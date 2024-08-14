75 лет назад в ФРГ прошли выборы в бундестаг

В августе 1949 года в оккупационных зонах трех западных держав-победительниц состоялись первые после окончания Второй мировой войны свободные выборы. По их итогам канцлером ФРГ был избран Конрад Аденауэр.

1949 год. Германия все еще в руинах. Правление национал-социалистов и Вторая мировая война закончились всего четыре года назад, а последние свободные выборы состоялись почти 17 лет назад, после которых Адольф Гитлер (Adolf Hitler) разрушил демократию. И вот, спустя всего несколько месяцев после основания Федеративной Республики Германия в стране состоялись первые свободные выборы. 14 августа немцы получили возможность избрать парламент на демократических выборах.

"Это были не только первые выборы в бундестаг, но и первые свободные выборы с осени 1932 года, когда они проводились на последнем, кризисном этапе существования Веймарской республики", - рассказывает историк Бенедикт Винтгенс (Benedikt Wintgens). Между ними лежали "цивилизационный разлом и Вторая мировая война со всеми вытекающими последствиями". "В этом смысле это был новый старт для избирательной системы, демократии, а также для формирования государственных структур, которых раньше в таком виде не существовало", - отметил историк в беседе с DW.

Разрушенный Рейхстаг в Берлине в 1945 году Фото: Usis-Dite/Leemage/picture alliance

Однако не все немцы получили возможность голосовать. После войны Германия была поделена на оккупационные зоны четырех держав-победительниц. Но только три из них - США, Великобритания и Франция - допустили свободные выборы. Советский Союз насаждал в своей зоне коммунистическую систему - без свободных выборов.

Разнообразие партий

У 31 миллиона избирателей, получивших право голоса, был большой выбор партий. В то же время, как поясняет Бенедикт Винтгенс, "в 1949 году партиям все еще требовалась лицензия от союзных оккупационных держав". Помимо консервативных христианских демократов (блок ХДС/ХСС) и отстаивающих интересы рабочих социал-демократов (СДПГ), в их число входили либеральная Свободная демократическая партия (СвДП), Коммунистическая партия, Баварская партия, за которую можно было голосовать только в Баварии, национально-консервативная Немецкая партия, Католическая партия центра, а также многие другие. Некоторые из партий того периода уже давно исчезли.

Одной из особенностей избирательной системы было положение о пятипроцентном барьере. До этого он существовал на уровне земель, а с тех пор введен и на федеральном уровне: в бундестаг могут пройти только партии, набравшие не менее пяти процентов голосов избирателей.

Предвыборные партийные плакаты вперемешку с рекламой мыла в августе 1949 года Фото: dpa/picture alliance

Парламент должен был заседать в Бонне, что в то время рассматривалось как временное решение. Однако в реальности бундестаг остался в городе на Рейне на более полувека. Только после воссоединения Германии в 1990 году было принято решение о переносе правительственных учреждений в Берлин. Немецкий парламент переехал туда в 2000 году.

Предвыборный призыв Аденауэра и Шумахера

Но воспользуются ли немцы в Западной Германии своим вновь обретенным правом голоса и придадут ли они тем самым легитимность молодой Федеративной Республике? Этот вопрос в 1949 году волновал многих. Ведущие кандидаты от наиболее популярных партий - Курт Шумахер (Kurt Schuhmacher) от социал-демократов и Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) от Христианско-демократического союза, надеялись на высокую явку. Оба они активно призывали людей голосовать.

"Никто не должен сидеть дома 14 августа. Каждый должен прийти к избирательной урне", - призывал Аденауэр. Шумахер тоже говорил о важности выборов: "Федеративная Республика на западе Германии должна быть объединена, чтобы стать фундаментом немецкого единства; это должно дать немцам возможность стать равноправной частью заново формируемой Европы", - заявил тогда лидер СДПГ.

Резкие нападки в ходе предвыборной кампании

Предвыборная кампания была весьма жесткой. Шумахер, участник Сопротивления гитлеровскому режиму, который почти десять лет провел в нацистских концлагерях, однажды назвал Аденауэра "Люгенауэром" (от слова Lüge - ложь), а ХДС - представителем интересов "мамонов" (демонов, олицетворяющих алчность и стяжательство) и "военных спекулянтов". После этого 73-летний Аденауэр, бывший обербургомистр Кельна, назвал Шумахера "искусителем". Он нападал на лидера СДПГ за критику церкви и ставил его почти в один ряд с коммунистами.

