Итоги выборов в Германии - в прямом эфире спецвыпуска "DW Новости"

Специальный выпуск телепрограммы "DW Новости" в воскресенье, 26 сентября, посвящен выборам в парламент Германии. Он начался в 18 часов по московскому времени. И уже меньше, чем через час, в прямом эфире ведущие программы сообщат результаты экзитполов. Они позволят спрогнозировать исход голосования: удастся ли консервативному блоку ХДС/ХСС пока еще канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) удержаться у власти или победу одержат социал-демократы. От того, сколько процентов наберут "зеленые" и либералы из СвДП, во многом зависит, кто войдет в новое правительство Германии и кто его возглавит.
В прямом эфире программы - включения с корреспондентами DW из штабов партий и оценки первых результатов голосования с комментаторами нашей телекомпании в студии в Бонне и в парламентской студии DW в Берлине. Они дадут ответ на вопрос, что означают результаты выборов в бундестаг для Германии, России и мира. Смотрите спецвыпуск "DW Новости" на нашем канале в YouTube.
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Автор: Марина Барановская