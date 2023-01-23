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Фото: Florian Gaertner/picture alliance/photothekФото: Florian Gaertner/picture alliance/photothek

Правительство Германии

Федеральное правительство Германии - кабинет министров ФРГ.

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Новости

15 июля 2024 г.

Берлин отказался поставлять Украине истребители

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Контекст

На одной из демонстраций в Германии против крайне правых. Надпись на плакате: "Депортировать АдГ"

Новый опрос в Германии: тревога за демократию в ФРГ и в США

Новый опрос в Германии: тревога за демократию в ФРГ и в США

Более двух третей немцев не уверены в устойчивости демократии в своей стране и в США. DW - с итогами последнего опроса.
Политика4 июля 2024 г.
Карикатура: карикатурный федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пытается остановить катящийся с горы валун с надписью "Пророссийские мнения".

Канцлер Шольц и поддержка Украины: принципы дороже рейтинга

Канцлер Шольц и поддержка Украины: принципы дороже рейтинга

Среди причин низкого рейтинга правительства ФРГ Шольц назвал поддержку Украины и санкции в отношении РФ. Карикатура DW.
Политика24 июня 2024 г.
Бонн, 1963 год

"Боннской республике" - 75 лет. Прогулка по бывшей столице

"Боннской республике" - 75 лет. Прогулка по бывшей столице

"Боннская республика" - так называют Западную Германию времени раздела страны, когда этот город был столицей ФРГ.
Туризм22 мая 2024 г.
Берлин

Федеральная география Германии - где что находится?

Федеральная география Германии - где что находится?

Берлин - столица Германии, но не единственный город, в котором расположены органы власти.
Туризм15 апреля 2024 г.
Олаф Шольц в Гамбурге, 2013 год

Олаф Шольц - партбилет, портфель, карьера

Олаф Шольц - партбилет, портфель, карьера

Олаф Шольц гребет, бегает, пьет пиво и занимается политикой - в фотогалерее DW.
Культура27 марта 2024 г.26 фото
Ветропарк в Северном море

Сможет ли ФРГ достичь своих целей в сфере ветроэнергетики?

Сможет ли ФРГ достичь своих целей в сфере ветроэнергетики?

Германия намерена к 2030 году резко увеличить объем электроэнергии, получаемой из ВИЭ. Планам мешает нехватка средств.
Политика11 февраля 2024 г.
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Родившаяся в Киеве и выросшая в Германии политик и публицист Марина Вайсбанд - в интервью DW.
Политика16 февраля 2023 г.
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Почему власти Германии колеблются в вопросе поставок Украине Leopard 2, и какое решение они могут принять? Интервью DW.
Политика23 января 2023 г.
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