Мария Алехина: Чилить с Нетребко, когда друзья по тюрьмам?!

DW: Мария, мы только что узнали о том, что Pussy Riot пригласили в Висбаден, не успели за вас порадоваться, а уже появилась новость, что вы отказываетесь выступать на одной сцене с Анной Нетребко. Почему так сразу и резко?

Мария Алехина: С конца апреля у нас планируется большой тур по Штатам и по странам Западной Европы. И фестиваль в Висбадене было одним из этих выступлений. Нас пригласили туда уже после того, как мы обозначили даты тура с другими площадками. Такое бывает, что уже во время запланированного тура подцепляются новые площадки. Приглашение звучало как максимально нейтральное и дружественное, и нам ни словом не сказали про Анну Нетребко, которая не просто один раз поддержала Путина, а которая последовательно декорировала весь его режим за огромные деньги, которая переводила огромные деньги в оккупированный Донецк, была одним из лиц президентской кампании и 2012, и 2018 годов, которая давала концерты в Кремле, пока нас продолжали сажать. Нам ни слова не сказали о ее участии, нам ни слова не сказали о том, что украинцы отказались выступать с ней на одной сцене, что были пресс-конференции по этому поводу. Мы это все узнали из новостей, в том числе - из вашего материала. Мы были, скажем так, в шоке. Поэтому сразу же отменили концерт. Другого варианта мы не видели. На мой взгляд, это некорректно со стороны организаторов не проинформировать нас о том, что происходило.

- Можно уточнить, когда именно вас пригласили на фестиваль? Ведь о Нетребко уже давно.

- Первое письмо от фестиваля мы получили несколько недель назад. Я его сразу переправила сопродюсеру "Riot Days", и дальше все переговоры вел он. Очень странно, кстати, что сообщение написали лично мне, а не напрямую продюсеру. Во время их общения ни слова ни о чем подобном не говорили. Сейчас в переписке звучат уже такие слова, что, мол, они хотят дать свободную площадку, где все могут высказываться во имя мира и свободы. У нас какое-то разное понимание мира и свободы, потому что я не понимаю, как можно во время войны пригласить человека, который напрямую поддерживает Владимира Путина. Речь идет не о каких-то российских артистах и "cancel culture" русской культуры в целом. Речь идет о лицах, поддерживающих именно Владимира Путина, не о тех российских артистах, которые были вынуждены уехать из страны, бросить все, начать жизнь заново, потому что они не могут примириться с этой войной и хотят поддерживать Украину. Речь идет о прямой противоположности.

На сцене в Берлине Pussy Riot со своим концертом "Дни восстания" Фото: Sean Smuda/ZUMA/picture alliance

- В вашем клипе на песню "Мама, не смотри телевизор" вы озвучиваете пару требований к Западу: "ввести эмбарго на российские нефть и газ", "арестовать западные счета российских олигархов". Но требования запретить Анну Нетребко там нет. Известно, что она в марте прошлого года официально сделала заявление об осуждении войны. Поэтому интендант Государственного театра Висбадена призывает не делать из Нетребко козла отпущения. Почему вы заняли такую жесткую позицию?

- Я не делаю ее козлом отпущения. Я не хочу, чтобы нас уравнивали и ставили на одну сцену, потому что мы занимались прямо противоположными вещами, находясь на территории России, и сейчас занимаемся прямо противополжными вещами. Она была "вынуждена" осудить эту войну. Она ничего не знает о русской культуре. Она не знает имени ни одного российского политзаключенного, она не перевела ни копейки хотя бы одному из них. Все эти годы, пока нас сажали в тюрьмы, некоторых людей травили, избивали, она ни слова не сказала о том, что это в принципе происходило, и не поддержала родственников пострадавших.

