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Фото: Florian Gaertner/picture alliance/photothek
Фото: Florian Gaertner/picture alliance/photothek
Правительство Германии
Федеральное правительство Германии - кабинет министров ФРГ.
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Новости
15.07.2024
15 июля 2024 г.
Берлин отказался поставлять Украине истребители
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Контекст
Новый опрос в Германии: тревога за демократию в ФРГ и в США
Новый опрос в Германии: тревога за демократию в ФРГ и в США
Более двух третей немцев не уверены в устойчивости демократии в своей стране и в США. DW - с итогами последнего опроса.
Политика
04.07.2024
4 июля 2024 г.
Канцлер Шольц и поддержка Украины: принципы дороже рейтинга
Канцлер Шольц и поддержка Украины: принципы дороже рейтинга
Среди причин низкого рейтинга правительства ФРГ Шольц назвал поддержку Украины и санкции в отношении РФ. Карикатура DW.
Политика
24.06.2024
24 июня 2024 г.
"Боннской республике" - 75 лет. Прогулка по бывшей столице
"Боннской республике" - 75 лет. Прогулка по бывшей столице
"Боннская республика" - так называют Западную Германию времени раздела страны, когда этот город был столицей ФРГ.
Туризм
22.05.2024
22 мая 2024 г.
Федеральная география Германии - где что находится?
Федеральная география Германии - где что находится?
Берлин - столица Германии, но не единственный город, в котором расположены органы власти.
Туризм
15.04.2024
15 апреля 2024 г.
Олаф Шольц - партбилет, портфель, карьера
Олаф Шольц - партбилет, портфель, карьера
Олаф Шольц гребет, бегает, пьет пиво и занимается политикой - в фотогалерее DW.
Культура
27.03.2024
27 марта 2024 г.
26 фото
Сможет ли ФРГ достичь своих целей в сфере ветроэнергетики?
Сможет ли ФРГ достичь своих целей в сфере ветроэнергетики?
Германия намерена к 2030 году резко увеличить объем электроэнергии, получаемой из ВИЭ. Планам мешает нехватка средств.
Политика
11.02.2024
11 февраля 2024 г.
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04.01.2024
4 января 2024 г.
Минфин ФРГ заморозил расходы госбюджета. Что это значит?
В проекте госбюджета Германии на будущий год неожиданно для немецкого правительства образовалась прореха в 60 млрд евро.
Политика
21.11.2023
21 ноября 2023 г.
Почему немцы так недовольны правительством канцлера Шольца?
Почти три четверти жителей ФРГ негативно оценивают работу правящей трехпартийной коалиции. В чем причина? Анализ DW.
Политика
29.08.2023
29 августа 2023 г.
Фармкомпания Stada пожаловалась правительству ФРГ на Украину
Немецкий производитель дженериков хочет совместить крайне важный для него бизнес в России с работой на украинском рынке.
Экономика и бизнес
06.04.2023
6 апреля 2023 г.
Вайсбанд: Немцы впервые научились различать Украину и РФ
Родившаяся в Киеве и выросшая в Германии политик и публицист Марина Вайсбанд - в интервью DW.
Политика
16.02.2023
16 февраля 2023 г.
Немецкий эксперт: У ФРГ нет причин не поставлять танки Киеву
Почему власти Германии колеблются в вопросе поставок Украине Leopard 2, и какое решение они могут принять? Интервью DW.
Политика
23.01.2023
23 января 2023 г.
Всего публикаций: 109