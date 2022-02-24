Комментарий: Речь Шольца - четкая позиция ФРГ против путинской России

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Выступление канцлера Германии Олафа Шольца в бундестаге знаменует новую эру в политике ФРГ в отношении России и в сфере обороны. И это напрашивалось, пишет главный редактор DW Мануэла Каспер-Клэридж.
Это было сильное выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) по Украине перед немецким парламентом. Все "если" и "но", а также политика нерешительных шагов остались в прошлом. Теперь Германия тоже будет поставлять Украине оружие и активно финансировать бундесвер. Это знаменует собой начало новой эры. Федеральный канцлер ясно дал это понять.
Правящая в Германии "светофорная коалиция" (названа по партийным цветам участников коалиции. - Ред.) заняла четкую позицию в отношении России-агрессора. Наконец-то союзники по НАТО, особенно в странах Балтии, знают, что по этому поводу думает Германия. Ведь там опасаются, что Путин хочет принудить не только Украину, но и их страны оказаться в сфере влияния Москвы.
Шольц дал понять, что Берлин не потерпит этого и будет твердо придерживаться своих обязательств в рамках НАТО. Стоит добавить: наконец. Потому что слишком долго велись дискуссии и имели место тактические увиливания.
Но - и это тоже важно - примирение между Германией и Россией остается исторически релевантным элементом немецкой политики, как подчеркнул Шольц. Важный сигнал для российского населения, которое отнюдь не единодушно поддерживает войну Путина против Украины. Об этом свидетельствуют многочисленные демонстрации в стране.
Но не будем обманывать себя. Эта новая эра в Германии будет дорогостоящей и, вероятно, болезненной. Только в этом году бундесвер получит дополнительно 100 миллиардов евро. Взамен придется экономить в других сферах.
Россию следует изолировать от мировой экономики. Непосредственными последствиями этого могут стать высокие цены на энергоносители, перебои с поставками и частичный крах сырьевой торговли. Немцам нужно быть готовыми к этому. Здесь правительство ФРГ в единстве с оппозицией должно очень быстро обозначить, как страна собирается справляться с этим, какие последуют меры. Сейчас необходимо единство - без отказа от критического обсуждения.
Правильно, что Германия теперь, наконец, поддерживает отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT. Однако последствия должны быть понятны каждому, и их надо объяснить: возможно, будут прекращены поставки российского газа, потому что без SWIFT за него больше нельзя будет заплатить. Ответные меры, какими бы популярными и правильными они ни были, будут стоить дорого. А санкции зачастую дают эффект только в долгосрочной перспективе.
Для народа Украины, который ведет борьбу против российского агрессора, такая новая эра немецкой политики имеет большое значение. Он наконец-то узнал, что Германия готова сделать больше, чем просто поставить несколько тысяч шлемов. Это важный сигнал со стороны канцлера и его правительства, состоящего из социал-демократов, "зеленых" и либералов. Этой четкой позиции Германии не хватало очень долго - слишком долго. Теперь она есть. И это хорошо.
Автор: Мануэла Каспер-Клэридж, главный редактор Deutsche Welle
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