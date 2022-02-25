Война Путина с Украиной: 3 дня, изменившие курс ФРГ на 180 градусов

27 февраля будет считаться поворотным моментом для Германии. Война России против Украины, начавшаяся 24 февраля, заставила коалиционное правительство ФРГ пойти на фундаментальную смену не только внешней и энергетической политики, но и политики безопасности. Основные изменения коалиционное правительство представило на специальном заседании бундестага. Открывая встречу в воскресенье, президент бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) поприветствовала присутствовавшего на заседании бывшего президента ФРГ Йоахима Гаука (Joachim Gauck), а также специально приглашенного посла Украины Андрея Мельника. Депутаты встретили его долгими овациями стоя, а Гаук обнял Мельника. "Мы видели приближение этой войны, но не смогли ее предотвратить", - признала Бас, призвав остановить войну как можно скорее, "потому что каждая война знает только проигравших".

Шольц: "Это война Путина" против Украины

Затем слово получил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), представляющий в правящей коалиции партию социал-демократов. Шольц назвал развязанную Россией войну против Украины "сменой эпохи". Эпохальной была и объявленная им корректировка политического курса Берлина - и не только потому, что глава германского правительства подтвердил принятие целого пакета жестких санкций против России. Страны западного мира намерены отрезать российские банки от финансирования, начать поиск и заморозку активов российских олигархов, ограничить выдачу виз российским чиновникам и закрыть доступ к финансовой системе SWIFT, обрисовал основные ограничения под аплодисменты бундестага канцлер ФРГ. "Война - это катастрофа для Украины, но она окажется катастрофой и для России", - заключил Шольц.

Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук обнимает посла Украины Андрея Мельника

Помимо санкций, Шольц обозначил отход Германии от принципа не отправлять оружие в кризисные регионы - принципа, которого Берлин придерживался более полувека из-за своей исторической ответственности за военные преступления во Второй мировой войне. Начало поставок оружия из Германии в Украину, подчеркнул канцлер, является единственно возможным ответом на агрессию России. Новая реальность требует новых ответов, и Германия готова их дать, подчеркнул канцлер ФРГ.

100 миллиардов для бундесвера, новые СПГ-терминалы

Еще одно принципиальное изменение связано с решением Берлина резко увеличить финансирование на укрепление и переоснащение бундесвера. Правительство предложило создать специальный финансовый фонд для бундесвера, на который в 2022 году из федерального бюджета власти выделят разовый транш размером в 100 миллиардов евро. Канцлер призвал внести положение о специальном фонде бундесвера в Основной закон ФРГ.

Фридрих Мерц назвал Владимира Путина "военным преступником"

Германия также пообещала выполнить обещание, которое долгое время было предметом разногласий внутри альянса НАТО, а именно нарастить расходы оборонного бюджета - причем выше установленной в НАТО планки в два процента от ВВП страны к 2024 году. "Хочу добавить, что мы делаем это не потому, что пообещали союзникам, а потому, что делаем это для нас, для нашей собственной безопасности", - добавил Олаф Шольц.

Наконец, другое принципиальное изменение в представленном 27 февраля отчете правительства ФРГ - это объявление об ускорении взятого ранее курса на переход к климатически нейтральной экономике и отказу от традиционных источников энергии в пользу возобновляемых. "Чем больше мы будем способствовать развитию альтернативных источников энергии, тем лучше", - заявил канцлер. Он пообещал пересмотреть зависимость от отдельных поставщиков. "События показали: наша энергетическая политика - это не только вопрос климата, но и безопасности", - добавил Шольц. Для снижения зависимости от российского газа ФРГ объявила о создании стратегических резервов энергоносителей и строительстве двух новых СПГ-терминалов - в Брунсбюттеле и Вильхельмсхафене.

"Война Путина" вынуждает Берлин начать "новую внешнюю политику" и больше не быть "наивными", добавил Шольц. "К диалогу должны быть готовы обе стороны. Со стороны Путина этой готовности нет давно, не только в последние дни", - констатировал германский лидер. Это не значит, что Германия откажется от "разговора с Россией", но "мы не согласимся с насилием как способом политики. Мы не успокоимся, пока в Европе не будет обеспечен мир. И мы в этом не одни", - заключил канцлер ФРГ.

