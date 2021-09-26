Предварительные итоги: на выборах в ФРГ социал-демократы уходят в отрыв

На парламентских выборах в ФРГ вперед с минимальным отрывом выходит Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По состоянию на 22.24 (23.24 мск) в воскресенье, 26 сентября, она набирает 25,9% голосов, а блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - 24,1%. Об этом свидетельствуют неофициальные предварительные результаты, которые публикует социологическая служба Infratest dimap по заказу телерадиокомпании ARD.

На третьем месте партия "Союз-90/"зеленые", набирающая 14,7% голосов. Свободная демократическая партия (СвДП) получает 11,5%, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,4%. По данным Infratest dimap, в парламент также проходит Левая партия - за нее проголосовали 5% избирателей.

Парламент формируется по смешанной системе

Правительство Германии 16 лет возглавляла Ангела Меркель (Angela Merkel) из Христианско-демократического союза (ХДС). Последние восемь лет младшим партнером блока ХДС/ХСС по правящей коалиции была Социал-демократическая партия Германии.

Немецкий парламент формируется по смешанной системе. Половина мест отводится кандидатам, которые были избраны в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе. Вторая половина распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам, в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.

Рекордное число избирателей проголосовало по почте

В течение нескольких недель поступали сообщения о том, что рекордное число избирателей проголосовало по почте. Их доля может составить около 40 процентов. Одна из причин - пандемия коронавируса.

Граждане ФРГ избрали депутатов 20-го по счету бундестага. Через несколько недель законодателям предстоит выбрать нового канцлера Германии, который затем сформирует правительство.

Смотрите также: