 Самое интересное о выборах в бундестаг - 2021 | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 26.09.2021

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Германия

Самое интересное о выборах в бундестаг - 2021

Почему выборы в парламент 26 сентября имеют для немцев особое значение, как они проходят, кто в них участвует и кто может стать канцлером? Ответы на эти вопросы - у DW.

Здание бундестага в Берлине

Здание бундестага в Берлине

В воскресенье, 26 сентября, в Германии проходят парламентские выборы. В чем их особенность, сколько партий в них участвует и кто может стать новым канцлером? DW - с ответами на главные вопросы о нынешнем голосовании.

Почему нынешние выборы в бундестаг имеют особое значение?

На протяжении последних 16 лет правительство ФРГ возглавляла Ангела Меркель (Angela Merkel)из консервативного Христианско-демократического союза (ХДС). На нынешних выборах она не выдвинула свою кандидатуру. 67-летняя Меркель заканчивает деятельность на посту канцлера ФРГ и собирается на пенсию. Блок ХДС/ХСС на этих выборах в бундестаг представляет Армин Лашет (Armin Laschet). Кроме него за пост канцлера ФРГ поборются кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Олаф Шольц (Olaf Scholz) и кандидат от партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock). То, что в 2021 году три, а не две партии выставили своих кандидатов в канцлеры, - особенность нынешних выборов.   

Кандидаты в канцлеры ФРГ Армин Лашет, Анналена Бербок, Олаф Шольц (слева направо)

Кандидаты в канцлеры ФРГ Армин Лашет, Анналена Бербок, Олаф Шольц (слева направо)

Долгое время в борьбе за пост канцлера кандидат от ХДС/ХСС соперничал с представителем СДПГ. Эти две политические силы десятилетиями доминировали в ФРГ и решали между собой вопрос о власти. Более мелким партиям была отведена лишь роль младшего партнера в правящей коалиции. На сей раз в спор двух тяжеловесов вмешались "зеленые", которые за прошедшие годы превратились в серьезного оппонента консерваторов и социал-демократов.     

Кого немцы выбирают 26 сентября?

Избиратели, которые голосуют 26 сентября, выбирают депутатов 20-го по счету бундестага. Избранные депутаты спустя несколько недель выберут нового федерального канцлера, который затем сформирует правительство.

Когда Меркель уйдет с поста канцлера ФРГ?

Канцлер ФРГ Ангела Меркель принимает присягу, 2005 год

Меркель принимает присягу в качестве канцлера ФРГ, 2005 год

День парламентских выборов в Германии не станет последним днем карьеры Меркель. Она останется в должности и.о. главы правительства до формирования нового кабинета министров. В течение последних десятилетий новые канцлеры и кабинеты министров принимали присягу в среднем спустя четыре-шесть недель после выборов. Но, к примеру, в 2017 году для формирования новой правящей коалиции потребовалось пять с половиной месяцев.

Почему избиратели имеют по два голоса?

Немецкий парламент насчитывает не менее 598 депутатов. Формируется он по смешанной системе. Половина мест отводится кандидатам, которые были избраны в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе. Вторая половина распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам, в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.

Поэтому немецкие избиратели на парламентских выборах отдают два голоса. Первый определяет, кто из политиков будет представлять в бундестаге каждый из 299 одномандатных округов. Второй голос решает, кто окажется в бундестаге по партийным спискам. Именно распределение вторых голосов избирателей оказывает решающее влияние на соотношение сил в будущем парламенте.

Агитационные плакаты политических партий в Берлине

Предвыборная агитация в Берлине

Например, если какая-либо партия получила в итоге 35 процентов вторых голосов, это значит, что в новом парламенте у нее будет 35 процентов мест. Когда выясняется, сколько мест завоевала партия благодаря отданным за нее вторым голосам избирателей, депутатские мандаты распределяют с учетом партийных списков, которые составляют из земельных партийных списков.  

Немецкие избиратели могут разделить первый и второй голос - поддержать в одномандатном округе кандидата от одной партии и одновременно проголосовать за партийный список другой партии. Места в бундестаге получают партии, которые набрали не менее пяти процентов голосов или не менее трех прямых мандатов.

Почему численность депутатов бундестага постоянно растет?

Но если одна из партий получила по результатам голосования больше прямых мандатов, чем ей полагалось бы по результатам подсчета вторых голосов, то эти мандаты у нее не отбирают, а приплюсовывают к общему числу завоеванных ею мест в парламенте. Такие мандаты получили название дополнительных. Но на этом казуистика с распределением мест в парламенте не заканчивается.

