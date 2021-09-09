 Что нужно знать о вторых теледебатах кандидатов в канцлеры Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 13.09.2021

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Германия

Что нужно знать о вторых теледебатах кандидатов в канцлеры Германии

За две недели до выборов в бундестаг кандидат в канцлеры Германии от социал-демократов Олаф Шольц на теледебатах зафиксировал лидерство. О чем говорили и о чем молчали - в материале DW.

Кандидаты в канцлеры Шольц, Бербок и Лашет на вторых теледебатах

Кандидаты в канцлеры Шольц, Бербок и Лашет на вторых теледебатах

Олаф Шольц (Olaf Scholz) снова победил. По итогам блиц-опроса, проведенного общественно-правовым телеканалом ARD после теледебатов кандидатов в канцлеры в воскресенье, 12 сентября, 41 процент респондентов отдал предпочтение социал-демократу. Армин Лашет (Armin Laschet), кандидат от правящего консервативного блока ХДС/ХСС, и Анналена Бербок (Annalena Berbock) от оппозиционных "зеленых" отстают - у них 27 и 25 пунктов соответственно.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Таким образом, министр финансов и кандидат от правящей СДПГ Шольц не только укрепил роль лидера, но и увеличил отрыв. В конце августа он выиграл первые теледебаты, которые прошли на частном телеканале RTL, с показателем 36 процентов. После вторых дебатов Шольца назвали победителем и большинство тех, кто еще не определился. Премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия и глава ХДС Лашет добрал пару пунктов, но в целом соотношение сил в тройке лидеров не изменилось.

Последний шанс Лашета и Бербок переломить тенденцию 

Это были единственные теледебаты на общественно-правовых телеканалах ARD и ZDF перед намеченными на 26 сентября выборами в бундестаг. В третий и последний раз кандидаты встретятся 19 сентября в эфире частных телекомпаний ProSieben, SAT.1 und Kabel Eins. Поскольку кандидатов в канцлеры выдвинули три партии, состязание политических тяжеловесов назвали "триэль".

Армин Лашет

Армин Лашет

Обычно теледебаты не играют решающей роли на выборах в бундестаг. На этот раз их значение возросло, поскольку они считались чуть ли не последним шансом Лашета переломить тенденцию и спасти партию от поражения. В предвыборных опросах блок ХДС/ХСС занимает с 20-22 процентами второе место, отставая от СДПГ на три-шесть пунктов. То же самое касается и Бербок, чья партия "Союз 90/ "зеленые" занимает в опросах третье место, у нее 15-17 процентов, хотя весной была на первом.

Коалиции и пенсии - о чем говорили кандидаты в канцлеры

Лашет, от которого сторонники партии ждали большей активности, оправдал эти ожидания. Несмотря на одинаковые бордовые галстуки, гармонии между ним и Шольцем не было. С первых минут кандидат от консерваторов атаковал своего главного соперника. Он обвинил его в нежелании исключить создание коалиции с Левой партией, наследницей социалистов из ГДР, а также раскритиковал в связи с недавними финансовыми скандалами. Местами "триэль" превратилась в дуэль Шольца и Лашета. Кандидат от СДПГ парировал атаки, обвиняя соперника в "искажении фактов". Шольц в целом остался верен своему имиджу - невозмутимого, суховатого, но компетентного бюрократа, за что его прозвали "шольцоматом" и "роботом".

Полуторачасовые дебаты были ощутимо более эмоциональными, чем предыдущие, но в целом выглядели деловой дискуссией в высоком темпе, разобраться в которой обывателю было непросто. Говорили среди прочего о борьбе с коронавирусом, цифровизации, глобальном потеплении, реформе здравоохранения, налогах, пенсиях и, совсем коротко, о миграции. Ничего принципиально нового не прозвучало, никто не допустил ошибок.   

Анналена Бербок

Анналена Бербок

В заключительных обращениях к избирателям кандидаты попытались максимально коротко объяснить свои позиции. Лашет сказал, что хочет быть "канцлером доверия", подчеркнув нежелание навязывать бизнесу и обществу какие-то правила. Кандидат от "зеленых" Бербок призвала к прорыву в борьбе с изменениями климата, отметив, что у нового правительства еще есть шанс оказать на него "активное влияние". Шольц говорил о солидарности и уважении, обещал повышение минимальной зарплаты и стабильные пенсии. Значение пенсий нельзя недооценивать - почти 40 процентов немецких избирателей старше 60 лет. Лидер гонки использовал последние дебаты, чтобы еще раз представить себя неформальным наследником Меркель. Шольц сказал, что хочет "служить" стране в должности федерального канцлера - похожую фразу повторяла нынешняя глава правительства.       

Ни слова о внешней политике

Вторые теледебаты удивили тем, что проигнорировали темы внешней политики. Международная повестка редко играет главную роль на выборах, но ее полное отсутствие выглядело необычно. Не стали предметом дискуссии ни ситуация в Афганистане, одна из центральных тем в первом раунде, ни будущее Евросоюза, которое часто обсуждают в Германии, ни сложные отношения с ведущими глобальными игроками США и Китаем. Ни слова не было сказано о России, Украине или спорном газопроводе "Северный поток - 2", строительство которого на днях завершилось.

После дебатов осталось впечатление, что Германия - остров, не связанный с внешним миром, который занимается решением только своих проблем. Это тем более удивительно, поскольку уходящий канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) оставляет страну в роли одного из наиболее влиятельных и уважаемых в мире государств, активного участника глобальных процессов. Слушая претендентов на ее наследие, избиратели не получили возможности оценить их взгляды как международных политиков. Лишь кандидат от "зеленых" Бербок вскользь упомянула, что выступает за "более активную внешнюю политику". Возможно, она уже примеряет на себя роль главы МИДа в правительстве канцлера Олафа Шольца.  

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    Автор: Сюзанна Кордс


 

Смотреть видео 02:28

Канцлером Германии станет социал-демократ Олаф Шольц?

  

 

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