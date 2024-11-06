Вице-канцлер ФРГ: "Зеленые" остаются в правительстве страны

Представители партии "Союз 90/"зеленые" продолжат работать в действующем правительстве Германии вплоть до новых парламентских выборов, которые, судя по всему, пройдут в начале 2025 года. Об этом заявил поздним вечером в среду, 6 ноября, вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) на фоне известия об увольнении председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner) с должности министра финансов страны. Выступая перед ведомством федерального канцлера в Берлине, Хабек подтвердил фактический распад правящей коалиции Германии, подчеркнув, что такое развитие ситуации ощущается как нечто ошибочное.

"У правящей коалиции была не самая лучшая репутация. Внутри нее часто шли споры. И все же я, с нашей стороны, хочу сказать, что события сегодняшнего вечера ощущаются как нечто ошибочное и неправильное, практически трагическое - в такой день, как сегодня, когда Германия должна продемонстрировать в Европе сплоченность и способность действовать", - цитирует министра агентство dpa.

Одним из ключевых пунктов разногласий партнеров в правительстве был вопрос о формировании федерального бюджета на 2025 год и в последующие годы. По словам Роберта Хабека, возможность найти компромиссы по связанным с этим вопросам имелась, однако "СвДП отказалась идти по этому пути". При этом министр экономики выразил мнение, что увольнение Кристиана Линднера с должности министра финансов "было в конечном счете столь же логичным, сколь и излишним".

Заявление Кристиана Линднера по поводу его увольнения

Сам Кристиан Линднер, комментируя ранее свою отставку, заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) "отказался от сотрудничества" с ним и с СвЛП. В то же время Линднер упрекнул партнеров его партии по правящей, "светофорной", коалиции в том, что те "даже не приняли предложений" либералов по реорганизации экономики в качестве основы для дискуссий.

Вечером 6 ноября в ведомстве федерального канцлера на заседании коалиционного комитета, в состав которого входят председатели представленных в правящей коалиции партий и главы их парламентских фракций, Линднер предложил партнерам по коалиции согласиться на проведение в стране досрочных парламентских выборов. В таком случае, как пишут СМИ, он был бы готов пойти на принятие дополнительного бюджета Германии на 2024 год и остаться в составе переходного кабинета министров до проведения парламентских выборов и формирования нового федерального правительства Германии.

В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об увольнении Линднера.