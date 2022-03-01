В России заблокировали сайты "Эха Москвы" и "Дождя"

В России по требованию Генпрокуратуры заблокирован доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь". Информацию об этом подтвердил Роскомнадзор вечером во вторник, 1 марта. Ранее о блокировках сообщили сами эти СМИ. "Эхо Москвы" во вторник было отключено также от эфирного вещания.

Генпрокруратура обвинила оба СМИ в распространении "ложной информации" о сущности и форме российского военного вторжения в Украину, способах ведения боевых действий, потерях в рядах российской армии, обстрелах украинских городов, жертвах среди гражданского населения, а также в "призывах к организации массовых мероприятий" в РФ.

Оба СМИ заявляют, что не нарушали закон

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и "Дождя" Тихон Дзядко настаивают, что СМИ не нарушали закон. Они намерены обжаловать в судах решение о блокировке их сайтов и прекращению вещания радиостанции. "Видим в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, которая запрещена Конституцией РФ", - отметил Алексей Венедиктов. Претензии Генпрокуратуры не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами", - написал он в своем телеграм-канале.

Дзядко также указал, что Генпрокуратура не сообщила, какие конкретно материалы "Дождя" нарушают законодательство. Он отметил, что в эфире телеканала в полной мере отражена позиция Минобороны РФ, а также "официальная позиция другой стороны, с которой у РФ до недавнего времени были дипломатические отношения". Главред "Дождя" сообщил, что телеканал продолжает работать на других платформах.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи. Российские войска ежедневно обстреливают населенные пункты по всей стране и не оставляют попыток захватить ряд крупных городов. При этом российские власти утверждают, что наносят удары "только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием". В соцсетях есть многочисленные свидетельства артиллерийских и ракетных обстрелов жилых районов.

По данным ООН, за первые 5 дней войны в Украине погибло 142 гражданских лица и 408 ранено. Причиной большей части случаев гибели или ранений среди гражданских лиц в ООН назвали применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии, РСЗО и авиаударов.

Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России.

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