Заседание депутатов бундестага 19-го созыва, октябрь 2017 года

Заседание депутатов бундестага 19-го созыва, в котором 709 народных избранников (октябрь 2017 года)

Остальным партиям предоставляют так называемые "уравнивающие мандаты", которые призваны сохранить пропорциональное распределение мест по итогам подсчета вторых голосов. В результате всего этого бундестаг насчитывает не 598 депутатов, а гораздо больше. В парламенте нынешнего созыва, например, заседают 709 народных избранников. А после выборов 26 сентября 2021 года их, по прогнозам политологов, может стать еще больше, потому что мелкие партии могут получить больше прямых мандатов в округах, чем им положено по партийным спискам.

Кто может голосовать на выборах в бундестаг?

Правом голоса на выборах в бундестаг обладают все совершеннолетние (от 18 лет и старше) граждане Германии, проживающие в стране не менее трех месяцев. Граждане Германии, живущие за границей, тоже могут голосовать. Для граждан других стран или лиц без гражданства, проживающих в Германии, путь к урнам для голосования остается закрытым, независимо от того, приехали они в ФРГ недавно или живут здесь уже много лет. 

Сколько граждан ФРГ обладают правом голоса?

По данным Федерального статистического ведомства, на нынешних выборах в бундестаг участвовать в голосовании имеют право около 60,4 млн немцев - 31,2 млн женщин и 29,2 млн мужчин.

При этом около 2,8 млн граждан смогут проголосовать на парламентских выборах впервые: это 4,6 процента всех зарегистрированных избирателей. Для сравнения: 21,3 процента избирателей - люди старше 69 лет.

Сколько партий участвуют в выборах?

Всего в выборах принимают участие 47 партий. Из них 40 представлены земельным партийным списком как минимум в одной федеральной земле. Остальные семь представлены только в отдельных округах.

В то же время только 11 партий имеют партийные списки в каждой из 16 федеральных земель Германии. В их число входят и четыре политические силы, представленные в нынешнем бундестаге: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Альтернатива для Германии" (АдГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и Левая партия. ХСС выставляет своих кандидатов только в Баварии, а его партнер ХДС - на всей остальной территории страны, за исключением этой федеральной земли. В свою очередь партию "зеленых" из-за нарушений в процессе выдвижения кандидатов не допустили к выборам в федеральной земле Саар.

Могут ли граждане Германии проголосовать онлайн?

В Германии нет электронной системы голосования. Выборы здесь проводят по старинке: бумажный бюллетень, шариковая ручка или карандаш в кабинке, опечатанная урна и ручной подсчет голосов. Есть возможность и проголосовать по почте: в этом случае избиратели получают бюллетень для голосования приблизительно за четыре недели до выборов и заполняют его дома.

К электронной системе голосования немцы впервые прибегли в 2005 году. Тогда на выборах в бундестаг использовались компьютеры для голосования: нажав на определенные поля монитора, можно было поставить галочку напротив того или иного кандидата, аналогично традиционному бюллетеню. Распечатка результата для каждого избирателя, однако, не была предусмотрена.

Невозможность проверить данные своего голосования и стала поводом для подачи иска в Федеральный конституционный суд ФРГ двумя избирателями. По их словам, они не смогли убедиться в корректном учете их голосов. Суд удовлетворил иск и запретил использовать компьютеры на выборах в бундестаг. Поэтому все избирательные участки вернулись к традиционной системе.

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  • Меркель на обложке журнала

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  • Слева направо: Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Ангела Меркель, Урсула фон дер Ляйен, Юлия Клёкнер

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    Меркель стала первой женщиной на посту канцлера ФРГ. Но и некоторым другим немецким женщинам благодаря ее поддержке удалось сделать стремительную политическую карьеру. Например, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ставшей министром обороны, Урсуле фон дер Ляйен, возглавившей Еврокомиссию, или Юлии Клёкнер, занявшей пост министра сельского хозяйства.

  • Дональд Трамп и Ангела Меркель

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    Меркель не любит говорить о том, что она думает о политике или личных качествах "проблемных" глав государств и правительств других стран. В отношении с ними она всегда руководствуется интересами государства.

  • Ангела Меркель в супермаркете

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Не страдает тщеславием

    Меркель знает, сколько стоит литр молока в супермаркете. За годы своего правления она не утратила связи с реальностью. На этом фото она в 2014 году посещает берлинский супермаркет вместе с главой китайского правительства Ли Кэцяном. Однако фотографы не раз заставали и ее одну в магазинах за обычными покупками.

  • Йоахим Зауэр и Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Меркель на досуге

    О личной жизни Меркель почти ничего не известно, она не любит об этом рассказывать. Например, известно, что она и ее муж Йоахим Зауэр, тоже физик по профессии, почти каждый год проводили пасхальные праздники на итальянском острове Искья. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса от этого пришлось отказаться.

  • Ангела Меркель одевает защитную маску

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

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    Пандемия коронавируса многое изменила в Германии, не только привычки канцлера проводить отпуск. Ее манера безэмоционально и прагматично принимать решения в борьбе с пандемией не раз подвергалась критике, но в то же время положительно сказалась на рейтинге Меркель.

  • Ангела Меркель

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    Автор: Кристоф Хассельбах


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