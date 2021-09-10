Pussy Riot - российская феминистская панк-рок-группа

Датой рождения коллектива считается 7 ноября 2011 года - день публикации в сети первого видеоклипа. Все участницы действуют на условиях строгой анонимности и выступают под псевдонимами На выступлениях и при общении со СМИ носят, как правило, закрывающие лица вязаные балаклавы ярких цветов. Наиболее известной акцией группы является панк-молебен "Богородица, Путина прогони!" в Храме Христа Спасителя в Москве 21 февраля 2012 года. 3 марта 2012 года были арестованы Надежда Толоконникова и Мария Алехина, а 16 марта Екатерина Самуцевич. Все трое были судом признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной вражды и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Позднее приговор Самуцевич был заменен на условный. Надежда Толоконникова и Мария Алёхина вышли на свободу по амнистии 23 декабря 2013 года, за два месяца до окончания срока заключения.