Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была кандидатом в канцлеры и имела неплохие шансы стать им. Достичь этой цели ей не удалось, зато Бербок стала министром иностранных дел - первой женщиной на этом посту в Германии и к тому же самой молодой главой МИД ФРГ. Бербок выступает с резкой критикой вторжения РФ в Украину и в поддержку Израиля в войне против террористов ХАМАС.