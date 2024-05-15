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Суд Евросоюза решил не отменять санкции против РФПИ

Виктория Власенко
15 мая 2024 г.

Суд ЕС отклонил иск Российского фонда прямых инвестиций, оспаривавший санкции, которые были введены против него из-за вторжения РФ в Украину.

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Суд ЕНС в Люксембурге
Суд ЕНС в ЛюксембургеФото: Alexandre Marchi/MAXPPP/dpa/picture alliance

Суд Европейского союза принял решение отклонить в полном объеме иск государственного Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в котором заявитель требовал отменить санкции, введенные против него Советом ЕС 1 марта 2022 года.  Об этом говориться в решении Суда ЕС, оглашенном в среду, 15 мая, в Люксембурге.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин, март 2012 года
Дмитрий Медведев и Владимир Путин, март 2012 годаФото: Reuters

Российский фонд прямых инвестиций был создан в 2011 году по инициативе Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента РФ, и Владимира Путина, возглавлявшего в то время правительство России. Фонд занимается инвестированием в некоторые секторы экономики и был создан для привлечения зарубежных прямых инвестиций в страну. Ограничительные меры Евросоюза, введенные против РФПИ в марте 2022 года после начала войны РФ против Украины, включают в себя запрет для граждан ЕС инвестировать, участвовать или иным образом содействовать проектам, финансируемым фондом. Ограничительные мери против РФПИ ввели также США и Великобритания.

Суд ЕС отклонил все аргументы истца

В своем исковом заявления РФПИ просил признать неприемлемыми ряд решений и положений, регламентирующих введение и действие санкций, поскольку, по мнению фонда, они являются незаконными. Аргументируя свою позицию, РФПИ заявил, что для включения фонда в санкционный список Совет ЕС не представил "достаточно обоснованной фактической базы".

Кроме того, заявитель просил суд признать нарушения его права на эффективную судебную защиту, поскольку Совет ЕС не уведомил его о введении ограничительных мер и о причинах, приведших к этому решению, а также требовал признать нарушения его права на свободу ведения деловой активности. В иске РФПИ также утверждалось, что само решение Совета ЕС о введении ограничительных мер "не являлось необходимым или соразмерным его целям".

Суд ЕС отклонил все доводы, изложенные в заявлении РФПИ, и вынес решение о том, что "иск должен быть отклонен в полном объеме". Суд также постановил, что проигравшая сторона обязана возместить свои собственные судебные расходы, а также расходы, понесенные Советом ЕС.

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