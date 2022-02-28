 На Киев движется 60-километровая колонна российской военной техники | Новости из Германии об Украине | DW | 01.03.2022

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Украина

На Киев движется 60-километровая колонна российской военной техники

Снимки со спутников зафиксировали десятки российских военных машин в окрестностях Киева. Эксперты опасаются нового массированного наступления российских войск на столицу Украины.

Российская военная колонна под Киевом

В Украине усиливаются опасения по поводу надвигающихся новых массированных атак российских войск на Киев и другие города страны. Снимки со спутников, сделанные в понедельник, 28 февраля, зафиксировали 60-километровую колонну российской военной техники к северо-западу от Киева. Колонна простирается от подступов к аэродрому "Гостомель" на юге (в 25 км от центра Киева) до окрестностей деревни Прибирск на севере, сообщила американская спутниковая компания Maxar.

На снимках видны десятки транспортных средств. Некоторые их них находятся на очень большом расстоянии друг от друга, другие стоят группами по две-три машины. На отдельных снимках виден дым от предположительно горящих зданий в округе. Компания Maxar также опубликовала фотографии, где зафиксирована переброска вертолетов и транспортных средств в Беларуси - менее чем в 30 км от границы с Украиной.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля украинские войска сообщили об отражении целого ряда российских атак на Киев. Крупные сражения велись за аэродром "Гостомель". Сопротивление украинцев замедлило наступление российских войск, однако Россия перебрасывает к крупным украинским городам все больше подкреплений и усиливает обстрелы. Эксперты ожидают нового массированного наступления России в ближайшее время.

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