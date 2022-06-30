Два месяца в СИЗО. Художницу из Петербурга судят за антивоенные листовки

На четверг, 30 июня, назначено заседание суда в Санкт-Петербурге, который рассмотрит вопрос о мере пресечения в отношении художницы, писательницы и музыкантки Саши Скочиленко. Ее обвиняют в нарушении ст. 207.3 УК "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ". Эту статью внесли в Уголовный кодекс 4 марта - вскоре после вторжения России в Украину.

Скочиленко, находящуюся в СИЗО-5 Петербурга с 23 апреля, арестовали за то, что она подменила несколько ценников в супермаркете на антивоенные листовки.

Статус политзаключенной и публикация дневника

26 июня, спустя чуть более двух месяцев пребывания Саши Скочиленко в СИЗО, в петербургской газете "Бумага" вышел дневник девушки с иллюстрациями о ее жизни в заключении - "Как помыться из бутылки за 6 минут и погулять в помещении 2х5 метров". За несколько дней до этого международная правозащитная организация Amnesty International признала Сашу узницей совести и потребовала немедленно и безоговорочно освободить ее.

А 25 июня Скочиленко, которая проходит психиатрическую экспертизу, навестила в психиатрической больнице ее адвокат Яна Неповиннова и рассказала об этом на платформе Тelegraph. Экспертиза проводится, чтобы подтвердить ранее диагностированное заболевание девушки - биполярное аффективное расстройство. Кроме того, у нее есть проблемы из-за непереносимости глютена (целиакия) и поэтому требуется особая диета.

"Саша пожаловалась на то, что у нее усилились боли в сердце, а также продолжает сильно болеть живот. Вчера Саша была у психиатра, терапевта и психолога, и терапевт обратил внимание на то, что у нее сильные шумы в сердце при прослушивании", - написала адвокат. И добавила, что ее подзащитной наконец предоставили безглютеновое питание. Саша, по словам Неповинновой, подписывается под каждым продуктом и надеется, что это поможет будущим заключенным с такими же проблемами.

Арест по заявлению пенсионерки

Сашу Скочиленко арестовали 11 апреля за то, что она заменила несколько ценников в супермаркете "Перекресток" на антивоенные листовки, на которых вместо названий товаров стояла информация о действиях российской армии в Украине, например о бомбежках Мариуполя.

Похожие ценники появились в магазинах в РФ в знак протеста против войны в Украине

Действия художницы не были зафиксированы камерами наблюдения, но на следующий день на нее поступило заявление от 72-летней пенсионерки, которая утверждает, что была в тот момент в магазине. Женщина сообщила, что увидела надпись "Российская армия разбомбила худ. школу в Мариуполе. Около 400 человек прятались в ней от обстрелов". "Меня крайне возмутила прочитанная мною клевета, поскольку я очень переживаю за российских солдат на Украине, смотрю все новости про это", - подчеркнула пенсионерка.

13 апреля Василеостровский суд Санкт-Петербурга избрал мерой пресечения для художницы заключение под стражу. Сначала девушку отправили в ИВС, потом перевели в СИЗО-5 и уже дважды продлевали срок ее ареста. Если Скочиленко, которую обвиняют в распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России, признают виновной, ей будет грозить до 10 лет лишения свободы.

Отягчающие обстоятельства дела

"Саша переживает по поводу суда, так как очень хочет домой, нормально обследоваться и питаться. Сложно прогнозировать, что нас ждет 30 июня, так как предыдущий опыт не утешительный. Но мы с Сашей надеемся на лучшее. Верим в совестливость и гуманность судьи", - заявила в интервью DW адвокат Яна Неповиннова. По словам Дмитрия Герасимова, второго адвоката художницы, она не отрицает, что переклеила ценники в магазине; но, поступая так, исходила из того, что это правда, поскольку прочитала об этом в нескольких независимых СМИ.

Дмитрий Герасимов

По данным социального антрополога и автора Telrgram-канала (Не)занимательная антропология Александры Архиповой, собирающей статистику о применении статьи о фейках об армии РФ, к 28 июню за замену ценников, подобную той, что сделала Скочиленко, в стране было заведено 11 административных дел и два уголовных по статье 207.3 УК.

По оценке Архиповой, дела мало отличаются друг от друга. Однако в случае Саши Скочиленко, пояснил адвокат Герасимов, присутствует отягощающие обстоятельства - мотив "политической ненависти". Откуда он взялся - неизвестно, говорит адвокат, на допросе Скочиленко сказала, что "выросла в России и любит свою страну".

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