Олаф Шольц - наследник Меркель или Шрёдера в отношении России?

Через 16 лет после Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) канцлером Германии снова может стать социал-демократ - Олаф Шольц (Olaf Scholz). Перед выборами в бундестаг 26 сентября входящая в состав правящей коалиции СДПГ, по данным опросов, опережает своих партнеров - консервативный блок ХДС/ХСС, на два-пять процентов. "Красные", как называют социал-демократов в Германии, годами были на втором и третьем месте. Шольц, вице-канцлер и министр финансов в правительстве Ангелы Меркель (Angela Merkel), личным высоким рейтингом вытянул партию. СДПГ традиционно выступает за тесные связи с Россией, что уходит корнями в "восточную политику" (Ostpolitik) канцлера Вилли Брантда (Willy Brandt). Какой будет политика Шольца и его партии?

Молодой социалист из Гамбурга

Ответ на этот вопрос - в биографии 63-летнего политика. Шольц вырос в Гамбурге, где традиционно сильны позиции социал-демократов. Там получил юридическое образование и работал адвокатом. Партийная карьера началась в 1980-е, когда он был заместителем главы Jusos (Jungsozialisten, "Молодые социалисты"), молодежной организации СДПГ. Позднее политик был депутатом бундестага, сенатором в Гамбурге, а в начале нулевых стал игроком команды канцлера Шрёдера, заняв в 2002 году должность генсека партии. В первом из четырех коалиционных правительств Меркель он был министром труда, затем бургомистром Гамбурга и снова министром, теперь уже - финансов, в последнем кабинете Меркель. Единственной крупной карьерной неудачей стал проигрыш Шольца на выборах главы партии в 2019 году.

Олаф Шольц и Герхард Шрёдер, 2002 год

Все это время внешняя политика не входила в число его приоритетов. О России Шольц высказывался редко, публичной информации о его связях мало. Предположительно, первые контакты с Москвой могли быть у Шольца в 1980-х, когда он был замглавы Jusos, а позднее - заместителем председателя Международной организации молодых социалистов (IUSY). Обе структуры поддерживали связи с СССР. Среди немалой части молодых членов СДПГ были популярны коммунистические идеи, хотя Шольц считался представителем умеренного крыла.

У СДПГ в Гамбурге сложились крепкие связи с Россией и, в частности, с городом-партнером Санкт-Петербургом. Это особенно проявилось в 1990-х, когда немцы организовывали туда гуманитарные поставки продовольствия. В то время одним из предшественников Шольца на посту бургомистра был социал-демократ Хеннинг Фошерау (Henning Voscherau). В 2012 году он стал председателем совета директоров консорциума South Stream Transport AG - совместного проекта "Газпрома" и европейских компаний по строительству газопровода "Южный поток" в обход Украины, который не был реализован.

Шольц в 90-е возглавлял СДПГ в одном из районов Гамбурга. Став бургомистром, Шольц контактировал с политиками и бизнесменами из Санкт-Петербурга. В городе на Неве он бывал не раз, в том числе в 2016 году для участия в германо-российском форуме "Петербургский диалог", а год спустя - в мероприятиях по поводу 60-й годовщины партнерства городов. Тогда же, летом 2017, когда Гамбург принимал саммит G20, Шольц виделся с президентом России Владимиром Путиным.

Отменит ли Шольц санкции против России

Штефан Майстер, эксперт Германского общества внешней политики (DGAP)

В ходе избирательной кампании Шольц позиционирует себя как "наследник" Меркель. В отношении России это справедливо, но многое будет зависеть от того, какие партии войдут в коалицию, считают эксперты. "Если в коалицию войдут "зеленые", а это очень вероятно, политика в отношении России не изменится", - говорит Штефан Майстер (Stefan Meister), эксперт Германского общества внешней политики (DGAP). Среди немецких партий "зеленые" - самые жесткие критики политики Кремля. Вероятно, их представитель возглавит немецкий МИД. Даже если у СДПГ будет желание смягчить тон в отношении Москвы, получить на это согласие "зеленых" будет сложно.

Отмены санкций против России или признания Крыма ждать не стоит, а поддержка Берлином газопровода "Северный поток - 2" не изменится, считает Штефан Майстер. Сам Шольц в интервью DW перед выборами призвал к"новой восточной политике"на уровне Евросоюза и усилению роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В избирательной программе СДПГ сказано, что партия, несмотря на критику, делает ставку на диалог с Москвой и, в частности, собирается добиваться смягчения визового режима для молодежи.

Герхард Манготт, профессор университета в Инсбруке, эксперт по Восточной Европе

Многое в отношениях с Россией будет зависеть и от того, насколько сильны окажутся в СДПГ те, кто выступает за сближение с Москвой. Некоторые влиятельные члены партии ранее высказывались за постепенную отмену санкций. Штефан Майстер отмечает, что левое крыло СДПГ, в котором сильны пацифистские настроения, "довольно сильное". По его словам, среди обычных членов СДПГ есть запрос на дружественную политику в отношении РФ. Профессор университета в Инсбруке, эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт (Gerhardt Mangott) называет Шольца сторонником "умеренной политики" в отношении России.

"Шольц не пойдет с Путиным в сауну"

Наконец, есть и еще один канал связи между Россией и СДПГ - Герхард Шрёдер. Как правило, бывшие канцлеры не вмешиваются в актуальные дела правительства. Но в случае Шрёдера, председателя совета директоров "Роснефти", эксперты не исключают таких попыток. "Шрёдер, безусловно, является лоббистом российских интересов в Германии, поэтому можно себе представить, что он может попытаться использовать свои контакты в СДПГ для продвижения более дружественной в отношении РФ политики", - говорит Штефан Майстер.

Мужская дружба, как в свое время со Шрёдером, между Путиным и Шольцем невозможна, уверены эксперты. "Олаф Шольц - точно не Герхард Шрёдер, это другой тип политика, более деловой, скорее похожий на Меркель", - считает Майстер. - Он не из тех, кто пойдет с Путиным в сауну".

Герхард Манготт отмечает, что между Шрёдером и Шольцем есть сходство в экономической политике, но не в отношениях с Россией. "Я думаю, Шольц не захочет испортить свой имидж, если будет слишком ориентироваться на Шрёдера, чья репутация в Германии сильно подмочена после того, как он стал работать на российские энергетические компании". И Манготт и Майстер уверены, что, несмотря на возможную победу Шольца, Москве рано ставить шампанское в холодильник.

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