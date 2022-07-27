 Тайные туннели под Берлинской стеной | Информация о Германии и советы туристам | DW | 13.08.2022

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По Германии

Тайные туннели под Берлинской стеной

13 августа 1961 года - день начала строительства Берлинской стены. Она казалась непреодолимой, но некоторым жителям ГДР все же удавалось бежать. | 13 фотографий

Берлин, 1961 год

Проволочные заграждения перед Бранденбургскими воротами со стороны Восточного Берлина в первые дни после начала строительства Берлинской стены

13 августа 1961 года - особый день в немецкой истории, о котором в Германии вспоминают не только в круглые даты. Он вошел в коллективную память, став точкой отсчета существования Берлинской стены, падением которой в 1989 году закончился послевоенный раздел страны на Западную и Восточную.

160-километровая Берлинская стена и вся 1400-километровая германо-германская делили людей, семьи, судьбы. Люди пытались и находили способы преодолеть бетонные заграждения, заборы из колючей проволоки, контрольно-следовые полосы… Многие побеги были удачными, некоторые заканчивались трагедиями.  

Прыжок Конрада Шумана

Конрад Шуман

Конрад Шуман в 1981 году около фотографии своего побега

Этот кадр августа 1961 года вошел в историю и стал символическим. На нем изображен момент, когда восточногерманский солдат Конрад Шуман (Conrad Schumann), воспользовавшись случаем, прыгает через заграждение из колючей проволоки и совершает побег из ГДР. Сделал он это через два дня после начала строительства Берлинской стены. Он был одним из десятков тысяч человек, которые попытались бежать из ГДР.

Побеги через границу

Берлин, 1975 год

Поиск секретного туннеля под Берлинской стеной в 1975 году

Одни будут пробираться пешком через германо-германскую границу, рискуя быть застреленными. Другие - прятаться в автомобильных тайниках, строить самолеты, воздушные шары и подводные лодки. 40 тысяч попыток закончатся успехом. Несколько сотен человек погибнет. По меньшей мере, 140 попыток перебраться через Берлинскую стену закончатся трагически. Мы сегодня расскажем о тех, кто бежал из ГДР под Стеной.

Под землей

Экспозиция Берлинских подземелий

Экспозиция "Берлинских подземелий" в бункере на станции метро "Гезундбруннен"

Этой теме посвящена одна из тематических экскурсий, которые проводят в германской столице эксперты исторического общества "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten - berliner-unterwelten.de): Tour M - Unterirdisch in die Freiheit. Начинается она в бункере на станции метро "Гезундбруннен", где находится первая часть экспозиции, а затем продолжается в подвале одного из домов на улице Бернауэр Штрассе - в месте, где чаще всего пытались рыть туннели.

"Сталинские газоны"

Экспозиция Берлинских подземелий в бункере на станции метро Гезундбруннен

Такие решетки с острыми торчащими прутьями между железнодорожными рельсами стали называть "сталинскими газонами"

В первые месяцы после начала возведения Берлинской стены сотням людей удалось воспользоваться уже существовавшими подземными лазейками - пока они были открыты. Через канализацию бежало около 850 человек, по туннелям метро ушло около 120 беглецов. Однако уже скоро власти ГДР стали принимать меры. В метро с контактных рельсов убрали защитные кожухи, на шпалы положили такие "сталинские газоны"...

Первые меры

Экспозиция Берлинских подземелий в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр-штрассе

"Запретная зона! Вход, въезд и фотосъемка запрещены..."

Канализационные туннели перекрыли балками и решетками, оборудовали сигнализацией. Подземные сооружения начали охранять. Маршруты для обхода обозначались стрелками и надписями: "В сторону противника" - "В сторону своих" (Feindwärts - Freundwärts). Правда, из дозоров возвращались не все патрули. Во время экскурсии посетители могут через специальное окно заглянуть здесь в метро...

Массовое бегство из ГДР

Гезундбруннен

Туннель метро около станции "Гезундбруннен"

Уголовная ответственность за попытки бегства из ГДР была введена еще в 1957 году, а границу начали укреплять за пять лет до этого. Перед началом строительства Берлинской стены численность погранвойск ГДР уже составила около 40 тысяч человек. За десять предыдущих лет она была увеличена более чем в 2,5 раза. Дело в том, что жители ГДР тысячами бежали на Запад: 2,6 миллиона в 1949-1961 годах.

Очевидная неожиданность

Бернауэр-штрассе

Восстановленный туннель в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр-штрассе

Лишь за последний месяц перед началом строительства Берлинской стены в августе 1961 года ГДР покинуло более 30 тысяч человек. Государство рабочих и крестьян могло остаться без рабочих и крестьян, а также без инженеров и творческой интеллигенции. Несмотря на все тревожные признаки и действия властей ГДР, для многих полное закрытие границы все же оказалось неожиданностью, особенно - в Берлине.

Первые туннели

Берлин, 1964 год

Строительство "Туннеля 57" в 1964 году

Когда были перекрыты пути бегства через метро и канализацию, начали рыть туннели. По некоторым данным, до середины 1970-х годов их число составило около сорока, по другим - около семидесяти, как доведенных до конца, так и незавершенных. Через них в Западный Берлин бежало в общей сложности до 300 человек. Этот кадр сделан во время прокладки так называемого "Туннеля 57" - одного из самых известных.

