреагировали почти сразу. Устроило ли Кремль это соглашение? По этому поводу высказался в интервью DW бывший президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев.
Показать еще