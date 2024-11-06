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Вице-канцлер ФРГ: "Зеленые" остаются в правительстве страны

Александра Иванова
6 ноября 2024 г.

Роберт Хабек назвал решение канцлера Шольца уволить Кристиана Линднера с поста министра финансов ФРГ "логичным", но вместе с тем "излишним".

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (фото из архива)
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (фото из архива)Фото: Mike Schmidt/IMAGO

Представители партии "Союз 90/"зеленые" продолжат работать в действующем правительстве Германии вплоть до новых парламентских выборов, которые, судя по всему, пройдут в начале 2025 года. Об этом заявил поздним вечером в среду, 6 ноября, вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) на фоне известия об увольнении председателя Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner) с должности министра финансов страны. Выступая перед ведомством федерального канцлера в Берлине, Хабек подтвердил фактический распад правящей коалиции Германии, подчеркнув, что такое развитие ситуации ощущается как нечто ошибочное.

"У правящей коалиции была не самая лучшая репутация. Внутри нее часто шли споры. И все же я, с нашей стороны, хочу сказать, что события сегодняшнего вечера ощущаются как нечто ошибочное и неправильное, практически трагическое - в такой день, как сегодня, когда Германия должна продемонстрировать в Европе сплоченность и способность действовать", - цитирует министра агентство dpa.

Одним из ключевых пунктов разногласий партнеров в правительстве был вопрос о формировании федерального бюджета на 2025 год и в последующие годы. По словам Роберта Хабека, возможность найти компромиссы по связанным с этим вопросам имелась, однако "СвДП отказалась идти по этому пути". При этом министр экономики выразил мнение, что увольнение Кристиана Линднера с должности министра финансов "было в конечном счете столь же логичным, сколь и излишним".

Заявление Кристиана Линднера по поводу его увольнения

Сам Кристиан Линднер, комментируя ранее свою отставку, заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) "отказался от сотрудничества" с ним и с СвЛП. В то же время Линднер упрекнул партнеров его партии по правящей, "светофорной", коалиции в том, что те "даже не приняли предложений" либералов по реорганизации экономики в качестве основы для дискуссий. 

Вечером 6 ноября в ведомстве федерального канцлера на заседании коалиционного комитета, в состав которого входят председатели представленных в правящей коалиции партий и главы их парламентских фракций, Линднер предложил партнерам по коалиции согласиться на проведение в стране досрочных парламентских выборов. В таком случае, как пишут СМИ, он был бы готов пойти на принятие дополнительного бюджета Германии на 2024 год и остаться в составе переходного кабинета министров до проведения парламентских выборов и формирования нового федерального правительства Германии.

В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об увольнении Линднера.  

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