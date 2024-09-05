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ПолитикаГермания

Рейтинг коалиции в ФРГ упал до рекордно низкого уровня

Жан Рофе
5 сентября 2024 г.

Согласно опросу Deutschlandtrend, более 80 процентов избирателей ФРГ негативно оценивают работу "светофорной коалиции".

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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, канцлер Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек (фото из архива)
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, канцлер Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек (фото из архива)Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

За год до очередных парламентских выборов в Германии популярность правящей в стране коалиции упала до самого низкого уровня с момента ее прихода к власти в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса Deutschlandtrend, опубликованные в четверг, 5 сентября.

Положительно оценивают работу "светофорной коалиции", в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), Свободная демократическая партия (СвДП) и "Союз-90"/"зеленые", только 16% опрошенных, 84% - отрицательно.

Крайне низкие рейтинги и у главы правительства ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) из СДПГ, министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Christian Lindner) из СвДП и представляющего партию "Союз 90"/"зеленые" министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck).

Рейтинг ХДС/ХСС достиг максимума за три года

Если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, то все три правящие партии не имели бы шансов остаться у власти. За социал-демократов проголосовали бы 15%, за "зеленых" - 11%, за либералов из СвДП - 4%. Итого в сумме - 30%.

Между тем оппозиционный блок христианских партий ХДС/ХСС готовы поддержать 33% избирателей. Это максимальный показатель с марта 2021 года. Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" (АдГ) готовы выбрать 17% опрошенных, "Союз Сары Вагенкнехт" - 8%, Левую партию - 3% и все остальные партии вместе - 9%.

Опрос Deutschlandtrend проводится регулярно институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD. В этот раз были опрошены 1309 человек в период с 3 по 4 сентября.

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