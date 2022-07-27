You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Реклама
Германо-германская граница
Публикации по теме
Тематическая страница DW "Германо-германская граница".
Пропустить раздел Контекст
Контекст
В Берлине показали советских космонавтов
В Берлине показали советских космонавтов
Одним из самых сильных впечатлений может стать монументальная картина "Космонавты". Репортаж DW.
Культура
22.11.2023
22 ноября 2023 г.
9 ноября - особый день в истории Германии
9 ноября - особый день в истории Германии
В разные годы 9 ноября последний кайзер отрекся от престола, нацисты устроили "хрустальную ночь", пала Берлинская стена.
История
09.11.2023
9 ноября 2023 г.
Почему в Германии до сих пор нет памятника объединению
Почему в Германии до сих пор нет памятника объединению
Монумент, посвященный свободе и единству, обойдется Берлину в 20 млн евро. Нужен ли он столице? Мнения разделились.
Культура
03.10.2023
3 октября 2023 г.
Учебники по истории в ГДР и в ФРГ: почувствуйте разницу!
Учебники по истории в ГДР и в ФРГ: почувствуйте разницу!
Сколько пропаганды было в учебниках ГДР? И сколько - на Западе? DW поговорила с историками.
История
31.08.2023
31 августа 2023 г.
Закров в Потсдаме - храм, парк и район для богачей
Закров в Потсдаме - храм, парк и район для богачей
Около здешнего храма проходила Берлинская стена. Церковная колокольня вошла в историю радиосвязи.
Туризм
10.07.2023
10 июля 2023 г.
"Братский поцелуй": ради него стоит ехать в Берлин
"Братский поцелуй": ради него стоит ехать в Берлин
6 июля - всемирный день поцелуя. Художник Дмитрий Врубель создал граффити-поцелуй, известный на весь мир.
Культура
06.07.2023
6 июля 2023 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
Как Сталин подтолкнул Запад к созданию НАТО
В июне 1948 года началась советская блокада Западного Берлина. Жителей спас небывалый в истории воздушный мост.
Культура
24.06.2023
24 июня 2023 г.
Места белорусской истории в Берлине. Где что находится
Отыскали и рассказываем о местах, которые связывают Берлин с историей Беларуси.
История
30.05.2023
30 мая 2023 г.
Германия простилась с Лениным ровно 20 лет назад
После фильма "Гудбай, Ленин!" немцы стали одной страной. А сегодня это кино дает понять, что происходит сейчас.
Дмитрий Вачедин
Комментарий
Культура
13.02.2023
13 февраля 2023 г.
"Музей холодной войны" открылся в столице холодной войны
В Берлине открылся музей, посвященный истории противостояния между Востоком и Западом. Репортаж DW.
История
22.11.2022
22 ноября 2022 г.
Тропа вдоль Берлинской стены
Этот маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части. | 12 фотографий
Туризм
27.07.2022
27 июля 2022 г.