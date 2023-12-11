Правительство Германии: кто есть кто. Фотогалерея
Правительство Германии, впервые в истории сформированное социал-демократами, "зелеными" и либералами, было приведено к присяге 8 декабря 2021 года. Кто в его составе - в галерее DW.
Олаф Шольц
Социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) был вице-канцлером и главой Минфина в прежнем правительстве, а до этого бургомистром Гамбурга. Имеет репутацию трезвого, прагматичного и сдержанного политика. Негативные последствия войны России против Украины для экономики Германии, проблемы с приемом беженцев, а также бюджетный кризис привели к резкому снижению популярности Шольца.
Роберт Хабек
52-летний Роберт Хабек (Robert Habeck) с 2018 года является сопредседателем партии "зеленых". В правительстве Шольца получил пост вице-канцлера и стал руководителем заново созданного министерства экономики и защиты климата. После начала российского вторжения в Украину ему пришлось в спешном порядке искать для Германии замену российским энергоносителям.
Кристиан Линднер
Кристиан Линднер (Christian Lindner) получил один из важнейших постов в новом кабинете. Он возглавит министерство финансов - эта должность считается в федеральном правительстве второй по значимости после поста канцлера. 42-летний политик с 2013 года является председателем либеральной Свободной демократической партии (СвДП). В частности, от Линднера зависит решение бюджетного кризиса в ФРГ.
Анналена Бербок
Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была кандидатом в канцлеры и имела неплохие шансы стать им. Достичь этой цели ей не удалось, зато Бербок стала министром иностранных дел - первой женщиной на этом посту в Германии и к тому же самой молодой главой МИД ФРГ. Бербок выступает с резкой критикой вторжения РФ в Украину и в поддержку Израиля в войне против террористов ХАМАС.
Борис Писториус
Борис Писториус (Boris Pistorius) стал министром обороны ФРГ только в январе 2023 года, сменив на этом посту ушедшую в отставку Кристине Ламбрехт. До переезда в Берлин Писториус был министром внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония. Всего за несколько месяцев во главе Минобороны он стал самым популярным немецким политиком. Писториус - сторонник перевооружения бундесвера и помощи Украине.
Нэнси Фезер
Министерство внутренних дел впервые возглавила женщина. 51-летняя адвокат Нэнси Фезер (Nancy Faeser) родом из Гессена, где была лидером регионального отделения СДПГ и главой фракции в ландтаге. Фезер планировала сосредоточиться на борьбе с правым экстремизмом и обещала существенно улучшить оснащение полиции. В последнее время ей пришлось принимать меры против роста антисемитизма в Германии.
Вольфганг Шмидт
Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt) из СДПГ возглавил ведомство федерального канцлера. Говорят, что никто другой не знает главу правительства Олафа Шольца так хорошо, как он. Уже 20 лет уроженцы Гамбурга работают вместе. 51-летний Шмидт верил, что Шольц может стать канцлером, когда многие об этом даже не думали.
Карл Лаутербах
Один из главных сюрпризов в новом кабинете министров - появление в нем 58-летнего Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Социал-демократ, врач по образованию, за время пандемии он стал одним из медийных символов борьбы с коронавирусом, выступая в десятках ток-шоу с советами и пояснениями. Многие немцы хотели видеть Лаутербаха главой Минздрава, хотя изначально его назначение не планировалось.
Хубертус Хайль
Пост министра труда и социального обеспечения сохранил за собой 49-летний социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil). Он планировал закрепить за немецкими трудящимися право на "домашний офис" (Home Office), как в Германии называют работу на удаленке. Хайль отвечает более чем за треть всех расходов государственного бюджета ФРГ.
Клара Гейвиц
Клара Гейвиц (Klara Geywitz) возглавила новообразованное министерство строительства и жилья. В планах правительства - строительство 400 тысяч квартир ежегодно. 45-летняя уроженка Бранденбурга много лет активно участвовала в местной и государственной политике. Она - зампредседателя регионального отделения Социал-демократической партии Германии. Канцлер Шольц видит в ней "очень большой талант".
Свенья Шульце
53-летняя Свенья Шульце (Svenja Schulze) из СДПГ ранее была министром окружающей среды, а теперь будет руководить министерством экономического сотрудничества и развития. "Глобальные вопросы всегда занимали мои мысли", - сказал Шульце на представлении кабинета. По ее словам, она уверенно чувствует себя на международной арене. Так ее принимали в Молдове.
Фолькер Виссинг
Министерский пост получил и генеральный секретарь СвДП 51-летний Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Он стал министром транспорта и цифровой инфраструктуры. Виссинг уже знаком с работой в составе коалиции с "зелеными" и социал-демократами. В Рейнланд-Пфальце он был членом правительства с участием этих партий.
Марко Бушман
Еще один либерал, который вошел в новое правительство, - 44-летний юрист Марко Бушман (Marco Buschmann). Он занял пост министра юстиции. Бушман хорошо знает партию, участвовал в ее реформировании после того, как СвДП не прошла в бундестаг на выборах 2013 года. В последние четыре года Бушман был главой фракции СвДП в бундестаге.
Беттина Штарк-Ватцингер
Четвертый член нового правительства от СвДП - Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), возглавившая министерство образования и науки. Последние четыре года она была депутатом бундестага. В ходе предвыборной кампании Штарк-Ватцингер уделяла много внимания теме образования, призывала к "фундаментальному изменению системы".
Джем Эздемир
Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Эздемир (Cem Özdemir) возглавил министерство сельского хозяйства. Этому решению предшествовала ожесточенная борьба за министерские портфели среди "зеленых". Ее проиграл глава фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из левого крыла партии. Эздемир стал первым членом федерального правительства, имеющим турецкое происхождение.
Штеффи Лемке
Главой министерства охраны окружающей среды, безопасности ядерных реакторов и защиты потребителей стала Штеффи Лемке (Steffi Lemke). С 2002 по 2013 год она была федеральным исполнительным секретарем партии "зеленых". По профессии Лемке - агроном и зоотехник. В бундестаге 53-летняя политик из Восточной Германии уделяла особое внимание борьбе за защиту морей от загрязнения.
Анне Шпигель
Еще один представитель "зеленых", Анне Шпигель (Anne Spiegel), возглавила министерство по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Она хорошо знакома с этой тематикой, поскольку руководила подобным министерством в Рейнланд-Пфальце. 40-летнюю Шпигель относят к представителям левого крыла "зеленых".
Клаудия Рот
Клаудия Рот (Claudia Roth) - новый госминистр по вопросам культуры и СМИ. 66-летняя Рот в прошлом дважды была сопредседателем партии "зеленых" и до сих пор является одним из самых известных ее представителей в стране. С 2013 года и до назначения министром она занимала пост зампредседателя бундестага. В молодости Рот была менеджером анархистской музыкальной группы "Ton Steine Scherben".