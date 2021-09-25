Как в Германии защищают выборы от фальсификаций

В Германии 26 сентября проходят парламентские выборы. От расстановки сил в бундестаге зависит, кого депутаты изберут канцлером и каким будет состав нового правительства. Не только в России, но и в Германии есть опасения, что выборы могут быть подвержены манипуляциям. Правда, в немецких реалиях речь идет исключительно о риске внешнего влияния, поскольку изнутри манипулировать или фальсифицировать голосование в Германии довольно сложно - во многом потому, что оно проводится "по старинке". Риск каких фальсификаций возможен и как защищена немецкая процедура голосования от таких попыток?

Пределы административного ресурса в ФРГ

Начать следует с констатации банального факта: выборы в Германии проходят конкурентно, а их результат заранее не известен. "Административного ресурса", то есть масштабной незаконной помощи от правящих политиков, способной заметно повлиять на исход голосования, здесь нет. Одна из причин: аппарат власти в ФРГ не монолитный - правящие партии на федеральном уровне далеко не всегда имеют большинство в федеральных землях, городах, общинах и так далее: "спустить разнарядку сверху" не получится.

Наблюдателем на выборах в ФРГ может стать каждый

Голосование в Германии до сих пор проводятся при помощи шариковой ручки и бумажного бюллетеня, опечатанных урн для голосования и ручного подсчета голосов. Местные избиркомы формируются из волонтеров.

Выборы в бундестаг: за два дня до голосования в стране прошли массовые демонстрации в защиту климата

В стране 88 тысяч избирательных участков, на каждом участке - от 3 до 7 помощников. Всего таким образом в организации выборов участвуют до 700 тысяч человек, которые одновременно должны следить за соблюдением порядка. Каждый получает небольшое вознаграждение, но не менее 30 евро - некоторые региональные власти платят больше.

Видеонаблюдения нет, но очное наблюдение открыто для всех

Как помогать, так и наблюдать за подсчетом голосов на избирательном участке может любой. Голосование тайное, зато подсчет голосов - публичный. Есть и международные наблюдатели - с 2009 года на выборы в бундестаг приезжает миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Видеонаблюдения на избирательных участках в Германии нет. Немцы вообще противники видеокамер в публичном пространстве - из-за заботы о защите личных данных, а на избирательных участках, постановили суды, камеры могут вызвать сомнения в соблюдении принципа тайного голосования. Правда, случайно камеры могут оказаться на избирательном участке, - если помещение под него выделил, например, банковский филиал, но камеры в этот день должны быть либо повернуты в сторону, либо отключены.

"Карусели" не работают, и вот почему

"Карусели" - когда одни и те же люди ходят по разным избирательным участкам и голосуют за "нужного" кандидата - в Германии до сих пор не зафиксированы. Здесь даже не очень понимают, как такое вообще возможно. Ведь организация "каруселей" предполагает как минимум довольно обширный сговор - между заинтересованной партией, независимыми помощниками из избиркомов и людьми, готовыми отдать голос за другого человека.

Учитывая, что помощники в избирательных комиссиях выбраны случайно, часто выступают за разные партии и давления "административного ресурса" не боятся, на практике такой сговор крайне маловероятен. Не говоря о том, что это - уголовное преступление, за которое в Германии, как и в РФ, можно получить до пяти лет тюрьмы.

Но есть и формальные барьеры, препятствующие таким фальсификациям. Чтобы получить на руки бюллетень, необходимо предъявить удостоверение личности и личное извещение - приглашение на выборы, в котором указаны имя и адрес конкретного избирателя. Без такого извещения, например в случае его утраты, проголосовать тоже можно, но после тщательной сверки паспортных данных со сведениями, указанными в списке избирателей. Впрочем, с этим списком обычно сверяют и извещение.

