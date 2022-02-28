 Комментарий: После войны в Украине жизнь россиян долго не будет прежней | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 28.02.2022

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Россия

Комментарий: После войны в Украине жизнь россиян долго не будет прежней

За пять дней войны против Украины россияне оказались в новой реальности. Выход из нее будет долгим и трудным, считает Константин Эггерт.

Люди стоят в очереди, чтобы снять деньги в одном из банкоматов в Москве

Люди стоят в очереди, чтобы снять деньги в одном из банкоматов в Москве 27 февраля 2022 года

Лента новостей последних дней напоминает машину времени, отматывающую время назад. 1996-ой - год приема России в члены Совета Европы (СЕ) - проскочили в субботу, когда Комитет министров СЕ приостановил членство России в организации. В воскресенье наступило и быстро прошло начало девяностых. Помимо мобильных платежных сервисов Apple Pay и Google Pay, которые перестали работать в России, связи с российским рынком порвали гиганты экспресс-почты UPS и FedEx.

Британская энергетическая компания BP объявила о продаже своей доли в государственной российской корпорации "Роснефть" и выходе своих менеджеров из совета директоров компании Игоря Сечина. Эксперты по нефтегазовой отрасли задаются одним вопросом: "Кто теперь эти акции купит?"

Война в Украине сделала из России изгоя

Воздушное пространство Евросоюза и США полностью недоступно для российских самолетов. Вашингтон и его европейские союзники обсуждают закрытие портов для российских судов. Вводятся жесткие санкции против Центрального банка России. Ничего подобного не было ни во время международного бойкота Олимпийских игр в Москве в 1980 году, ставшего ответом на советское вторжение в Афганистан, ни во время берлинского и карибского кризисов 1961 и 1962 годов, которые ставили мир на грань ядерной войны.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Символическим стало закрытие для российских военных кораблей Босфора и Дарданеллы. Турция так не поступала со времен Второй мировой. Тогда Анкара не пропускала через проливы корабли всех воюющих стран. То, что казалось сюжетом для антиутопии еще неделю назад, обернулось сегодняшней реальностью. Россия стала изгоем.

В июле прошлого года Путин опубликовал статью о том, что русский и украинский народ - одно целое. Я тогда написал, что он все больше напоминает "собирателя сербов" Слободана Милошевича и продолжит требовать для "своей" России сферу влияния в Европе. "Идеологическая подготовка к "Ялте-2" в самом разгаре. Что за ней?” - задался тогда вопросом автор этих строк. Теперь мы знаем, что: многоэтажки со следами прямых попаданий, украинские работяги и доценты, впервые взявшие в руки автоматы Калашникова, пылающие БТРы, ошарашенные пленные, люди, спасающиеся от обстрелов в бомбоубежищах с детьми и домашними животными.

За несколько дней российской агрессии против Украины Путин действительно стал новым Милошевичем в глазах Запада - и не только. Войну поддержали "обычные подозреваемые" - Никарагуа, Куба, Северная Корея, Венесуэла, Мьянма.

Война в Украине ударит по всем

Апатия одной части россиян и диванные мечты о реванше другой развязали руки власти. Последствия налицо. Отныне война станет ежедневно напоминать о себе - инфляцией, исчезновением привычных товаров и сервисов, цензурой Роскомнадзора, растущей бедностью, технологическим упадком, многими другими, пока еще не предугаданными последствиями.

Пострадают те, кто хорошо зарабатывает, читал Уэльбека и ходил на оппозиционные митинги. Им теперь невозможно даже улететь в страны ЕС или Америку. Это серьезный удар не просто по привычному образу жизни, а по элементарной безопасности. Поиск "врагов государства" возобновится теперь с удвоенной энергией. Он будет нацелен прежде всего на ненавистную власти интеллигенцию, на образованных и успешных. Но не только их жизнь изменится к худшему.

Война хозяйкой явится в дома двадцатилетних солдат, которым повезло остаться в живых на подступах к Чернигову или Киеву, чьи несчастные родители живут в глухих деревнях и маленьких городках. У них копеечная работа и единственная надежда на то, что сын выбьется в люди и получит жилье в армии. Некоторые пленные по возвращении окажутся объектом презрения и травли соседей, не нюхавших пороха и не попадавших под удар "Байрактаров" ВСУ. И они, и их родители внезапно поймут: выхоленные люди из старого телевизора на кухне им годами бессовестно лгали. Придется решать, нужна ли им правда.

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Но самый сильный удар нападение на Украину нанесло по тем, кто твердил изо дня в день "Меня политика не интересует", "Политика - грязное дело", "Все они хороши". Путинская авантюра вытолкнет многих из них из зоны комфорта. Кто-то попытается вновь уйти во внутреннюю эмиграцию или даже станет лояльным из чувства обиды и бессилия. Кто-то сумеет уехать в эмиграцию настоящую. Но кто-то задумается и скажет себе: "Так дальше продолжаться не может".

Проклятые вопросы будущего

Даже если Путин быстро покинет сцену и санкции постепенно снимут, придется срочно заниматься демонтажом путинской системы, судьбой ее строителей и слуг и урегулированием конфликтов с соседями. Для этого придется ответить на непростые, болезненные вопросы. Как общество втянулось в бесконечную череду войн - холодных и горячих? Почему оно многие годы упорно лгало самому себе? Как навсегда поставить заслон диктатуре? Где найти силы посмотреть в глаза украинцам и грузинам и сказать "простите"?

24 февраля россияне вновь "проснулись в другой стране", надолго изувеченной несправедливой, захватнической войной. Россия или найдет в себе силы обрести новые ценности и ориентиры, или тихо сойдет и исторической арены под гнетом комплексов неполноценности, цинизма и разобщенности. Это непростое время будет длиться еще долго даже после того, как в Шереметьево вновь приземлится первый рейс из Парижа.

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