Основные заявления канцлера, включая его слова поддержки в адрес украинцев и тех россиян, которые критикуют действия властей и выступают против развязанной Кремлем войны, были встречены бурными аплодисментами депутатов всех фракций, за исключением оппозиции из "Альтернативы для Германии", которая и ранее регулярно занимала прокремлевские позиции.

Бербок обещает помощь беженцам из Украины

План правительства пообещала поддержать недавно входившая в правящую коалицию оппозиционная фракция ХДС/ХСС. Выступивший следом за Шольцем председатель ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) выразил "восхищение и уважение президенту Владимиру Зеленскому. Оскорбить этого мужественного человека из еврейской семьи и назвать его неонацистом и наркоманом, как это сделал российский президент, - это показывает размах подлости и презрения к человеку, которого мы в Европе не видели на протяжении десятилетий", - сказал Мерц.

Ответственность за войну против Украины лидер христианских демократов возложил персонально на президента РФ Владимира Путина. "Из демократа чистой воды, которым он никогда не был, он превратился в военного преступника", - заявил Фридрих Мерц. Лидер оппозиции в бундестаге обратился напрямую к российскому лидеру: "Президент Путин, никогда вам НАТО не угрожало, и вы это знаете".

Глава МИДа ФРГ Анналена Бербок

Мир после нападения Путина на Украину стал другим, и Германия "поражена, но мы не беспомощны. И мы не оставим вас одних", - заверила украинцев взявшая затем слово глава МИДа ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), представительница "зеленых" в правительстве ФРГ. Она провозгласила поворот внешней политики Берлина "на 180 градусов". Она добавила, что "никакие санкции не могут остановить это безумие. Если бы были такие санкции существовали, мы бы их ввели". Но, добавила глава германского МИДа, штрафные меры Запада разрушат систему Путина "в средне- и долгосрочной перспективе". Под аплодисменты бундестага Бербок также пообещала "не оставить в беде тех украинцев, кто вынужден бежать".

АдГ обвинило Шольца в "реактивировании холодной войны"

Общим для всех депутатов было осуждение российской агрессии, включая даже депутатов из фракции правопопулистской АдГ. Тем не менее, часть ответственности за войну в Украине сопредседатель фракции АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) возложила на страны Запада, а второй сопредседатель Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) прямо обвинил Шольца в том, что он "реактивирует холодную войну" - заявление, которое было встречено громким гулом возмущения большинства парламентариев.

С резким осуждением политики Кремля выступила и Амира Мохамед Али (Amira Mohamed Ali), представительница "Левой партии", которая вместе с АдГ регулярно выступает в защиту действий Владимира Путина и его окружения. Эту войну нечем оправдать, а партия ошибалась, сказала Али. "Мы не считали ее возможной, скажу за себя и за коллег по партии. Мы не ожидали. Мы неверно оценивали намерения российского руководства. Это заставляет нас задуматься. Путин - агрессор, чьи мания величия не должна стать реальностью. Мы решительно стоим на стороне Украины", - заявила Али. "Левая партия" выступила против поставок оружия Украине, но за оказание гуманитарной помощи и за ввод таких санкций, которые не ударят по простым гражданам в России.

ФРГ сделает ставку на "энергию свободы"

Как выступление Олафа Шольца имеет все шансы войти в историю, так и фраза выступившего позже главы министерства финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner) об "энергии свободы". Война в Европе, начавшаяся 24 февраля, сказал он, "это конец всех надежд на мир и конец всех иллюзий насчет путинской России". Принимаемые против российского руководства санкции задуманы, чтобы действовать долго, и у Берлина есть необходимая выдержка, подчеркнул Линднер. Новым приоритетом Берлина он назвал энергетическую безопасность. "Мы не будем делать ставку на решения из прошлого. Возобновляемые источники не только помогают обеспечить нас энергией, они освободят нас от зависимости, поэтому они - энергия свободы. Мы делаем ставку на энергетику свободы", - заключил Линднер.

А завершил воскресное заседание бундестага, которое длилось более трех часов, депутат от социал-демократов Франк Швабе (Frank Schwabe) фразой "Слава Украине".

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