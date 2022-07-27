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Тропа вдоль Берлинской стены

Анн Термеш | Элизабет Грениэр | Максим Нелюбин

13 августа 1961 года началось строительство Берлинской стены. Этот 160-километровый маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части.

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Берлин, 9 ноября 1989 года
Около Бранденбургских ворот после падения Берлинской стены, 9 ноября 1989 года Фото: Norbert Michalke/imageBROKER/picture alliance

На протяжении долгих 28 лет (1961-1989) Берлинская стена делила город на две части - Восточный и Западный Берлин. Стена была и остается в истории символом холодной войны и раздела Германии, объединившейся в 1990 году. Там, где она раньше проходила, сейчас проложен 160-километровый исторический маршрут - Тропа вдоль Берлинской стены (Berliner Mauerweg).

Мемориальный комплекс

Берлин, 1961 год
Начало строительства Берлинской стены в августе 1961 годаФото: dpa/picture alliance
Карта маршрута
Тропа вдоль Берлинской стены. Карта маршрута Фото: DW
Бернауэр-штрассе
Сохраненный участок Берлинской стены в районе улицы Бернауэр-штрассеФото: Getty Images/AFP/J. MacDougall

Начинать поездку на велосипеде или пеший тур можно в любом месте, и не обязательно проделывать весь маршрут целиком или за один раз. Можно выбрать какой-нибудь участок или проходить эту историческую тропу поэтапно. Стартовать можно в центре немецкой столицы, где на улице Бернауэр штрассе находятся мемориал и документационный центр "Берлинская стена".

Где проходила стена

Одна из табличек, обозначающих маршрут по местам, где проходила Берлинская стена
"Берлинская стена 1961-1989"Фото: AP

Почти шестикилометровый отрезок обозначен здесь такой двойной линией из булыжников, на которой на разных расстояниях друг от друга расположены бронзовые таблички "Берлинская стена 1961-1989" ("Berliner Mauer 1961-1989"). Выше надписи находился Восточный Берлин, ниже - Западный. Это помогает ориентироваться на месте.

Бранденбургские ворота

Берлин, 1989
Пограничники около Бранденбургских ворот незадолго до падения Берлинской стены в 1989 годуФото: picture-alliance/G.Schaefer

Если от мемориала на Бернауэр штрассе проследовать по тропе в сторону нынешнего правительственного района Митте, маршрут проведет вдоль реки Шпрее мимо Рейхстага до Парижской площади и Бранденбургских ворот. Во времена Берлинской стены ворота находились между двумя частями города, став символом раздела Берлина, а после падения - символом воссоединения Германии.

Чекпойнт Чарли

Фридрихштрассе в Берлине
Бывший КПП "Чарли" на улице ФридрихштрассеФото: picture-alliance/dpa/Maurizio Gambarini

Попасть из одной части города в другую во времена существования Берлинской стены можно было через восемь контрольно-пропускных пунктов. Самый известный из них - Чекпойнт Чарли (КПП "Чарли") на улице Фридрихштрассе. Сейчас здесь можно увидеть реконструкцию 2000 года. Из-за большой популярности этого места атмосфера вокруг больше напоминает туристический "Диснейленд".

Дозорные башни

Потсдамская площадь, Берлин
Бывшая дозорная башня около Потсдамской площадиФото: picture-alliance/dpa

Со стороны ГДР вдоль Берлинской стены было возведено более трехсот дозорных башен, на которых круглосуточно несли дежурство солдаты, готовые открыть огонь на поражение. Стоять оставили лишь три башни. Они находятся под охраной в качестве исторических памятников. Одна из них, возведенная из бетона в 1966 году, расположена около Потсдамской площади и открыта для посещения.

Истсайдская галерея

Истсайдская галерея, Берлин
"Братский поцелуй" или "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви" - граффити Дмитрия Врубеля, изображающее поцелуй Леонида Брежнева и Эриха ХонеккераФото: picture-alliance/dpa/J. Langley

Самый длинный сохранившийся участок Берлинской стены находится в районе Фридрихсхайн - знаменитая Истсайдская галерея (East Side Gallery). После открытия границы эти плиты были разрисованы художниками, став историческим памятником и постоянной галереей под открытым небом. Самым известным граффити здесь является работа Дмитрия Врубеля "Братский поцелуй".

Истсайдская галерея

Глиникский мост, 1962 год
Глиникский мост в день обмена американского летчика Гэри Пауэрса и советского разведчика Рудольф Абеля в 1962 годуФото: picture alliance/dpa

Большая часть тропы - 110 километров - пролегает вдоль внешней городской границы, проходившей между Западным Берлином и Бранденбургом. Особой достопримечательностью здесь является Глиникский мост через Хафель в районе Потсдама, на котором во времена холодной войны производили обмены агентов и политзаключенных. Одна из таких акций 1962 года легла в основу голливудского фильма "Шпионский мост".

Музей в пограничной башне

Хеннигсдорф
Бывшая дозорная башня в ХеннигсдорфеФото: DW/V. Esipov

Исторический маршрут проходит не только по городским районам, но и через пригородные леса, вдоль рек, по лугам и полям. Участки, где Берлинская стена пролегала за чертой города, часто становились местом рискованных попыток жителей ГДР бежать на Запад - например, переплыв через Хафель. Жизни в этих местах во времена существования Cтены посвящен музей в бывшей дозорной башне в Хеннигсдорфе.

Сакура вместо стены

Борнхольмер штрассе, Берлин
Весна на Борнхольмер штрассеФото: picture-alliance/dpa/S. Pilick

Некоторые участки на бывшей границе засадили сакурами. Деревья были подарены жителями Японии, которые тем самым хотели выразить радость в связи с воссоединением Германии. Весной полюбоваться их цветением можно, например, в районе Панков около моста на улице Борнхольмер штрассе, где находился первый КПП, открытый в ночь падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года.

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