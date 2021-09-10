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Pussy Riot

Pussy Riot - российская феминистская панк-рок-группа

Датой рождения коллектива считается 7 ноября 2011 года - день публикации в сети первого видеоклипа. Все участницы действуют на условиях строгой анонимности и выступают под псевдонимами На выступлениях и при общении со СМИ носят, как правило, закрывающие лица вязаные балаклавы ярких цветов. Наиболее известной акцией группы является панк-молебен "Богородица, Путина прогони!" в Храме Христа Спасителя в Москве 21 февраля 2012 года. 3 марта 2012 года были арестованы Надежда Толоконникова и Мария Алехина, а 16 марта Екатерина Самуцевич. Все трое были судом признаны виновными в хулиганстве по мотивам религиозной вражды и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Позднее приговор Самуцевич был заменен на условный. Надежда Толоконникова и Мария Алёхина вышли на свободу по амнистии 23 декабря 2013 года, за два месяца до окончания срока заключения.

Maria Alyokhina, Pussy Riot AktivistIn in Berlin für das Osteuropa Tage Festival.

Марии Алехиной из Pussy Riot суд ограничил свободу на год 10.09.2021

Участницу Pussy Riot Марию Алехину признали виновной в "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил" на несанкционированной акции протеста
Richterhammer, Auktionatorhammer, Justiz | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Активистка Pussy Riot Флорес вновь арестована на 15 суток 13.08.2021

Риту Флорес признали виновной по статье о публичной демонстрации нацистской атрибутики, сообщил ее адвокат. Активистка Pussy Riot опубликовала в соцсети изображение музыканта Tokio Hotel и свастики.
ARCHIV - ILLUSTRATION: Der Schattenriss eines Mannes ist am 19.09.2013 in der Justizvollzugsanstalt in Ravensburg (Baden-Württemberg) in einer Tür zu sehen. Hinweis: Foto um 180 Grad gedreht. Foto: Felix Kästle/dpa (zu dpa: «Überstunden bei Justizvollzugsbeamten» vom 05.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Москве вновь задержана активистка Pussy Riot Флорес 12.08.2021

Рита Флорес провела в спецприемнике 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции. Сразу после выхода активистку снова задержали.
Maria Aljokhiva, russische Aktivistin (Ex Pussy Riot) im Gerichtssaal am 29.01.2021. Co: Daniil Berman

Марии Алехиной из Pussy Riot продлили домашний арест 23.07.2021

По решению суда, Мария Алехина, проходящая по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции, будет содержаться под домашним арестом еще полгода.
24.01.2019, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen: Die Aktionskünstlerin Maria Aljochina (M) und weitere Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot treten im Kulturzentrum DasHaus auf. (zu dpa Pussy-Riot-Aktivistin: Putin führt unsichtbaren Krieg gegen das Volk vom 26.01.2019) Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Рита Флорес из Pussy Riot получила 15 суток ареста 22.07.2021

В России продолжается череда непрерывных арестов участников Pussy Riot. Некоторые участники, выйдя из спецприемников, уже покинули страну.

In this photo released by the Pussy Riot Facebook account, a view of a rainbow flag erected on the Culture Ministry building in Moscow, Russia, Wednesday, Oct. 7, 2020. LGBT flags were also placed on the Presidential Administration of Russia , Federal Security Service (FSB), district police and Supreme Court buildings on Russian President Vladimir Putin's 68th birthday. (Pussy Riot Facebook via AP) |

Участник Pussy Riot Александр Софеев покинул Россию 20.07.2021

Софеев стал вторым активистом из Pussy Riot, уехавшим в июле из России. За день до этого о временном отъезде объявила Вероника Никульшина.
A member of Russian punk band Pussy Riot and political activist, Veronica Nikulshina speaks after a dialogue on art and freedom expression, to respond to the cancellation of Badiucao's exhibition in Hong Kong, Saturday, Nov. 3, 2018. The exhibition Gongle by Badiucao, a dissident Chinese-Australian cartoonist, had been cancelled out of safety concerns. (AP Photo/Kin Cheung)

Участница Pussy Riot Никульшина покинула Россию 18.07.2021

Вероника Никульшина уехала из России сразу после выхода из спецприемника, где она отбывала второй арест за месяц. При этом она утверждает, что планирует вернуться.
Russian political activist Nadya Tolokonnikova (L) of feminist protest punk rock group Pussy Riot performs during the Mexican musicial festival Vive Latino, at the Foro Sol in Mexico City, on March 18, 2018. / AFP PHOTO / PEDRO PARDO (Photo credit should read PEDRO PARDO/AFP/Getty Images)

