В Госдуме грозят тюрьмой за "фейки" о действиях армии России

В Госдуму РФ внесены поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие наказание за ложную информацию о действиях российских вооруженных сил во время военных операций. Об этом сообщил в среду, 2 марта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, речь идет не об отдельном законопроекте, а о поправках в существующий законопроект, который уже рассмотрен в первом чтении. Таким образом, предложенные нововведения могут быть оперативно приняты, отмечает агентство "Интерфакс".

Согласно поправкам, УК РФ предлагается пополнить новой статьей, которая будет предусматривать наказание "за заведомо ложное распространение информации" о деятельности вооруженных сил РФ "в период исполнения обязанностей по защите граждан и государства".

Максимальное наказание по первой части этой статьи составит до трех лет лишения свободы. Если для распространения ложной информации использовался интернет, речь может идти о сроках от 5 до 10 лет лишения свободы, указал депутат. Если "фейки" привели к общественно-опасным последствиям, то предлагается назначать наказание до 15 лет лишения свободы.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи.

Населенные пункты во многих регионах соседней страны ежедневно подвергаются обстрелам. Российские войска не оставляют попыток захватить ряд крупных городов. При этом российские власти утверждают, что наносят удары "только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием". В соцсетях есть многочисленные свидетельства артиллерийских и ракетных обстрелов жилых районов украинских городов.

Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении боевых действий в Украине использовать информацию и данные "только из официальных российских источников", пригрозив штрафом по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Кроме того, российские власти запрещают СМИ называть боевые действия в Украине войной, настаивая на использовании термина "спецоперация". В последние дни в России заблокировали сайты около десятка российских и зарубежных СМИ. Кроме того, Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Википедии".

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