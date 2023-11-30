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Зал заседаний бундестага
Фото: Rainer Jensen/dpa/picture alliance

Бундестаг ФРГ

Бундестаг (Bundestag) - однопалатный парламент в Федеративной Республике Германия.

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Новости

10 апреля 2024 г.

Бербок призвала бундестаг увеличить поддержку Украины

4 апреля 2024 г.

Немецкий депутат от АдГ отрицает выплаты из России

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Контекст

Олаф Шольц в Гамбурге, 2013 год

Олаф Шольц - партбилет, портфель, карьера

Олаф Шольц - партбилет, портфель, карьера

Олаф Шольц гребет, бегает, пьет пиво и занимается политикой - в фотогалерее DW.
Культура27 марта 2024 г.26 фото
Акция в Берлине против поставок оружия Украине

Депутат бундестага: Украина может положиться на Германию

Депутат бундестага: Украина может положиться на Германию

Нильс Шмид из фракции СДПГ уверен, что решение о переговорах с Россией должен принимать Киев.
Политика20 марта 2024 г.
Участники демонстрации против АдГ и правого экстремизма в Дрездене

Как АдГ помогает правоэкстремистам проникать в бундестаг

Как АдГ помогает правоэкстремистам проникать в бундестаг

Расследование медиакомпании BR показало, что на АдГ в бундестаге работают более 100 человек из среды ультраправых.
Политика14 марта 2024 г.
Здание бундестага

Что говорят депутаты бундестага о президентских выборах в РФ

Что говорят депутаты бундестага о президентских выборах в РФ

DW спросила парламентариев всех представленных в бундестаге партий об их отношении к предстоящим выборам в России.
Политика14 марта 2024 г.
Акция солидарности немецких депутатов с белорусскими политзаключенными

Что политзаключенным в РБ дает шефство немецких политиков?

Что политзаключенным в РБ дает шефство немецких политиков?

Некоторые депутаты считают возможными переговоры с властями РБ, если это поможет делу.
Политика13 марта 2024 г.
Массовый исход этнических армян из Нагорного Карабаха, сентябрь 2023 года

Поддержит ли Берлин карабахских армян в МУС?

Поддержит ли Берлин карабахских армян в МУС?

В Армении от визита в страну германских парламентариев ждали слов о применении санкций против Азербайджана.
Политика27 февраля 2024 г.
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