Учет избирателей как профилактика "вбросов"

"Вбросы" в Германии - большая редкость: это сложно, если учесть, что в избиркомах, как правило, сидят люди разных политических взглядов, но с общим интересом: чтобы голоса были посчитаны честно. Есть и другие факторы, предотвращающие махинации. Во-первых, каждый избирательный участок имеет небольшое число избирателей - в среднем около 700 человек. "Лишние" бюллетени в урне непременно бросятся в глаза. Во-вторых, списки избирателей регулярно обновляют местные власти, "мертвые души" остаются редко. В-третьих, результаты считаются действительными только после пересчета.

Был, правда, случай на местных выборах, когда в Баварии злоумышленники подделали справки о месте жительства 400 сезонных рабочих из Румынии (они как граждане ЕС могут в Германии участвовать в выборах органов самоуправления), чтобы получить требуемые извещения о выборах. Но это, судя по всему, единичный случай: обман вскрылся, идет судебный процесс. В общем, шансы такого рода фальсификаций есть, но ничтожно малы.

В итоге количество ошибок при подсчете голосов - злонамеренных или по недосмотру - оказывается минимальным. Пример предыдущих выборов в бундестаг: расхождение между предварительными и окончательными итогами составило, по данным руководителя Федеральной избирательной комиссии Георга Тиля (Georg Thiel), меньше 17 тысяч голосов. При 61 миллионе избирателей это менее 0,03 процента.

В Германии нет электронного голосования

Надежность результатов голосования объясняется отчасти еще и тем, что в Германии не применяют электронное голосование. Попытки ввести его, правда, предпринимались в 1999 году, но позже от них отказались, а в 2009 году Верховный суд ФРГ эту практику остановил совсем.

Электронную систему голосования на выборах в бундестаг тестировали (фото 2002 года), но в итоге от нее отказались

Но не потому, что судьи - луддиты, противники всего нового, а потому, что электронное голосование нарушило бы принципы тайного голосования, с одной стороны, и публичного подсчета голосов - с другой. Электронное голосование могут вернуть - если (и когда) законодатели придумают, как обеспечить прозрачный контроль подсчета голосов со стороны наблюдателей. Сегодня электронику подключают только на самых последних этапах подсчета голосов для передачи данных в Федеральную избирательную комиссию по защищенной интернет-связи, риск взлома которой власти называют незначительным. Но и возможность вручную пересчитать бюллетени всегда остается.

Узкое место в избирательной системе ФРГ - голосование по почте

Все чаще немцы голосуют, не приходя на участок, а отправляя бюллетень по почте. В этом году из-за пандемии коронавируса доля таких избирателей может достичь, по предварительным оценкам, 40 процентов! Для сторонников теорий заговора, в основном праворадикального толка, голосование по почте - основная "страшилка". Якобы бюллетени для голосования рассылают без спроса или, наоборот, они таинственным образом исчезают - разумеется, если голос отдан за праворадикального кандидата. Подобные утверждения можно найти в Telegram-каналах сторонников теорий заговора. Подтверждений этим заявлениям нет.

Присланные почтой бюллетени для голосования: немцы все чаще голосуют по почте

Но и Федеральный конституционный суд ФРГ признал, что опасность фальсификаций при голосовании по почте выше, чем при явочном порядке. Ведь никто не может проконтролировать, как вы дома делаете выбор, не оказывают ли на вас давления.

Примером такой фальсификации были местные выборы в 2016 году в городе Квакенбрюк. Там одна из партий (Левая партия) неожиданно набрала более 60 процентов голосов - в несколько раз больше, чем получала в среднем в этом регионе. Аномалию заметили. Выяснилось, что некоторые подписи на избирательных бюллетенях не сходятся с подписями на других документах тех же избирателей. Виновными в махинациях оказались местный деятель Левой партии Андреас Маурер (Andreas Maurer) и несколько его сообщников. Они уговорили избирателей голосовать за них, пользуясь то наивностью, то незнанием немецкого, а то и безразличием людей к судьбе их бюллетеней. Когда надо, Маурер с сообщниками сами заполняли за избирателей бюллетени.

Но все зафиксированные за последние 20 лет попытки фальсификаций были немногочисленными и не настолько значительными, чтобы повлиять на исход выборов. И в том, что касается голосования по почте, Георг Тиль тоже успокаивает: "Голосование по почте - надежно".

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