Участницу Pussy Riot Анну Кузьминых арестовали через два дня после освобождения 09.07.2021

Когда режиссер Анна Кульминых из Pussy Riot выходила из дома с чемоданом, чтобы уехать в Нижний Новгород, ее задержали. Активистке дали 10 суток ареста за неповиновение полиции.
24.01.2019, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen: Die Aktionskünstlerin Maria Aljochina (M) und weitere Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot treten im Kulturzentrum DasHaus auf. (zu dpa Pussy-Riot-Aktivistin: Putin führt unsichtbaren Krieg gegen das Volk vom 26.01.2019) Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Суды в Москве арестовали участников Pussy Riot Алехину и Софеева 08.07.2021

Марию Алехину и Александра Софеева из группы Pussy Riot задержали сразу же после освобождения из-под ареста - и вновь заключили их под стражу.
Maria Aljokhiva, russische Aktivistin (Ex Pussy Riot) im Gerichtssaal am 29.01.2021. Co: Daniil Berman

Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину вновь задержала полиция 08.07.2021

Оппозиционную активистку задержали сразу же после выхода из спецприемника, где она отбывала административный арест.
A member of Russian punk band Pussy Riot and political activist, Veronica Nikulshina speaks after a dialogue on art and freedom expression, to respond to the cancellation of Badiucao's exhibition in Hong Kong, Saturday, Nov. 3, 2018. The exhibition Gongle by Badiucao, a dissident Chinese-Australian cartoonist, had been cancelled out of safety concerns. (AP Photo/Kin Cheung)

Суд в Москве арестовал активистку Pussy Riot Никульшину на 15 суток 03.07.2021

Дорогомиловский суд признал Веронику Никульшину виновной по статье о неповиновении полиции. Активистка вновь арестована - спустя 2 дня после выхода из спецприемника.
Intruders affiliated to anti-Kremlin punk band Pussy Riot, Veronika Nikulshina and Olga Kurachyova, who ran onto the pitch during the World Cup final between France and Croatia, walk out of a detention center after leaving 15-day jail in Moscow, Russia July 30, 2018. The t-shirt reads: Without love nothing will work out. REUTERS/Maxim Shemetov

В России вновь задержана Вероника Никульшина из Pussy Riot 03.07.2021

Активистку и телеведущую задерживали восемь полицейских под предлогом того, что у нее не в порядке документы. Позже в ОВД Никульшину обвинили в неповиновении сотрудникам полиции.
Police officers stand guard as opposition supporters rally in central Moscow on May 6, 2017, to mark five years since the anti-Putin protest on Bolotnaya Square that led to dozens of arrests and injuries on both police and protesters sides. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Участник Pussy Riot Александр Софеев арестован на 15 суток 23.06.2021

Басманный суд признал Софеева виновным в мелком хулиганстве. 22 июня в Москве, помимо него, задержали еще 4 участников Pussy Riot: Марию Алехину, Дмитрия Воронцова, Анну Кузьминых и Люсю Штейн.

Russian political activist Nadya Tolokonnikova (L) of feminist protest punk rock group Pussy Riot performs during the Mexican musicial festival Vive Latino, at the Foro Sol in Mexico City, on March 18, 2018. / AFP PHOTO / PEDRO PARDO (Photo credit should read PEDRO PARDO/AFP/Getty Images)

В Москве задержан участник Pussy Riot Александр Софеев 22.06.2021

По словам адвоката, в рюкзаке активиста полицейские нашли бутылку вина. Софеев был задержан по статье о распитии спиртных напитков.

18.09.2018, Berlin: Pressekonferenz mit Migliedern der Punkband Pussy Riot. P. Wersilow, der in der Charite nach einer Vergiftung behandelt wird, sprechen bei einer Pressekonferenz über seine Behandlung. Die Berliner Charite hält eine Vergiftung von Wersilow für wahrscheinlich.

Участницу Pussy Riot Нику Никульшину арестовали на 15 суток 17.06.2021

16 июня Никульшина отказалась ехать в полицейский участок для допроса о ее предполагаемых планах сорвать матчи чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге.
Intruders affiliated to anti-Kremlin punk band Pussy Riot, Veronika Nikulshina and Olga Kurachyova, who ran onto the pitch during the World Cup final between France and Croatia, walk out of a detention center after leaving 15-day jail in Moscow, Russia July 30, 2018. The t-shirt reads: Without love nothing will work out. REUTERS/Maxim Shemetov

Участницу Pussy Riot заподозрили в планах сорвать матчи Евро-2020 16.06.2021

Активистку Веронику Никульшину только в июне под различными предлогами задерживают во второй раз.
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