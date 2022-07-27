  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против УкраиныПалестино-израильский конфликтСитуация в Беларуси

Германо-германская граница

Публикации по теме

Тематическая страница DW "Германо-германская граница".

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Юрий Королев "Космонавты", 1981 год

В Берлине показали советских космонавтов

В Берлине показали советских космонавтов

Одним из самых сильных впечатлений может стать монументальная картина "Космонавты". Репортаж DW.
Культура22 ноября 2023 г.
Берлин, 9 ноября 1989 года

9 ноября - особый день в истории Германии

9 ноября - особый день в истории Германии

В разные годы 9 ноября последний кайзер отрекся от престола, нацисты устроили "хрустальную ночь", пала Берлинская стена.
История9 ноября 2023 г.
Проект Монумента свободы и единства архитерктурно-дизайнерского бюро Milla & Partner в Штутгарте

Почему в Германии до сих пор нет памятника объединению

Почему в Германии до сих пор нет памятника объединению

Монумент, посвященный свободе и единству, обойдется Берлину в 20 млн евро. Нужен ли он столице? Мнения разделились.
Культура3 октября 2023 г.
Учебная литература ГДР, архивное фото 1986 года

Учебники по истории в ГДР и в ФРГ: почувствуйте разницу!

Учебники по истории в ГДР и в ФРГ: почувствуйте разницу!

Сколько пропаганды было в учебниках ГДР? И сколько - на Западе? DW поговорила с историками.
История31 августа 2023 г.
Храм Христа Спасителя (Heilandskirche) в Потсдаме

Закров в Потсдаме - храм, парк и район для богачей

Закров в Потсдаме - храм, парк и район для богачей

Около здешнего храма проходила Берлинская стена. Церковная колокольня вошла в историю радиосвязи.
Туризм10 июля 2023 г.
Поцелуй на фоне "Поцелуя"

"Братский поцелуй": ради него стоит ехать в Берлин

"Братский поцелуй": ради него стоит ехать в Берлин

6 июля - всемирный день поцелуя. Художник Дмитрий Врубель создал граффити-поцелуй, известный на весь мир.
Культура6 июля 2023 г.
Показать больше
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

Американские летчики придумали доставлять в Берлин "сладкие бомбы" - со сладостями для детворы

Как Сталин подтолкнул Запад к созданию НАТО

В июне 1948 года началась советская блокада Западного Берлина. Жителей спас небывалый в истории воздушный мост.
Культура24 июня 2023 г.
Deutschland Belarusisches Berlin

Места белорусской истории в Берлине. Где что находится

Отыскали и рассказываем о местах, которые связывают Берлин с историей Беларуси.
История30 мая 2023 г.
Чулпан Хаматова и Даниэль Брюль

Германия простилась с Лениным ровно 20 лет назад

После фильма "Гудбай, Ленин!" немцы стали одной страной. А сегодня это кино дает понять, что происходит сейчас.
Дмитрий Вачедин
Дмитрий Вачедин
Комментарий
Культура13 февраля 2023 г.
27.10.1961 года. Танки у КПП "Чарли"

"Музей холодной войны" открылся в столице холодной войны

В Берлине открылся музей, посвященный истории противостояния между Востоком и Западом. Репортаж DW.
История22 ноября 2022 г.
Берлин, 9 ноября 1989 года

Тропа вдоль Берлинской стены

Этот маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части. | 12 фотографий
Туризм27 июля 2022 г.