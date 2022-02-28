Как Путин оправдывает вторжение в Украину. Фактчекинг DW

Российские войска обстреливают украинские города и ведут полномасштабные боевые действия на территории Украины. Вторжение России началось 24 февраля, непосредственно перед этим президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором перечислил причины, по которым он решил отдать приказ о начале нападения, которое, с его точки зрения, является обороной. DW - о том, насколько объективны основные доводы, приведенные Путиным.

Войска НАТО все ближе к границам России?

Утверждение Путина: "Альянс (...) неуклонно расширяется, военная машина движется и приближается к нашим границам вплотную".

Фактчекинг DW: это утверждение вводит в заблуждение.

Верно в этом высказывании то, что после распада Советского Союза 14 стран Восточной Европы вошли в состав Североатлантического альянса. Четыре из этих стран граничат с Россией. В 2008 году Украине также была предоставлена перспектива вступления в НАТО, однако с того времени соответствующий процесс был заморожен. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) во время своего визита в Москву в середине февраля подчеркнул, что в обозримом будущем принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

Верно и то, что на территории восточноевропейских стран-членов НАТО была подготовлена логистическая инфраструктура и летные площадки, необходимые для возможного оперативного усиления войск. Однако важно отметить, что эти шаги были предприняты уже после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году, представляющей собой нарушение международного права, и стали реакцией на эти действия Москвы.

Североатлантический альянс по-прежнему соблюдает положения Основополагающего акта Россия - НАТО 1997 года, который запрещает дополнительное постоянное размещение значительных боевых сил в странах, вступающих в НАТО.

На фоне ухудшения отношений между Россией и Западом НАТО начала в 2016 году ротацию четырех батальонных боевых групп в странах Балтии и Польше. Однако эти боевые группы общей численностью 5000 солдат слишком малы, чтобы представлять реальную угрозу для России, ВС которой насчитывают около 850 000 активных солдат.

Отдельные страны-члены НАТО осуществляют и двустороннее сотрудничество за рамками альянса. Москва с большим подозрением наблюдала за развертыванием систем противоракетной обороны Aegis Ashore. Их готовятся разместить в Румынии и до этого разместили в Польше.

Жители Киева ищут защиты от ракетных ударов в метро

Эти системы изначально были разработаны для военных кораблей. И они могут выпускать крылатые ракеты, которые способны достичь России за короткое время, поясняет в интервью DW полковник бундесвера в отставке, сотрудник берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter). Однако, по его словам, это не является неразрешимой проблемой.

"Эту проблему можно решить путем конкретной верификации. Это значит, что России может быть предоставлена возможность убедиться, что в пусковых шахтах Aegis Ashore нет крылатых ракет, готовых к запуску. Но Москва отвергла предложение вступить в диалог по контролю над вооружениями, - говорит Рихтер. - Вместо этого она выбрала войну и уничтожила перспективу поиска решения путем переговоров".

Нападение РФ - это оборона в соответствии с Уставом ООН?

Утверждение Путина: "Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим в соответствии со статьей 51 части 7 устава ООН с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции", - такое заявления сделал Путин в обращении 24 февраля.

В этой же речи президент РФ указал: "Нам просто с вами не оставили ни одной другой возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем использовать сегодня".

Фактчекинг DW: оба этих утверждения ложны. Не соответствует истине ни то, что Россия вынуждена "защищать" себя от Украины, ни то, что она при этом может опираться на Устав ООН.

Это утверждение является частью серии выдвинутых Путиным обвинений в том, что Украина ведет наступательные военные операции и даже готовится к войне против России.

Вскоре после того, как Россия признала самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", они обратились к Москве за помощью, и Путин направил в регион, занятый пророссийскими сепаратистами, войска, которые он назвал "миротворческими". Де-факто, однако, это стало продолжением ползучей оккупации Украины Россией, начавшейся в 2014 году.

Москва до сих пор не предоставила никаких доказательств того, что Украина напала на Россию, никакой независимой информации по этому вопросу нет. В сепаратистских районах на востоке Украины, за которые уже несколько лет ведутся бои, имели место акции под ложным флагом, то есть инсценированные нападения, которые блогеры разоблачали как постановочные.

"Право на самооборону предполагает нападение другой стороны. В случае с Украиной этого (нападения Украины на Россию. - Ред.) абсолютно не наблюдается", - говорит Пиа Фурхоп (Pia Fuhrhop), эксперт Фонда "Наука и политика" (SWP) в области международной безопасности, в интервью DW. Фурхоп называет аргументацию Путина "вероломной" и поясняет: "Как раз напротив: в последние недели Украина предприняла все, чтобы не дать России повода сослаться именно на право на самооборону".

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая в течение многих лет наблюдает за ситуацией в Украине со специальной миссией, также однозначно опровергает утверждение Путина о том, что российское вторжение подпадает под действие статьи 51 Устава ООН. Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау осудил российское вторжение как "фундаментальное нарушение Устава ООН". Оправдывать нападение статьей 51 было "прискорбно и позорно", подчеркнул он.

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед журналистами, заявил: "Эта война не имеет смысла. Она нарушает принципы Устава ООН".

