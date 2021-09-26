Предварительные итоги: на выборах в ФРГ социал-демократы уходят в отрыв

На парламентских выборах в ФРГ вперед с минимальным отрывом выходит Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По состоянию на 22.24 (23.24 мск) в воскресенье, 26 сентября, она набирает 25,9% голосов, а блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - 24,1%. Об этом свидетельствуют неофициальные предварительные результаты, которые публикует социологическая служба Infratest dimap по заказу телерадиокомпании ARD.
На третьем месте партия "Союз-90/"зеленые", набирающая 14,7% голосов. Свободная демократическая партия (СвДП) получает 11,5%, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,4%. По данным Infratest dimap, в парламент также проходит Левая партия - за нее проголосовали 5% избирателей.
Парламент формируется по смешанной системе
Правительство Германии 16 лет возглавляла Ангела Меркель (Angela Merkel) из Христианско-демократического союза (ХДС). Последние восемь лет младшим партнером блока ХДС/ХСС по правящей коалиции была Социал-демократическая партия Германии.
Немецкий парламент формируется по смешанной системе. Половина мест отводится кандидатам, которые были избраны в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе. Вторая половина распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам, в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.
Рекордное число избирателей проголосовало по почте
В течение нескольких недель поступали сообщения о том, что рекордное число избирателей проголосовало по почте. Их доля может составить около 40 процентов. Одна из причин - пандемия коронавируса.
Граждане ФРГ избрали депутатов 20-го по счету бундестага. Через несколько недель законодателям предстоит выбрать нового канцлера Германии, который затем сформирует правительство.
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Турецкий вопрос
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Непростая ситуация
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Прозрачный намек
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Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Под объективами телекамер
Немецкие юмористы и острословы так часто отпускали шутки по поводу внешности, прически и вообще стиля Ангелы Меркель, что в какой-то момент над ними перестали смеяться. Да и Ангела Меркель в последнее время несколько изменила имидж. "Канцлером в юбке" она явно быть не собирается, отдавая предпочтения брючным костюмам.
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Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
На Зелёном холме
Ангела Меркель с супругом Йоахимом Зауэром во время открытия Вагнеровского фестиваля в Байрейте 25 июля 2004 года.
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Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Смена власти в ХДС
Генеральный секретарь Ангела Меркель и тогдашний председатель партии Вольфганг Шойбле 9 апреля 2000 года накануне съезда ХДС. Шойбле был вынужден подать в отставку из-за скандала вокруг партийных "чёрных касс". 10 апреля на XIII съезде ХДС Ангела Меркель стала лидером христианских демократов. Она выступила с критикой в адрес Гельмута Коля, который до сих пор отказывается назвать имена лиц, тайно жертвовавших в кассу ХДС.
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Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Новый генсек
11 ноября 1998 года Ангела Меркель стала генеральным секретарём партии. В сентябре ХДС проиграл федеральные выборы - в Германии закончилась 16-летняя эпоха Гельмута Коля, к власти в стране пришла "красно-зелёная коалиция" Шрёдера-Фишера.
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Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
"Зелёный" министр из консервативной партии
В последнем правительстве Гельмута Коля Ангела Меркель занимала должность министра по охране окружающей среды. Канцлер считается "политическим отцом" Ангелы Меркель. В связи с этим её часто в шутку называли "девчушкой Коля" - "Kohls Mädchen".
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Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Что делать с атомной энергетикой?
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Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Канцлер и его Ангела
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Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Просто Аngie
Иногда в Германии Ангелу Меркель называют просто Аngie… Известный немецкий художник ХА Шульт написал её портрет. Присмотритесь к этой загадочной улыбке! Ну, чем не Мона Лиза?
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Реклама - двигатель… прически
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Ангела Меркель: от "девочки Коля" - до канцлера
Ангела - герой оперы
Стать при жизни главным героем настоящей оперы - такое удаётся лишь немногим. Опера "Ангела" была поставлена в 2002 году по мотивам книги "Девочка и власть"…