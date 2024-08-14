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75 лет назад в ФРГ прошли выборы в бундестаг

Кристоф Хассельбах | Елена Дожина
14 августа 2024 г.

В августе 1949 года в оккупационных зонах трех западных держав-победительниц состоялись первые после окончания Второй мировой войны свободные выборы. По их итогам канцлером ФРГ был избран Конрад Аденауэр.

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14 августа 1949 года: избирательный участок на центральном вокзале Франкфурта-на-Майне
14 августа 1949 года: избирательный участок на центральном вокзале Франкфурта-на-МайнеФото: dpa/picture alliance

1949 год. Германия все еще в руинах. Правление национал-социалистов и Вторая мировая война закончились всего четыре года назад, а последние свободные выборы состоялись почти 17 лет назад, после которых Адольф Гитлер (Adolf Hitler) разрушил демократию. И вот, спустя всего несколько месяцев после основания Федеративной Республики Германия в стране состоялись первые свободные выборы. 14 августа немцы получили возможность избрать парламент на демократических выборах.

"Это были не только первые выборы в бундестаг, но и первые свободные выборы с осени 1932 года, когда они проводились на последнем, кризисном этапе существования Веймарской республики", - рассказывает историк Бенедикт Винтгенс (Benedikt Wintgens). Между ними лежали "цивилизационный разлом и Вторая мировая война со всеми вытекающими последствиями". "В этом смысле это был новый старт для избирательной системы, демократии, а также для формирования государственных структур, которых раньше в таком виде не существовало", - отметил историк в беседе с DW.

Разрушенный Рейхстаг в Берлине 6 июля 1945 года
Разрушенный Рейхстаг в Берлине в 1945 годуФото: Usis-Dite/Leemage/picture alliance

Однако не все немцы получили возможность голосовать. После войны Германия была поделена на оккупационные зоны четырех держав-победительниц. Но только три из них - США, Великобритания и Франция - допустили свободные выборы. Советский Союз насаждал в своей зоне коммунистическую систему - без свободных выборов.

Разнообразие партий

У 31 миллиона избирателей, получивших право голоса, был большой выбор партий. В то же время, как поясняет Бенедикт Винтгенс, "в 1949 году партиям все еще требовалась лицензия от союзных оккупационных держав". Помимо консервативных христианских демократов (блок ХДС/ХСС) и отстаивающих интересы рабочих социал-демократов (СДПГ), в их число входили либеральная Свободная демократическая партия (СвДП), Коммунистическая партия, Баварская партия, за которую можно было голосовать только в Баварии, национально-консервативная Немецкая партия, Католическая партия центра, а также многие другие. Некоторые из партий того периода уже давно исчезли.

Одной из особенностей избирательной системы было положение о пятипроцентном барьере. До этого он существовал на уровне земель, а с тех пор введен и на федеральном уровне: в бундестаг могут пройти только партии, набравшие не менее пяти процентов голосов избирателей.

Первые выборы в бундестаг в 1949 году: предвыборные партийные плакаты вперемешку с рекламой мыла
Предвыборные партийные плакаты вперемешку с рекламой мыла в августе 1949 годаФото: dpa/picture alliance

Парламент должен был заседать в Бонне, что в то время рассматривалось как временное решение. Однако в реальности бундестаг остался в городе на Рейне на более полувека. Только после воссоединения Германии в 1990 году было принято решение о переносе правительственных учреждений в Берлин. Немецкий парламент переехал туда в 2000 году.

Предвыборный призыв Аденауэра и Шумахера

Но воспользуются ли немцы в Западной Германии своим вновь обретенным правом голоса и придадут ли они тем самым легитимность молодой Федеративной Республике? Этот вопрос в 1949 году волновал многих. Ведущие кандидаты от наиболее популярных партий - Курт Шумахер (Kurt Schuhmacher) от социал-демократов и Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) от Христианско-демократического союза, надеялись на высокую явку. Оба они активно призывали людей голосовать.

"Никто не должен сидеть дома 14 августа. Каждый должен прийти к избирательной урне", - призывал Аденауэр. Шумахер тоже говорил о важности выборов: "Федеративная Республика на западе Германии должна быть объединена, чтобы стать фундаментом немецкого единства; это должно дать немцам возможность стать равноправной частью заново формируемой Европы", - заявил тогда лидер СДПГ.

Резкие нападки в ходе предвыборной кампании

Предвыборная кампания была весьма жесткой. Шумахер, участник Сопротивления гитлеровскому режиму, который почти десять лет провел в нацистских концлагерях, однажды назвал Аденауэра "Люгенауэром" (от слова Lüge - ложь), а ХДС - представителем интересов "мамонов" (демонов, олицетворяющих алчность и стяжательство) и "военных спекулянтов". После этого 73-летний Аденауэр, бывший обербургомистр Кельна, назвал Шумахера "искусителем". Он нападал на лидера СДПГ за критику церкви и ставил его почти в один ряд с коммунистами.

