В Госдуме грозят тюрьмой за "фейки" о действиях армии России

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Внесенные в нижнюю палату парламента поправки предлагают давать до 15 лет лишения свободы за распространение в интернете ложной информации о действиях вооруженных сил РФ.
В Госдуму РФ внесены поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие наказание за ложную информацию о действиях российских вооруженных сил во время военных операций. Об этом сообщил в среду, 2 марта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, речь идет не об отдельном законопроекте, а о поправках в существующий законопроект, который уже рассмотрен в первом чтении. Таким образом, предложенные нововведения могут быть оперативно приняты, отмечает агентство "Интерфакс".
Согласно поправкам, УК РФ предлагается пополнить новой статьей, которая будет предусматривать наказание "за заведомо ложное распространение информации" о деятельности вооруженных сил РФ "в период исполнения обязанностей по защите граждан и государства".
Максимальное наказание по первой части этой статьи составит до трех лет лишения свободы. Если для распространения ложной информации использовался интернет, речь может идти о сроках от 5 до 10 лет лишения свободы, указал депутат. Если "фейки" привели к общественно-опасным последствиям, то предлагается назначать наказание до 15 лет лишения свободы.
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