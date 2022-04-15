Антивоенные листовки вместо цен в магазине. За что в РФ судят художницу?

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Художницу Сашу Скочиленко отправили в СИЗО за то, что она заменила ценники в магазине на листовки о войне в Украине. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
31 марта петербургская художница Саша Скочиленко заменила несколько ценников в магазине "Перекресток" на антивоенные листовки. Вместо цен на продукты на них была информация о военных действиях российской армиив Украине.
Акция не понравилась одной покупательнице. Она обратилась к администрации, а затем и в полицию. Через несколько дней Скочиленко арестовали. Теперь девушке грозит до 10 лет лишения свободы по новой статье о "фейках" про российскую армию.
Судебное заседание по делу Саши Скочиленко проходило 13 апреля в Василеостровском суде Санкт-Петербурга. Поддержать художницу в суд пришли ее друзья и знакомые, а также журналисты.
"Когда Сашу выводили с конвоем, она была очень растеряна, но на суде держалась молодцом и даже дала комментарий журналистам", - рассказала ее подруга Соня на следующий день после суда. "Нам с ней удалось перекинуться парой слов, она шепотом говорила, что любит меня и показывала, что обнимает", - говорит девушка сквозь слезы.
После пятичасового закрытого заседания суд избрал мерой пресечения заключение под стражу. Несмотря на то, что у девушки есть серьезные заболевания - биполярное аффективное расстройство и целиакия.
"Это врожденное генетическое заболевание, при котором нельзя употреблять продукты, содержащие глютен. В противном случае может развиться онкологическое заболевание", - рассказал ее адвокат Дмитрий Герасимов. Он добавил, что от этого заболевания умерла бабушка Саши.
Защита предоставила суду личные поручительства, в частности, от депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского и Михаила Амосова, а также просила заменить заключение под стражу на запрет определенных действий или домашний арест.
Но суд отправил Скочиленко в СИЗО до 31 мая. Как писало городское издание "Бумага", судья отметила, что подсудимая может скрыться или уничтожить доказательства, а также имеет друзей и родственников за границей.
Обвинение просит для Саши Скочиленко от 5 до 10 лет лишения свободы по статье 207.3 часть 2 УК РФ - о распространении заведомо ложной информации про российскую армию. Эту статью внесли в Уголовный кодекс РФ 4 марта после начала войны в Украине. С тех пор по ней возбудили уже несколько десятков дел.
При этом в деле Скочиленко есть отягощающие обстоятельства, рассказывает ее адвокат, - мотив "политической ненависти". Откуда он взялся неизвестно, говорит Герасимов, ведь на допросе Скочиленко говорила, что "выросла в России и любит свою страну".
По словам адвоката, Скочиленко не отрицает, что наклеила ценники в магазине. Однако размещая информацию о действиях российской армии в Украине, она исходила из того, что это правда, поскольку прочитала об этом в нескольких независимых СМИ.
В деле против Скочиленко нет вещественных доказательств. По крайней мере в материалах дела, предоставленных следствием в суд, самого ценника нет, рассказывает Герасимов. По его словам, обвинение строится на показаниях покупательницы магазина.
Саша Скочиленко - петербургская художница, музыкант и создатель сборника комиксов "Книга о депрессии". Ее подруга Соня рассказывает, что Саша давно занимается активизмом, и начало войны в Украине глубоко потрясло девушку.
"У Саши в Украине есть друзья, она там преподавала в детском лагере, - рассказывает Соня. - Она сказала: "Я не могу молчать, когда на них падают бомбы".
Но выходить на уличный протест в России небезопасно. В условиях военной цензурымногие ищут другие креативные способы выразить свою позицию. Саша, к примеру, принимала участие в музыкальных джемах за мир и расклеивала ценники в супермаркете.
Идея акции с ценниками родилась в интернете. Дизайн листовок с информацией о войне в форме ценников изначально был опубликован в телеграмм-канале "Феминистское антивоенное сопротивление". Но идея акции быстро разлетелась по другим каналам, рассказали DW авторы телеграмм-канала, и поэтому точно не известно, что за ценник использовала Саша.
Подобные акции прошли в магазинах в других городах России. По информации "Феминистского антивоенного сопротивления", больше сотни таких ценников появилось в супермаркетах по всей стране. Нескольких человек в Туле и Казани задержали за участие в акции, им вменили административную статью. Но Саше Скочиленко грозит уголовное наказание.
Адвокат Скочиленко намерен обжаловать решение суда о заключении художницы под стражу. А друзья девушки готовят ей продуктовые и вещевые передачки. Они также разместили петицию с требованием изменить меру пресечения художнице. К моменту публикации ее подписали более восьми тысяч человек.
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