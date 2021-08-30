 Олаф Шольц - наследник Меркель или Шрёдера в отношении России? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 10.09.2021

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Германия

Олаф Шольц - наследник Меркель или Шрёдера в отношении России?

Выведя свою партию в лидеры перед выборами, социал-демократ Олаф Шольц может стать новым канцлером ФРГ. Что его связывает с Россией, какой будет его политика и отменит ли он санкции?

Олаф Шольц, кандидат в канцлеры ФРГ от СДПГ

Олаф Шольц, кандидат в канцлеры ФРГ от СДПГ

Через 16 лет после Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) канцлером Германии снова может стать социал-демократ - Олаф Шольц (Olaf Scholz). Перед выборами в бундестаг 26 сентября входящая в состав правящей коалиции СДПГ, по данным опросов, опережает своих партнеров - консервативный блок ХДС/ХСС, на два-пять процентов. "Красные", как называют социал-демократов в Германии, годами были на втором и третьем месте. Шольц, вице-канцлер и министр финансов в правительстве Ангелы Меркель (Angela Merkel), личным высоким рейтингом вытянул партию. СДПГ традиционно выступает за тесные связи с Россией, что уходит корнями в "восточную политику" (Ostpolitik) канцлера Вилли Брантда (Willy Brandt). Какой будет политика Шольца и его партии? 

Молодой социалист из Гамбурга 

Ответ на этот вопрос - в биографии 63-летнего политика. Шольц вырос в Гамбурге, где традиционно сильны позиции социал-демократов. Там получил юридическое образование и работал адвокатом. Партийная карьера началась в 1980-е, когда он был заместителем главы Jusos (Jungsozialisten, "Молодые социалисты"), молодежной организации СДПГ. Позднее политик был депутатом бундестага, сенатором в Гамбурге, а в начале нулевых стал игроком команды канцлера Шрёдера, заняв в 2002 году должность генсека партии. В первом из четырех коалиционных правительств Меркель он был министром труда, затем бургомистром Гамбурга и снова министром, теперь уже - финансов, в последнем кабинете Меркель. Единственной крупной карьерной неудачей стал проигрыш Шольца на выборах главы партии в 2019 году. 

Олаф Шольц и Герхард Шрёдер, 2002 год

Олаф Шольц и Герхард Шрёдер, 2002 год

Все это время внешняя политика не входила в число его приоритетов. О России Шольц высказывался редко, публичной информации о его связях мало. Предположительно, первые контакты с Москвой могли быть у Шольца в 1980-х, когда он был замглавы Jusos, а позднее - заместителем председателя Международной организации молодых социалистов (IUSY). Обе структуры поддерживали связи с СССР. Среди немалой части молодых членов СДПГ были популярны коммунистические идеи, хотя Шольц считался представителем умеренного крыла.     

У СДПГ в Гамбурге сложились крепкие связи с Россией и, в частности, с городом-партнером Санкт-Петербургом. Это особенно проявилось в 1990-х, когда немцы организовывали туда гуманитарные поставки продовольствия. В то время одним из предшественников Шольца на посту бургомистра был социал-демократ Хеннинг Фошерау (Henning Voscherau). В 2012 году он стал председателем совета директоров консорциума South Stream Transport AG - совместного проекта "Газпрома" и европейских компаний по строительству газопровода "Южный поток" в обход Украины, который не был реализован. 

Шольц в 90-е возглавлял СДПГ в одном из районов Гамбурга. Став бургомистром, Шольц контактировал с политиками и бизнесменами из Санкт-Петербурга. В городе на Неве он бывал не раз, в том числе в 2016 году для участия в германо-российском форуме "Петербургский диалог", а год спустя - в мероприятиях по поводу 60-й годовщины партнерства городов. Тогда же, летом 2017, когда Гамбург принимал саммит G20, Шольц виделся с президентом России Владимиром Путиным. 

Отменит ли Шольц санкции против России

Штефан Майстер, эксперт Германского общества внешней политики (DGAP)

Штефан Майстер, эксперт Германского общества внешней политики (DGAP)

В ходе избирательной кампании Шольц позиционирует себя как "наследник" Меркель. В отношении России это справедливо, но многое будет зависеть от того, какие партии войдут в коалицию, считают эксперты. "Если в коалицию войдут "зеленые", а это очень вероятно, политика в отношении России не изменится", - говорит Штефан Майстер (Stefan Meister), эксперт Германского общества внешней политики (DGAP). Среди немецких партий "зеленые" - самые жесткие критики политики Кремля. Вероятно, их представитель возглавит немецкий МИД. Даже если у СДПГ будет желание смягчить тон в отношении Москвы, получить на это согласие "зеленых" будет сложно.     

Отмены санкций против России или признания Крыма ждать не стоит, а поддержка Берлином газопровода "Северный поток - 2" не изменится, считает Штефан Майстер. Сам Шольц в интервью DW перед выборами призвал к"новой восточной политике"на уровне Евросоюза и усилению роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В избирательной программе СДПГ сказано, что партия, несмотря на критику, делает ставку на диалог с Москвой и, в частности, собирается добиваться смягчения визового режима для молодежи. 

Герхард Манготт, профессор университета в Инсбруке, эксперт по Восточной Европе

Герхард Манготт, профессор университета в Инсбруке, эксперт по Восточной Европе

Многое в отношениях с Россией будет зависеть и от того, насколько сильны окажутся в СДПГ те, кто выступает за сближение с Москвой. Некоторые влиятельные члены партии ранее высказывались за постепенную отмену санкций. Штефан Майстер отмечает, что левое крыло СДПГ, в котором сильны пацифистские настроения, "довольно сильное". По его словам, среди обычных членов СДПГ есть запрос на дружественную политику в отношении РФ. Профессор университета в Инсбруке, эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт (Gerhardt Mangott) называет Шольца сторонником "умеренной политики" в отношении России.    

