Дмитрий Медведев: С Ангелой Меркель мы были на "ты"

26 сентября в Германии пройдут выборы нового федерального парламента. Ангела Меркель (Angela Merkel) в них не участвует: после формирования нового кабинета министров она покинет пост канцлера ФРГ. В новом документальном фильме DW "Ангела Меркель - канцлер в эпоху кризисов" ведущие политики из разных стран подводят итоги ее 16-летнего правления и описывают свои впечатлениями от общения с немецким канцлером.

Одним из собеседников DW стал и бывший президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев, который познакомился с Меркель вскоре после ее вступления в должность канцлера и неоднократно встречался с ней в последующие годы.

"Меркель - прагматичный политик"

Первая личная встреча Медведева с Меркель произошла в 2006 году на ярмарке в Ганновере, на которой Медведев присутствовал в качестве вице-премьера правительства России. "Мы сели на диванчик и начали говорить. Разговор был совершенно простой. Что сразу бросилось в глаза - она прямо задавала вопросы без избыточной важности или, наоборот, эмоциональности", - вспоминает российский политик.

Если попытаться охарактеризовать канцлера ФРГ одним словом, то это было бы слово "прагматичность", делится Медведев. "Ангела Меркель - человек очень практический, разумный, с очень хорошей подготовкой", - отмечает он.

"Меркель умеет слушать и сдерживаться"

На вопрос о том, была ли Меркель для России хорошим партнером, Медведев ответил, что "любой руководитель государства отстаивает национальные интересы, и это правильно". Ангела Меркель всегда занимала прогерманскую и пронатовскую позицию, отражающую консолидированное мнение ЕС, подчеркнул бывший президент РФ.

Ангела Меркель и Дмитрий Медведев (в центре) на церемонии открытия "Северного потока-1", 2011 год

В то же время он добавил, что общаться с Меркель было комфортно, даже если позиции обоих политиков отличались. "У нее есть хорошая черта для переговорщика и вообще для политического деятеля. Во-первых, она умеет слушать. Во-вторых, она умеет сдерживаться", - рассказывает Медведев.

"На одной из наших встреч после сложных событий, связанных с Украиной, и введения санкций в отношении России мы обсуждали ситуацию, и я как руководитель правительства РФ изложил ей свою позицию. Она на меня посмотрела и говорит: "Слушай, я несколько раз хотела тебя перебить, но не стала", - вспоминает Дмитрий Медведев. По его мнению, это характеризует канцлера ФРГ самым лучшим образом: "Когда человек начинает горячиться, с железной прямотой и упрямством доказывать свою точку зрения, это не способствует достижению взаимопонимания".

"Меркель старалась говорить по-русски"

По словам Медведева, оба политика обращались друг к другу на "ты". Общение облегчало и то, что Меркель хорошо ориентировалась в российских реалиях. "Она хорошо знала Советский Союз, путешествовала по СССР, росла в ГДР, прекрасно знает порядки того времени и понимает русский язык", - перечисляет Медведев.

Дмитрий Медведев и Ангела Меркель (в центре) на форуме "Петербургский диалог", 2009 год

"Мы с ней всегда говорили на смеси языков, особенно когда оставались без переводчиков. Она старалась говорить на русском, периодически мы переходили на английский", - поясняет он.

Бывало, что оба политика беседовали и на общефилософские темы. "Мне, например, один раз было очень интересно послушать ее версию развития Европейского Союза. Мы два часа говорили на эти темы. Для меня это было очень важно и интересно. В какой-то степени я стал лучше ее понимать, а также лучше понимать закономерности развития ЕС", - продолжает Медведев.

Медведев: В ухудшении отношений ЕС и РФ виноваты США

Камнем преткновения в отношениях между Россией и Западом стали события в Украине в 2014 году. Медведев утверждает, что в их ухудшении в значительной мере виноват Вашингтон. "Именно жесткая позиция США, которая свелась к давлению на европейские страны, привела к тому, что наши отношения стали портиться и закончились введением взаимных санкций", - считает российский политик.

"США - крупнейший мировой игрок. У него свои интересы, в том числе и на европейском континенте. И зачастую отношения других стран с ЕС становятся заложниками позиции США, - полагает Медведев. - Изменился дух отношений (России с ЕС. - Ред.), это очень грустно. Мы не встречаемся, не общаемся так, как раньше".

В то же время он высоко оценивает попытки Меркель стать посредником в конфликте в Украине. "Возник "нормандский формат", возникли минские соглашения, которые до сих пор остаются единственным базовым документом, на основе которого можно урегулировать украинскую проблему. Здесь (роль. - Ред.) Меркель невозможно переоценить", - констатирует экс-президент РФ.

"Меркель была для РФ понятным партнером"

Что же касается споров вокруг газопровода "Северный поток - 2", то Дмитрий Медведев не считает, что проект существенно усилит зависимость ФРГ от России: "Торговля - это всегда взаимовыгодное дело. Если Германия зависит от поставок российского газа, то Россия зависит от цен, которые формируются на рынке, и от того, чтобы эти объемы покупались".

В целом Медведев считает, что Меркель много сделала для улучшения отношений с РФ. "Даже в тех случаях когда наши позиции были противоположными, она активно продвигала тезис о том, что мы должны общаться", - подчеркивает бывший президент и экс-премьер РФ. "Ангела Меркель была хорошим канцлером Германии и понятным и предсказуемым партнером для РФ", - резюмировал он.

Полную версию интервью DW с Дмитрием Медведевым можно посмотреть на YouTube-канале DW на русском.

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