Первый канцлер Германии Конрад Аденауэр (слева) на церемонии принятия присяги 20 сентября 1949 года: "Клянусь, да поможет мне Бог". Рядом - бундеспрезидент Эрих Кёлер
Первый канцлер Германии Конрад Аденауэр (слева) на церемонии принятия присяги 20 сентября 1949 года: "Клянусь, да поможет мне Бог"Фото: dpa/picture alliance

Страна по-прежнему находилась в тяжелейшем положении. Повсеместно ощущалась нехватка жилья, что неудивительно после разрушительной войны и с учетом миллионов немецких беженцев, хлынувших в западные зоны оккупации с восточных территорий. Цены были высокими, как и безработица. Что касается экономической политики, то ХДС выступал за концепцию социальной рыночной экономики, в которой свободный рынок поддерживается социальным государством. СДПГ, напротив, настаивала на национализации ключевых отраслей промышленности и усиление государственного планирования.

Вопрос воссоединения также являлся важной предвыборной темой. Курт Шумахер уделял особое внимание отстаиванию национальных интересов и требовал единства Германии, в то время как Аденауэр выступал за интеграцию молодой Федеративной Республики в западные структуры.

Раздробленный бундестаг

На следующий день после выборов ведущий популярного еженедельного обзора, представляющего собой формат новостей, с энтузиазмом заявил: "Западная Германия избрала свой первый бундестаг. От морского побережья до маленькой горной деревушки люди всех классов и социальных слоев откликнулись на призыв голосовать". В голосовании приняли участие 78,5 процента избирателей, имевших право голоса. Высокая явка рассматривалась как широкое общественное одобрение нового политического порядка.

Одиннадцать партий прошли в 1949 году в бундестаг. Консервативные ХДС и ХСС сформировали сильнейшую парламентскую фракцию, набрав 31 процент голосов и 139 из 402 мест в бундестаге. СДПГ получила 29,2 процента голосов и, соответственно, 131 место. СвДП, третья по силе партия, гарантировала себе 52 мандата, а консервативная Немецкая партия и Баварская партия - по 17. Коммунистическая партия прошла в бундестаг первого созыва с 15 депутатами. Многие говорят о том, что сегодня бундестаг сильно раздроблен, но в те времена разных политических сил в нем было еще больше.

Путь к суверенному государству

Первое заседание бундестага состоялось 7 сентября 1949 года. После тяжелых переговоров ХДС/ХСС образовали коалицию с СвДП и Немецкой партией. 15 сентября Конрад Аденауэр был избран федеральным канцлером с перевесом в один голос - его собственный. В качестве "платы" за коалицию с СвДП блок ХДС/ХСС должен был проголосовать за кандидатуру Теодора Хойса (Theodor Heuss) от либералов на пост федерального президента. Хойс был избран на высший в стране пост за три дня до Аденауэра, 12 сентября.

Таким образом новое государство преодолело решающие препятствия. Но первые действия Аденауэра в качестве канцлера показали, насколько ограничены его возможности: он должен был нанести визит верховным комиссарам, представителям победивших западных держав, которые наблюдали за работой нового правительства. Несмотря на создание государства, такие важные сферы, как внешняя политика и экономика, остались под их контролем.

Канцлеры Германии с 1949 года (слева направо): Конрад Аденауэр (ХДС), Людвиг Эрхард (ХДС), Курт Георг Кизингер (ХДС), Вилли Брандт (СДПГ), Гельмут Шмидт (СДПГ), Гельмут Коль (ХДС), Герхард Шредер (СДПГ), Ангела Меркель (ХДС). Нынешний федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) пока отсутствует в галерее
Бывшие канцлеры Германии с 1949 года (слева направо): Конрад Аденауэр (ХДС), Людвиг Эрхард (ХДС), Курт Георг Кизингер (ХДС), Вилли Брандт (СДПГ), Гельмут Шмидт (СДПГ), Гельмут Коль (ХДС), Герхард Шредер (СДПГ), Ангела Меркель (ХДС)Фото: AP Photo/picture alliance

Развитие возможно через политические процессы

Какие уроки было бы полезно извлечь из этой истории сегодня? Историк Бенедикт Винтгенс обращает внимание на опасения по поводу политического экстремизма и переживающей перестройку партийной системы. "Если оценивать 1949 год, то можно констатировать, что и тогда все пришлось улаживать и реорганизовывать. И через политические предложения, через политическое лидерство, через политический процесс началось развитие, которое превратило эту неоформившуюся тогда страну, сильно обремененную национал-социализмом и холодной войной, в стабильную демократию. Возможно, урок заключается в том, что все можно уладить с помощью политических процессов и участия в них", - заключил Бенедикт Винтгенс.

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