"Шольц не пойдет с Путиным в сауну"

Наконец, есть и еще один канал связи между Россией и СДПГ - Герхард Шрёдер. Как правило, бывшие канцлеры не вмешиваются в актуальные дела правительства. Но в случае Шрёдера, председателя совета директоров "Роснефти", эксперты не исключают таких попыток. "Шрёдер, безусловно, является лоббистом российских интересов в Германии, поэтому можно себе представить, что он может попытаться использовать свои контакты в СДПГ для продвижения более дружественной в отношении РФ политики", - говорит Штефан Майстер.

Мужская дружба, как в свое время со Шрёдером, между Путиным и Шольцем невозможна, уверены эксперты. "Олаф Шольц - точно не Герхард Шрёдер, это другой тип политика, более деловой, скорее похожий на Меркель", - считает Майстер. - Он не из тех, кто пойдет с Путиным в сауну".

Герхард Манготт отмечает, что между Шрёдером и Шольцем есть сходство в экономической политике, но не в отношениях с Россией. "Я думаю, Шольц не захочет испортить свой имидж, если будет слишком ориентироваться на Шрёдера, чья репутация в Германии сильно подмочена после того, как он стал работать на российские энергетические компании". И Манготт и Майстер уверены, что, несмотря на возможную победу Шольца, Москве рано ставить шампанское в холодильник.  

Смотрите также: 

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Путин и Шрёдер начинают вместе рулить

    Когда именно зародилась личная дружба Герхарда Шрёдера и Владимира Путина, сказать трудно. А вот их "энергетическое сотрудничество" началось у всех на глазах 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке. Там канцлер ФРГ и президент России не только вместе сели за руль трактора. В их присутствии и при их поддержке "Газпром" и BASF дали старт проекту трубопровода "Северный поток".

  • Шрёдер и Путин на праздновании 750-летия Калининграда 3 июля 2005 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Пост канцлера или пост в "Газпроме"?

    Три месяца спустя, 3 июля, Шрёдер участвует в праздновании 750-летия Калининграда. Он уже запустил в Германии весьма спорную процедуру досрочных выборов и вскоре будет знать, останется ли он канцлером ФРГ еще на четыре года. Интересно, обсуждался ли за кофе вопрос о том, кто займет высший пост в создаваемой под "Северный поток" в Швейцарии компании-оператора Nord Stream?

  • Подписание официального соглашения о Северном потоке 8 сентября2005 года в Берлине

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Подписание за десять дней до выборов

    Еще через два месяца, 8 сентября, оба лидера присутствуют в Берлине на торжественном подписании официального соглашения о "Северном потоке". Это происходит ровно за десять дней до досрочных парламентских выборов, в ходе которых Шрёдер теряет власть: канцлером ФРГ становится Ангела Меркель.

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Газпрома

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новый сотрудник "Газпрома"

    Спустя еще три месяца, 9 декабря 2005 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявляет, что Герхард Шрёдер возглавит комитет акционеров компании, которую со временем переименуют в Nord Stream. Его зарплата составит 250 000 евро в год. Весной 2006 года бывший канцлер через суд запретит обвинять его в Германии в том, что он "дал контракт" фирме, в которую вскоре перешел работать.

  • Герхард Шрёдер вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером на компрессорной станции Портовая 6 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Вовсе не свадебный генерал

    На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

  • Владимир Путин при подписании соглашения о Южном потоке 16 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Агитация за "Южный поток"

    На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

  • Символический пуск Северного потока 8 ноября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    "Северный поток": дело сделано

    8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

  • Герхард Шрёдер 1 октября 2014 года на форуме День России в Ростоке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новая задача: борьба с санкциями

    С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.

  • Карикатура на Путина и Шрёдера

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Непоколебимая дружба

    Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин нра ВЭФ 4 сентября 2015 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Тайное назначение в Nord Stream 2

    4 сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписывается соглашение о строительстве газопровода "Северный поток-2". Герхарда Шрёдера как главу совета директоров его оператора Nord Stream 2 регистрируют в Швейцарии 29 июля 2016 года, но "Газпром" два месяца держит это назначение в секрете. Российские СМИ сообщают о нем лишь 5 октября со ссылкой на немецкую прессу.

  • Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Командировка в Париж

    В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Карьера в "Роснефти"

    В 2017 году Герхард Шрёдер совершает новый рывок в своей карьере менеджера. 29 сентября, оставаясь на двух должностях в структурах "Газпрома", он одновременно становится председателем совета директоров "Роснефти", хотя это и ведет к конфликту интересов. Ведь обе компании конкурируют друг с другом в нефтяном и газовом бизнесе. В то же время обе контролируются государством и тем самым Кремлем.

  • Акция протеста в Берлине против назначения Герхарда Шрёдера в Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Акция протеста в Берлине

    За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

  • Карикатура Сергея Ёлкина: Шрёдер прыгает в бассейн с нефтью

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Прыжок в большую нефть

    А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

  • Герхард Шрёденр обнимает Владимира Путина

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Украина требует санкций против Шрёдера

    18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков

    Автор: Андрей Гурков


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Канцлером Германии станет социал-демократ Олаф Шольц?

 

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