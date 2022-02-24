 Комментарий: Речь Шольца - четкая позиция ФРГ против путинской России | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 28.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Речь Шольца - четкая позиция ФРГ против путинской России

Выступление канцлера Германии Олафа Шольца в бундестаге знаменует новую эру в политике ФРГ в отношении России и в сфере обороны. И это напрашивалось, пишет главный редактор DW Мануэла Каспер-Клэридж.

Депутаты бундестага аплодисментами встречают речь канцлера Германии Олафа Шольца по России и Украине, 27 февраля 2022 года

Депутаты бундестага аплодируют канцлеру Шольцу после его речи по России и Украине, 27 февраля

Это было сильное выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) по Украине перед немецким парламентом. Все "если" и "но", а также политика нерешительных шагов остались в прошлом. Теперь Германия тоже будет поставлять Украине оружие и активно финансировать бундесвер. Это знаменует собой начало новой эры. Федеральный канцлер ясно дал это понять.

Речь Шольца - это и сигнал российскому народу

Правящая в Германии "светофорная коалиция" (названа по партийным цветам участников коалиции. - Ред.) заняла четкую позицию в отношении России-агрессора. Наконец-то союзники по НАТО, особенно в странах Балтии, знают, что по этому поводу думает Германия. Ведь там опасаются, что Путин хочет принудить не только Украину, но и их страны оказаться в сфере влияния Москвы.

Мануэла Каспер-Клэридж

Мануэла Каспер-Клэридж

Шольц дал понять, что Берлин не потерпит этого и будет твердо придерживаться своих обязательств в рамках НАТО. Стоит добавить: наконец. Потому что слишком долго велись дискуссии и имели место тактические увиливания.

Но - и это тоже важно - примирение между Германией и Россией остается исторически релевантным элементом немецкой политики, как подчеркнул Шольц. Важный сигнал для российского населения, которое отнюдь не единодушно поддерживает войну Путина против Украины. Об этом свидетельствуют многочисленные демонстрации в стране.

Правильные, но дорогостоящие и болезненные меры

Но не будем обманывать себя. Эта новая эра в Германии будет дорогостоящей и, вероятно, болезненной. Только в этом году бундесвер получит дополнительно 100 миллиардов евро. Взамен придется экономить в других сферах.

Россию следует изолировать от мировой экономики. Непосредственными последствиями этого могут стать высокие цены на энергоносители, перебои с поставками и частичный крах сырьевой торговли. Немцам нужно быть готовыми к этому. Здесь правительство ФРГ в единстве с оппозицией должно очень быстро обозначить, как страна собирается справляться с этим, какие последуют меры. Сейчас необходимо единство - без отказа от критического обсуждения.

Правильно, что Германия теперь, наконец, поддерживает отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT. Однако последствия должны быть понятны каждому, и их надо объяснить: возможно, будут прекращены поставки российского газа, потому что без SWIFT за него больше нельзя будет заплатить. Ответные меры, какими бы популярными и правильными они ни были, будут стоить дорого. А санкции зачастую дают эффект только в долгосрочной перспективе.

Наконец-то четкая позиция правительства Германии

Для народа Украины, который ведет борьбу против российского агрессора, такая новая эра немецкой политики имеет большое значение. Он наконец-то узнал, что Германия готова сделать больше, чем просто поставить несколько тысяч шлемов. Это важный сигнал со стороны канцлера и его правительства, состоящего из социал-демократов, "зеленых" и либералов. Этой четкой позиции Германии не хватало очень долго - слишком долго. Теперь она есть. И это хорошо.

Автор: Мануэла Каспер-Клэридж, главный редактор Deutsche Welle

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Берлин

    Акции солидарности с Украиной

    В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана около Бранденбургских ворот в Берлине.

  • Берлин

    Акции солидарности с Украиной

    Участник демонстрации в Берлине держит в руках фотографии СМИ, сделанные 24 февраля в Харькове.

  • Берлин

    Акции солидарности с Украиной

    Еще один снимок из немецкой столицы.

  • Гамбург

    Акции солидарности с Украиной

    "Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.

  • Стамбул

    Акции солидарности с Украиной

    "Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.

  • Кельн

    Акции солидарности с Украиной

    Обер-бургомистр немецкого города Кельн Генриетта Рекер во время приема по случаю начала традиционного карнавала объявила минуту молчания в знак солидарности с людьми, страдающими от российской агрессии в Украине. В городе решили отменить традиционное карнавальное шествие в так называемый "бешеный понедельник" - 28 февраля.

  • Сидней

    Акции солидарности с Украиной

    "Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.

  • Сидней

    Акции солидарности с Украиной

    "Я - русский и против войны в Украине!". Один из плакатов в Сиднее.

  • Гаага

    Акции солидарности с Украиной

    "Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.

  • Вена

    Акции солидарности с Украиной

    Митинг в Вене, Австрия.

  • Оттава

    Акции солидарности с Украиной

    Протестующие в Оттаве, Канада.

  • Оттава

    Акции солидарности с Украиной

    "Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.

  • Токио

    Акции солидарности с Украиной

    Украинцы на демонстрации в Токио, Япония.

  • Стокгольм

    Акции солидарности с Украиной

    Участники антивоенного пикета перед посольством России в Стокгольме, Швеция.

  • Мадрид

    Акции солидарности с Украиной

    "Нет войне". Митинг в Мадриде, Испания.

  • Варшава

    Акции солидарности с Украиной

    Около посольства Российской Федерации в Варшаве, Польша.

  • Прага

    Акции солидарности с Украиной

    Демонстрация на Вацлавской площади в Праге, Чехия.

  • Вильнюс

    Акции солидарности с Украиной

    Гражданин Беларуси и России - музыкант Тимоте Суладзе сжигает свой российский паспорт перед посольством в Вильнюсе, Литва.

  • Лиссабон

    Акции солидарности с Украиной

    Накануне начала войны украинский футболист Роман Яремчук показал майку с украинским тризубом после гола в матче Лиге чемпионов в Лиссабоне, Португалия.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 02:46

Больше ста тысяч берлинцев поддержали Украину (27.02.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Война в Украине: тысячи людей ищут спасения в Евросоюзе (26.02.2022)  

"Сокрушительные" санкции Запада против РФ: что дальше? (25.02.2022)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Канцлер ФРГ Шольц: Поворотный момент в истории континента  

Почему референдум по изменению Конституции РБ не отражает волю народа  

Война Путина с Украиной: 3 дня, изменившие курс ФРГ на 180 градусов  