Pussy Riot в Берлине пожелали победы Украине

Праздничные мероприятия в честь 35-летия падения Берлинской стены завершились в столице однодневным фестивалем демократии "Революция - а дальше?" ("Revolution! - und dann?"). Весь день на площадке "Кампус для демократии", где раньше располагалась штаб-квартира "штази", проходили круглые столы и дискуссии на тему прав человека, а по музею "штази" водили бесплатные экскурсии. Вечер закончился мультимедийным панк-рок-шоу Pussy Riot.

В основу шоу Pussy Riot легла книга Марии Алехиной

Музыкальный спектакль "Riot Days" поставлен по одноименной книге Марии Алехиной. Автобиографические воспоминания о подготовке акции в храме, последующем суде и своем двухлетнем тюремном заключении участница Pussy Riot выпустила еще в 2017 году в британском издании Pinguin. Текст был переведен на 9 языков. Сделать из книги постановку предложил Марии продюсер Александр Чепарухин. Этот спектакль был отмечен театральной наградой эдинбургского фестиваля, получил премию на фестивале имени Вуди Гатри в США и на фестивале в Дахау. В шоу участвуют пять участниц Pussy Riot: кроме Марии это Диана Буркот, Ольга Борисова, Алина Петрова и Тасо Плетнер. За прошедшие годы постановку показали в Европе, Англии, Америке, Австралии и Новой Зеландии. В Берлине состоялся ее последний показ в нынешнем виде.

Что Pussy Riot устроили в бывшей штаб-квартире "штази"

К 20 часам, началу показа шоу, со всех сторон к музею начинает собираться публика. В зоне досмотра выстраивается внушительная очередь. Около двух тысяч человек в холодный вечер воскресенья хотят увидеть на сцене российских активисток.

Под пронизывающим ветром ноябрьского вечера пятеро девушек поднимаются на открытую сцену в легких концертных костюмах. Обманчиво лиричная скрипичная мелодия вдруг взрывается резкой панк-какофонией. Вперед выходит Мария Алехина. У нее на ноге электронный браслет - тот самый, с которым Мария Алехина сбежала из России после полутора лет домашнего ареста. Низким речетативом она начинает рассказывать о первой акции Pussy Riot на Красной площади в 2011 году. Тогда активистки решили забраться на лобное место и поджечь там плакат с Путиным и Каддафи. Акцию не удалось завершить - девушек забрали в полицию. Под бешенный бит Pussy Riot поют, а вернее декламируют песню, написанную для этой акции: "Бунт в России - харизма протеста/Бунт в России - Путин зассал/Бунт в России - мы существуем/Бунт в России - райот райот". Для иностранцев на сцену проецируются английские субтитры. Видеоряд - кадры с репетиций, видеофиксация акций арт-группы, сцены митингов и жестокого разгона демонстраций.

Праздничные мероприятия в честь 35-летия падения Берлинской стены не обошлись без Pussy Riot Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Микрофоны заводятся, слов часто не разобрать, но накал выступления растет. Девушки кричат, выбрасывая кулаки вверх - живые сгустки энергии. Зрители слушают, как готовилась и осуществлялась уже легендарная акция группы - исполнение "Богородица, Путина прогони" в главном храме страны. Сцены абсурдного суда, прощание перед двухлетним заключением с соратницей по группе Надей Толоконниковой, голодовки, сопротивление страшной, бездушной системе исполнения наказаний, безжалостно калечащей людей. На экране сменяют друг друга лица политзаключенных.

Трагическая история о заключении подходит к концу: "Ну что, Мария Владимировна, вы свободны", - сказала начальница отряда /А вы?". Зрительный зал взрывается аплодисментами и криками. Мария бросает в публику последние слова: "Свободы не существует, если не бороться за нее каждый день". Этими же словами завершается и книга "Riot Days". Но сегодня немыслимо не вспомнить про события в Украине, которые случились уже после написания книги. Поверх платья Алехина надевает желто-синюю футболку "Stand with Ukraine", и Pussy Riot исполняют песню "Мама, не смотри телевизор", на сцене проецируются кадры военной хроники. В припеве звучат слова, которые сказал пленный российский солдат в телефонном разговоре с матерью: "Мама, не смотри телевизор, здесь нет никаких нацистов".

Свое выступление группа посвящает Алексею Навальному. Мария Алехина рассказывает со сцены про политзаключенную Надежду Буянову. Московского педиатра обвинили в распространении "фейков" об армии. Деньги с продажи своего мерча на этом концерте группа перечислит ее семье. По информации Pussy Riot, они уже собрали около 200 тысяч евро для киевской больницы "Охматдет".

"Мы желаем Украине победы", - заканчивает Мария Алехина концерт. Шоу Pussy Riot обещает вернуться с обновленной программой. Мария Алехина написала вторую книгу, в которую вошли события, случившиеся после ее освобождения, и планирует поставить ее на сцене.