Первый канцлер Германии Конрад Аденауэр (слева) на церемонии принятия присяги 20 сентября 1949 года: "Клянусь, да поможет мне Бог" Фото: dpa/picture alliance

Страна по-прежнему находилась в тяжелейшем положении. Повсеместно ощущалась нехватка жилья, что неудивительно после разрушительной войны и с учетом миллионов немецких беженцев, хлынувших в западные зоны оккупации с восточных территорий. Цены были высокими, как и безработица. Что касается экономической политики, то ХДС выступал за концепцию социальной рыночной экономики, в которой свободный рынок поддерживается социальным государством. СДПГ, напротив, настаивала на национализации ключевых отраслей промышленности и усиление государственного планирования.

Вопрос воссоединения также являлся важной предвыборной темой. Курт Шумахер уделял особое внимание отстаиванию национальных интересов и требовал единства Германии, в то время как Аденауэр выступал за интеграцию молодой Федеративной Республики в западные структуры.

Раздробленный бундестаг

На следующий день после выборов ведущий популярного еженедельного обзора, представляющего собой формат новостей, с энтузиазмом заявил: "Западная Германия избрала свой первый бундестаг. От морского побережья до маленькой горной деревушки люди всех классов и социальных слоев откликнулись на призыв голосовать". В голосовании приняли участие 78,5 процента избирателей, имевших право голоса. Высокая явка рассматривалась как широкое общественное одобрение нового политического порядка.

Одиннадцать партий прошли в 1949 году в бундестаг. Консервативные ХДС и ХСС сформировали сильнейшую парламентскую фракцию, набрав 31 процент голосов и 139 из 402 мест в бундестаге. СДПГ получила 29,2 процента голосов и, соответственно, 131 место. СвДП, третья по силе партия, гарантировала себе 52 мандата, а консервативная Немецкая партия и Баварская партия - по 17. Коммунистическая партия прошла в бундестаг первого созыва с 15 депутатами. Многие говорят о том, что сегодня бундестаг сильно раздроблен, но в те времена разных политических сил в нем было еще больше.

Путь к суверенному государству

Первое заседание бундестага состоялось 7 сентября 1949 года. После тяжелых переговоров ХДС/ХСС образовали коалицию с СвДП и Немецкой партией. 15 сентября Конрад Аденауэр был избран федеральным канцлером с перевесом в один голос - его собственный. В качестве "платы" за коалицию с СвДП блок ХДС/ХСС должен был проголосовать за кандидатуру Теодора Хойса (Theodor Heuss) от либералов на пост федерального президента. Хойс был избран на высший в стране пост за три дня до Аденауэра, 12 сентября.

Таким образом новое государство преодолело решающие препятствия. Но первые действия Аденауэра в качестве канцлера показали, насколько ограничены его возможности: он должен был нанести визит верховным комиссарам, представителям победивших западных держав, которые наблюдали за работой нового правительства. Несмотря на создание государства, такие важные сферы, как внешняя политика и экономика, остались под их контролем.

Бывшие канцлеры Германии с 1949 года (слева направо): Конрад Аденауэр (ХДС), Людвиг Эрхард (ХДС), Курт Георг Кизингер (ХДС), Вилли Брандт (СДПГ), Гельмут Шмидт (СДПГ), Гельмут Коль (ХДС), Герхард Шредер (СДПГ), Ангела Меркель (ХДС) Фото: AP Photo/picture alliance

Развитие возможно через политические процессы

Какие уроки было бы полезно извлечь из этой истории сегодня? Историк Бенедикт Винтгенс обращает внимание на опасения по поводу политического экстремизма и переживающей перестройку партийной системы. "Если оценивать 1949 год, то можно констатировать, что и тогда все пришлось улаживать и реорганизовывать. И через политические предложения, через политическое лидерство, через политический процесс началось развитие, которое превратило эту неоформившуюся тогда страну, сильно обремененную национал-социализмом и холодной войной, в стабильную демократию. Возможно, урок заключается в том, что все можно уладить с помощью политических процессов и участия в них", - заключил Бенедикт Винтгенс.