Насчет клипа и требований: я считаю, что нужно концентрироваться на самом главном. А это - перекрытие денежного потока напрямую к Путину. Газ - это самый главный денежный поток. Без этих денег Россия не сможет вести эту войну. Собственность олигархов, награбленная у российских людей, у России, деньги, пущенные на образование их деток, на яхты, на виллы, - эти средства во время войны, на мой взгляд, должны быть арестованы и переданы в помощь и на восстановление Украине: в помощь украинской армии и на восстановление разбомбленных Россией городов. Это вполне очевидное требование. Мы решили выбрать самое важное. Там еще есть требование - инициировать международный трибунал над Путиным и другими военными преступниками. Это самое главное, и это до сих пор не сделано. Если бы санкции, которые сейчас только стали применяться, были введены в 2014 году, после аннексии Крыма, то никакого 22-го года не случилось бы. Но, к сожалению, чтобы открыть глаза и начать просыпаться, нужно было увидеть просто реки крови и услышать крики миллионов людей.

- Международный майский фестиваль в этом сезоне посвящен политзаключенным во всем мире. Немецкие журналисты, конечно, сразу удивились, когда услышали о Pussy Riot в программе такого "классического" фестиваля. Но ваши "Дни восстания" идеально вписываются в программу. Вы не думаете, что лишаете себя возможности обратиться к аудитории, которая придет на Анну Нетребко, а потом пришла бы и на вас?

- Ну, во-первых, у нас все-таки есть концерты, есть туры. И наши туры никогда не строятся на том, чтобы лишать площадки украинских артистов. Мне кажется, что это просто нечестно. В то время, когда мои друзья сидят по тюрьмам, часть из них подвергалась изнасилованиям и физическим побоям, чилить в гримерке с Нетребко?! Мне кажется, это просто неправильно. Я сказала об этом и организаторам фестиваля. Если им есть дело до российских политзаключенных, отрежьте половину ее гонорара и передайте Саше Скочиленко или ребятам, которые сожгли российские военкоматы. От нее не убудет. У нее и так уже куча денег. Я так и сказала организаторам: "Если ваш худрук выбирает такого "человека", вы возьмите и передайте деньги тем людям, чьи портреты вы ставите на обложку своих брошюр". У нас есть площадка, есть микрофон и возможность говорить, а говорить вместо украинцев мы не хотим.

- Мария, нам стало известно, что ведутся переговоры и что окончательного решения по этому вопросу все еще нет. Есть еще шанс, что вы приедете в Висбаден?

- Мы действительно общались. Я лично переписывалась с представителями фестиваля. У нас разные позиции по поводу таких категорий, как мир и свобода.

Уве Эрик Лауфенберг, интендант Государственного театра Висбадена, показывает книгу Марии Алехиной "Riot Days" ("Дни восстания") 13 февраля 2023 года Фото: Jörg Halisch/dpa/picture alliance

- Эта история началась с письма министра культуры Украины госминистру по культуре и СМИ Германии. И в этом письме, как подчеркивал висбаденский театр, указывалась не фамилия Анны Нетребко, а вообще все, любые российские исполнители. Вы же тоже к ним относитесь, нет? Российским музыкантам, артистам нельзя сейчас давать сцену, считает Минкульт Украины. И против такой "отмены" русской культуры решил высказать свою четкую позицию Государственный театр Висбадена. Вас не смущает требование с украинской стороны - "any russian artists"?

- Я знаю позицию министра культуры Украины. Обсуждать сейчас это смысла никакого нет, потому что это - их позиция, они ее выражают. Я считаю, что все-таки нужно понимать, про каких артистов мы говорим. Есть люди, которые уже давно жертвуют свободой, здоровьем, жизнью, выступая против режима Путина. А есть люди, которые последовательно декорируют этот режим. Моя позиция такая: нужно понимать, о ком мы говорим.

- То есть для вас вопрос стоит ребром: либо Нетребко, либо Pussy Riot с украинскими участниками?

- Да дело даже не в Pussy Riot! Дело в том, что нельзя выбирать между украинскими артистами и Анной Нетребко. Это максимально аморально во время войны. Мы найдем, где нам выступить. С нами все будет в порядке. Но убирать украинцев и оставлять Нетребко - это неправильно.

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