57 человек за одну ночь

Бернауэр-штрассе

Реконструированный отрезок штольни в подвале дома на Бернауэр-штрассе

"57" - не порядковый номер, а количество людей, которым удалось выбраться по нему из ГДР (до обнаружения, всего за одну ночь). Предателем оказался человек, который тоже должен был бежать, но попал под колпак МГБ. Во второй части экспозиции, расположенной в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр-штрассе, можно увидеть реконструированный отрезок штольни, созданный при участии бывших строителей.

Самый длинный туннель

Бернауэр-штрассе, Берлин

Вход в частично реконструированный туннель под Бернауэр-штрассе

Всего этим туннелем должно было воспользоваться 120 человек. Он оказался самым длинным - 145 метров, а также самым глубоким - 12 метров. Копали со стороны Западного Берлина, однако отметим, что не меньше их прокладывали со стороны ГДР. В данном проекте с апреля по октябрь 1964 года участвовало 35 человек, включая специалистов, обладавших инженерными и техническими знаниями и навыками.

Туннели "57" и "29"

Бернауэр-штрассе, Берлин

Исторические фотографии в экспозиции "Берлинских подземелий"

"Туннель 57" частично финансировался за счет прав на будущее использование кино- и фотоматериалов в СМИ, но большая часть, около 30 тысяч марок ФРГ, поступила из секретного фонда западногерманского правительства. Участники экскурсии также узнают историю другого проекта - "Туннеля 29", история которого легла в основу немецкого телефильма "Der Tunnel", снятого в 2001 году.

Бернауэр-штрассе

Бернауэр-штрассе, Берлин

Сцена побега Конрада Шумана около входа в офис общества "Берлинские подземелья"

Около входа в филиал "Берлинских подземелий" на Бернауэр-штрассе посетителей встречает Конрад Шуман, перепрыгивающий через колючую проволоку. Рядом находятся мемориал и документально-информационный центр Берлинской стены (Gedenkstätte Berliner Mauer), посвященные истории города, который в 1961-1989 годах находился на передовой линии "холодной войны".

Контекст

Тропа вдоль Берлинской стены - 160 километров по следам холодной войны

На этой неделе, 13 августа, исполняется 60 лет начала строительства Берлинской стены. Этот 160-километровый маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части.  

Дата в истории: 13 августа 1961 года возвели Берлинскую стену

Возведенная за одну ночь Берлинская стена на десятилетия разделила немцев. Кому она была нужна?  

Берлинская стена: как и за что застрелили 20-летнего Криса Геффроя

В 1989 году, всего за пару месяцев до падения Берлинской стены, Криса Геффроя застрелили пограничники ГДР. 20-летний парень хотел с приятелем перебраться на Запад. Попытка не удалась.  

Тайные желания охранников Берлинской стены: что было в секретных записках из ГДР?

Сигареты, чулки, шариковые ручки, - на западную сторону Берлинской стены нередко перекидывали записки с просьбами поделиться теми или иными вещами. И западные берлинцы шли восточным соседям навстречу.  

Берлинские подземелья и "Миф Germania"

Постоянная экспозиция, подготовленная обществом "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten), рассказывает о градостроительных планах Гитлера и преступлениях нацистов.  

Музей берлинских подземелий

Эта экспозиция находится Берлине в бывшем бомбоубежище времен Второй мировой войны на станции метро "Гезундбруннен".  

Бранденбургские ворота - символ объединения Германии

3 октября отмечается День германского единства. Архитектурным символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота в Берлине.  

Скромное обаяние номенклатуры, или Где жила партийная верхушка ГДР

В Германии принято решение взять под архитектурную охрану лесное поселение в Вандлице, построенное в 1958-1960 годах под Берлином для политбюро ЦК СЕПГ.  

Секретный бункер около Хальберштадта, или Где похоронили деньги ГДР

В "третьем рейхе" этот бункер предназначался для подземного авиазавода. В ГДР его превратили в склад боеприпасов, а после воссоединения Германии сюда свезли все восточные деньги.  

История записки, из-за которой рухнула Берлинская стена

Речь в этой статье - о листке из блокнота члена политбюро ЦК СЕПГ Гюнтера Шабовски, взглянув на который, он сообщил, что жители ГДР могут свободно покидать страну.  

9 ноября - особый день в истории Германии

В 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от престола, спустя 20 лет нацисты организовали еврейские погромы в "хрустальную ночь", а в 1989 году пала Берлинская стена.  

Демонтированные памятники Германии

Уникальная выставка в берлинской цитадели Шпандау рассказывает историю политических памятников Берлина: от Прусского королевства - до времен ГДР.  

Зеленая полоса - маршрут вдоль бывшей германо-германской границы

Протяженность этой границы составляла 1400 километров. Пограничникам ГДР было приказано открывать огонь по беглецам на поражение.  

Храм Христа Спасителя в заповеднике берлинских богачей

Рядом с этим храмом, вплотную к нему, проходила Берлинская стена, а в конце позапрошлого века его колокольню использовали для передачи первого радиосигнала в Германии.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Прыжок в свободный мир": рассказывает очевидец  

"Полоса смерти"  

КПП "Чарли", или Disneyland холодной войны  

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