Тайные туннели под Берлинской стеной

13 августа 1961 года - особый день в немецкой истории, о котором в Германии вспоминают не только в круглые даты. Он вошел в коллективную память, став точкой отсчета существования Берлинской стены, падением которой в 1989 году закончился послевоенный раздел страны на Западную и Восточную.

160-километровая Берлинская стена и вся 1400-километровая германо-германская делили людей, семьи, судьбы. Люди пытались и находили способы преодолеть бетонные заграждения, заборы из колючей проволоки, контрольно-следовые полосы… Многие побеги были удачными, некоторые заканчивались трагедиями.

Прыжок Конрада Шумана

Конрад Шуман в 1981 году около фотографии своего побега

Этот кадр августа 1961 года вошел в историю и стал символическим. На нем изображен момент, когда восточногерманский солдат Конрад Шуман (Conrad Schumann), воспользовавшись случаем, прыгает через заграждение из колючей проволоки и совершает побег из ГДР. Сделал он это через два дня после начала строительства Берлинской стены. Он был одним из десятков тысяч человек, которые попытались бежать из ГДР.

Побеги через границу

Поиск секретного туннеля под Берлинской стеной в 1975 году

Одни будут пробираться пешком через германо-германскую границу, рискуя быть застреленными. Другие - прятаться в автомобильных тайниках, строить самолеты, воздушные шары и подводные лодки. 40 тысяч попыток закончатся успехом. Несколько сотен человек погибнет. По меньшей мере, 140 попыток перебраться через Берлинскую стену закончатся трагически. Мы сегодня расскажем о тех, кто бежал из ГДР под Стеной.

Под землей

Экспозиция "Берлинских подземелий" в бункере на станции метро "Гезундбруннен"

Этой теме посвящена одна из тематических экскурсий, которые проводят в германской столице эксперты исторического общества "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten - berliner-unterwelten.de): Tour M - Unterirdisch in die Freiheit. Начинается она в бункере на станции метро "Гезундбруннен", где находится первая часть экспозиции, а затем продолжается в подвале одного из домов на улице Бернауэр Штрассе - в месте, где чаще всего пытались рыть туннели.

"Сталинские газоны"

Такие решетки с острыми торчащими прутьями между железнодорожными рельсами стали называть "сталинскими газонами"

В первые месяцы после начала возведения Берлинской стены сотням людей удалось воспользоваться уже существовавшими подземными лазейками - пока они были открыты. Через канализацию бежало около 850 человек, по туннелям метро ушло около 120 беглецов. Однако уже скоро власти ГДР стали принимать меры. В метро с контактных рельсов убрали защитные кожухи, на шпалы положили такие "сталинские газоны"...

Первые меры

"Запретная зона! Вход, въезд и фотосъемка запрещены..."

Канализационные туннели перекрыли балками и решетками, оборудовали сигнализацией. Подземные сооружения начали охранять. Маршруты для обхода обозначались стрелками и надписями: "В сторону противника" - "В сторону своих" (Feindwärts - Freundwärts). Правда, из дозоров возвращались не все патрули. Во время экскурсии посетители могут через специальное окно заглянуть здесь в метро...

Массовое бегство из ГДР

Туннель метро около станции "Гезундбруннен"

Уголовная ответственность за попытки бегства из ГДР была введена еще в 1957 году, а границу начали укреплять за пять лет до этого. Перед началом строительства Берлинской стены численность погранвойск ГДР уже составила около 40 тысяч человек. За десять предыдущих лет она была увеличена более чем в 2,5 раза. Дело в том, что жители ГДР тысячами бежали на Запад: 2,6 миллиона в 1949-1961 годах.

Очевидная неожиданность

Восстановленный туннель в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр-штрассе

Лишь за последний месяц перед началом строительства Берлинской стены в августе 1961 года ГДР покинуло более 30 тысяч человек. Государство рабочих и крестьян могло остаться без рабочих и крестьян, а также без инженеров и творческой интеллигенции. Несмотря на все тревожные признаки и действия властей ГДР, для многих полное закрытие границы все же оказалось неожиданностью, особенно - в Берлине.

Первые туннели

Строительство "Туннеля 57" в 1964 году

Когда были перекрыты пути бегства через метро и канализацию, начали рыть туннели. По некоторым данным, до середины 1970-х годов их число составило около сорока, по другим - около семидесяти, как доведенных до конца, так и незавершенных. Через них в Западный Берлин бежало в общей сложности до 300 человек. Этот кадр сделан во время прокладки так называемого "Туннеля 57" - одного из самых известных.

57 человек за одну ночь

Реконструированный отрезок штольни в подвале дома на Бернауэр-штрассе

"57" - не порядковый номер, а количество людей, которым удалось выбраться по нему из ГДР (до обнаружения, всего за одну ночь). Предателем оказался человек, который тоже должен был бежать, но попал под колпак МГБ. Во второй части экспозиции, расположенной в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр-штрассе, можно увидеть реконструированный отрезок штольни, созданный при участии бывших строителей.

Самый длинный туннель

Вход в частично реконструированный туннель под Бернауэр-штрассе

Всего этим туннелем должно было воспользоваться 120 человек. Он оказался самым длинным - 145 метров, а также самым глубоким - 12 метров. Копали со стороны Западного Берлина, однако отметим, что не меньше их прокладывали со стороны ГДР. В данном проекте с апреля по октябрь 1964 года участвовало 35 человек, включая специалистов, обладавших инженерными и техническими знаниями и навыками.

Туннели "57" и "29"

Исторические фотографии в экспозиции "Берлинских подземелий"

"Туннель 57" частично финансировался за счет прав на будущее использование кино- и фотоматериалов в СМИ, но большая часть, около 30 тысяч марок ФРГ, поступила из секретного фонда западногерманского правительства. Участники экскурсии также узнают историю другого проекта - "Туннеля 29", история которого легла в основу немецкого телефильма "Der Tunnel", снятого в 2001 году.

Бернауэр-штрассе

Сцена побега Конрада Шумана около входа в офис общества "Берлинские подземелья"

Около входа в филиал "Берлинских подземелий" на Бернауэр-штрассе посетителей встречает Конрад Шуман, перепрыгивающий через колючую проволоку. Рядом находятся мемориал и документально-информационный центр Берлинской стены (Gedenkstätte Berliner Mauer), посвященные истории города, который в 1961-1989 годах находился на передовой линии "холодной войны".