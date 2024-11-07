Лидер оппозиции ФРГ требует ускорить вотум о доверии Шольцу

На встрече с Шольцем глава ХДС Мерц обвинил канцлера создании политической нестабильности и призвал вынести вопрос о доверии на голосование бундестага в ближайшие дни. Шольц настаивает на вотуме в январе.

После распада правящей правительственной коалиции в ФРГ председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) требует как можно скорее вынести вопрос о доверии канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz) на голосование бундестага. В свою очередь Шольц настаивает на соблюдении сроков, которые он назвал накануне вечером, выступая с экстренным телеобращением, сообщает в четверг, 7 ноября, агентство dpa со ссылкой на источник в оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге.

По этим данным, встреча Шольца и Мерца в тот же день продолжалась менее получаса и закончилась без результатов. Лидер ХДС предложил канцлеру обсудить законопроекты, которые тот намерен провести через бундестаг в ближайшие недели, лишь при том условии, что он поставит вопрос о вотуме доверия в бундестаге уже в ближайшие дни, а не в январе, как он планирует. Шольц отверг это предложение, пишет агентство.

Мерц: тупиковую ситуацию нельзя растягивать на месяцы

В ходе короткой встречи речь шла "о политической нестабильности, в которую Олаф Шольц завел Германию", отметил собеседник dpa. Мерц донес до канцлера позицию блока ХДС/ХСС о том, что тупиковую ситуацию нельзя растягивать на несколько месяцев, а Германии необходимо правительство, способное действовать во внутренней и внешней политике.

Ранее в тот же день Мерц назвал возможным проведение досрочных выборов уже во второй половине января 2025 года, а его консервативная фракция в бундестаге единогласным решением призвала Шольца поставить на голосвание вопрос о доверии его правительству не позднее начала следующей недели.

Вышедший из правящий коалиции Линднер призвал к скорым выборам

К скорейшему проведению досрочных выборов призывает и председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner), которого Шольц накануне вечером уволил с поста министра финансов, что привело к развалу коалиции. "Правильным для нашей страны было бы немедленное голосование по вотуму доверия и новые выборы", - заявил он. Гражданам необходимо предоставить возможность "самим принять основополагающие решения о своем будущем", цитирует его слова AFP.

Линднер назвал план Шольца провести выборы лишь в марте "не очень ответственным" с точки зрения государственной политики.

Развал правящей коалиции в Германии

Накануне вечером Олаф Шольц уволил Кристиана Линднера после эскалации конфликта в коалиционном комитете, в состав которого входят председатели правящих партий и главы их парламентских фракций. На нем председатель СвДП Линднер предложил партнерам по коалиции согласиться на проведение в стране досрочных парламентских выборов. В таком случае, как пишут СМИ, он был бы готов пойти на принятие дополнитель ного бюджета ФРГ на 2024 год и остаться в составе переходного кабинета министров до проведения парламентских вы боров и формирования нового федерального правительства Германии.

Увольнение Линднера ознаменовало собой развал правившей в Германии на протяжении трех последних лет коалиции в составе социал-демократов, свободных демократов и "зеленых". Шольц объявил, что намерен 15 января поставить в бундестаге вопрос о доверии правительству и тем самым открыть путь к проведению досрочных выборов в стране, которые могут пройти в марте 2025 года .