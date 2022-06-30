Два месяца в СИЗО. Художницу из Петербурга судят за антивоенные листовки

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30 июня суд в Петербурге вынесет решение о мере пресечения художнице Саше Скочиленко, уже два месяца находящейся за решеткой и обвиняемой в распространении фейков об армии России.
На четверг, 30 июня, назначено заседание суда в Санкт-Петербурге, который рассмотрит вопрос о мере пресечения в отношении художницы, писательницы и музыкантки Саши Скочиленко. Ее обвиняют в нарушении ст. 207.3 УК "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ". Эту статью внесли в Уголовный кодекс 4 марта - вскоре после вторжения России в Украину.
Скочиленко, находящуюся в СИЗО-5 Петербурга с 23 апреля, арестовали за то, что она подменила несколько ценников в супермаркете на антивоенные листовки.
26 июня, спустя чуть более двух месяцев пребывания Саши Скочиленко в СИЗО, в петербургской газете "Бумага" вышел дневник девушки с иллюстрациями о ее жизни в заключении - "Как помыться из бутылки за 6 минут и погулять в помещении 2х5 метров". За несколько дней до этого международная правозащитная организация Amnesty International признала Сашу узницей совести и потребовала немедленно и безоговорочно освободить ее.
А 25 июня Скочиленко, которая проходит психиатрическую экспертизу, навестила в психиатрической больнице ее адвокат Яна Неповиннова и рассказала об этом на платформе Тelegraph. Экспертиза проводится, чтобы подтвердить ранее диагностированное заболевание девушки - биполярное аффективное расстройство. Кроме того, у нее есть проблемы из-за непереносимости глютена (целиакия) и поэтому требуется особая диета.
"Саша пожаловалась на то, что у нее усилились боли в сердце, а также продолжает сильно болеть живот. Вчера Саша была у психиатра, терапевта и психолога, и терапевт обратил внимание на то, что у нее сильные шумы в сердце при прослушивании", - написала адвокат. И добавила, что ее подзащитной наконец предоставили безглютеновое питание. Саша, по словам Неповинновой, подписывается под каждым продуктом и надеется, что это поможет будущим заключенным с такими же проблемами.
Сашу Скочиленко арестовали 11 апреля за то, что она заменила несколько ценников в супермаркете "Перекресток" на антивоенные листовки, на которых вместо названий товаров стояла информация о действиях российской армии в Украине, например о бомбежках Мариуполя.
Действия художницы не были зафиксированы камерами наблюдения, но на следующий день на нее поступило заявление от 72-летней пенсионерки, которая утверждает, что была в тот момент в магазине. Женщина сообщила, что увидела надпись "Российская армия разбомбила худ. школу в Мариуполе. Около 400 человек прятались в ней от обстрелов". "Меня крайне возмутила прочитанная мною клевета, поскольку я очень переживаю за российских солдат на Украине, смотрю все новости про это", - подчеркнула пенсионерка.
13 апреля Василеостровский суд Санкт-Петербурга избрал мерой пресечения для художницы заключение под стражу. Сначала девушку отправили в ИВС, потом перевели в СИЗО-5 и уже дважды продлевали срок ее ареста. Если Скочиленко, которую обвиняют в распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России, признают виновной, ей будет грозить до 10 лет лишения свободы.
"Саша переживает по поводу суда, так как очень хочет домой, нормально обследоваться и питаться. Сложно прогнозировать, что нас ждет 30 июня, так как предыдущий опыт не утешительный. Но мы с Сашей надеемся на лучшее. Верим в совестливость и гуманность судьи", - заявила в интервью DW адвокат Яна Неповиннова. По словам Дмитрия Герасимова, второго адвоката художницы, она не отрицает, что переклеила ценники в магазине; но, поступая так, исходила из того, что это правда, поскольку прочитала об этом в нескольких независимых СМИ.
По данным социального антрополога и автора Telrgram-канала (Не)занимательная антропология Александры Архиповой, собирающей статистику о применении статьи о фейках об армии РФ, к 28 июню за замену ценников, подобную той, что сделала Скочиленко, в стране было заведено 11 административных дел и два уголовных по статье 207.3 УК.
По оценке Архиповой, дела мало отличаются друг от друга. Однако в случае Саши Скочиленко, пояснил адвокат Герасимов, присутствует отягощающие обстоятельства - мотив "политической ненависти". Откуда он взялся - неизвестно, говорит адвокат, на допросе Скочиленко сказала, что "выросла в России и любит свою страну".
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