Статья 51 Устава ООН гарантирует государствам-членам ООН право на "индивидуальную или коллективную самооборону" в случае вооруженного нападения. Однако, как отмечает Марсело Коэн - профессор международного права в Высшем институте международных исследований и развития в Женеве, - в случае с Россией дело обстоит иначе. "Аргументация Путина безосновательна по нескольким причинам, - рассуждает Коэн в интервью DW. - Во-первых, две отколовшиеся территории ("ДНР" и "ЛНР". - Ред.) не являются государствами с точки зрения международного права. Во-вторых, до вторжения (России. - Ред.) Украина не предпринимала "насильственных действий" в отношении этих двух территорий". И в-третьих, массированное применение силы против военных объектов по всей Украине является ненужным и непропорциональным, подчеркивает эксперт.

Без каких-либо доказательств вооруженного нападения со стороны Украины действия России остаются, по сути, агрессивной войной без какого-либо оправдания по статье 51.

Происходил ли в Украине "геноцид"?

Утверждение Путина: цель так называемой "специальной операции" России в Украине - "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Фактчекинг DW: это не соответствует действительности.

Понятие "геноцид", согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, означает "действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую".

Сообщений о подобных целенаправленных массовых убийствах мирных жителей в Украине нет, хотя все жертвы конфликта среди гражданского населения тщательно документируются международными наблюдателями с 2014 года. В регулярных отчетах миссии наблюдателей ОБСЕ, которая с 2014 года ездит по обе стороны "контактной линии" на востоке Украины - также с согласия России, - нет никаких свидетельств систематического убийства гражданского населения. Жертвы конфликта среди гражданского населения, по мнению наблюдателей, являются следствием боевых действий или их последствий.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в 2021 году, в зоне боевых действий на востоке Украины погибло в общей сложности около 3000 мирных жителей.

Миссия наблюдателей ОБСЕ фиксируют всех погибших и раненых в своих ежедневных отчетах. Наибольшее количество гражданских лиц было убито в первой фазе конфликта в 2014-2015 годах. С 2016 года число жертв неуклонно снижается. В последнем доступном кратком отчете миссии по наблюдению 2020 года зафиксирована гибель 161 мирного жителя в период с 1 января 2017 года по середину сентября 2020 года - при примерно равном количестве жертв с обеих сторон. Преобладающей причиной смерти был артиллерийский обстрел, далее следуют взрывы наземных мин и боеприпасов.

"Большинство жертв - 81 погибший и 231 раненый - были вызваны минами, неразорвавшимися боеприпасами и другими взрывчатыми веществами. Гражданские лица были убиты или ранены при самых разных обстоятельствах, в том числе во время работы в поле, рыбалки или прогулки", - говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за сентябрь 2020 г. Из независимых источников - ОБСЕ и ООН - нет никаких указаний на предполагаемый "геноцид". Пиа Фурхоп из Фонда "Наука и политика" называет обвинения Путина в геноциде "абсолютно беспочвенными".

По ее мнению, российского президента не волнуют факты: "В авторитарной системе, которой сегодня является Россия, у критичных СМИ нет возможности каким-либо образом проверить это. В этом отношении ему (Путину. - Ред.) достаточно оправдания войны без фактической основы", - говорит Фурхоп.

Нужно ли "денацифицировать" Украину?

Утверждение Путина: для предотвращения якобы происходящих издевательств и якобы имеющего место "геноцида" России необходимо приложить усилия к "демилитаризации и денацификации Украины".

Фактчекинг DW: это утверждение не соответствует действительности.

Заявление Путина - это пропагандистский нарратив, который он повторяет уже долгое время и который не имеет под собой никакой основы. Для реализации своих планов в Украине Путин пользуется историческим понятием "денацификация". Оно описывает политику стран-победительниц в отношении нацистской Германии после Второй мировой войны. Целью этой меры тогда было освободить страну от влияния нацистов и снять поддерживавших этот курс людей с их должностей.

Сравнивать это с ситуацией в Украине - неправильно, подчеркивает в беседе с DW аналитик Центра восточноевропейских исследований в Стокгольме (Stockholm Center for Eastern European Studies, SCEEUS) Андреас Умланд. "Разговоры о нацизме в Украине абсолютно неуместны, - уверен он. - Президент Украины Владимир Зеленский - русскоязычный еврей, который на последних выборах главы государства с большим преимуществом обошел украинского кандидата без еврейских корней".

По словам Андреаса Умланда, в Украине действительно есть ультраправые группы. Однако их влияние сравнительно мало, если сравнивать ситуацию в Украине с ситуацией некоторых других европейских странах, говорит он. "На последних парламентских выборах в 2019 году (в Украине. - Ред.) ультраправые, радикальные партии выступили единым фронтом, и этот единый фронт набрал в сумме 2,15% голосов", - напоминает эксперт.

В свою очередь, профессор в области исследования российской культуры и общества в Университете Санкт-Галлена в Швейцарии Ульрих Шмид называет слова Путина о необходимости "денацификации Украины" "подлой инсинуацией". Шмид занимается исследованиями в области национализма в Восточной Европе. "Действительно, во время протестов на Евромайдане в 2013 и 2014 годах существовали отдельные ультраправые группы. Однако сегодня они играют в стране второстепенную роль", - говорит Шмид в интервью DW. "Такие группы есть, но в самой России существует по крайней мере столько же ультраправых групп, сколько и в Украине", - добавляет он.

Правые украинские боевые объединения, сражающиеся с сепаратистами на востоке Украины, такие как полк "Азов", подвергались критике. Полк "Азов" был основан ультраправой группой, но в 2014 году его включили в состав внутренних войск МВД Украины, Национальной гвардии, указывает Умланд. После этого произошло разделение радикального движения и полка. Последний по-прежнему использует праворадикальную символику, однако уже не может быть классифицирован как правоэкстремистский. Во время курсов подготовки военнослужащих то и дело замечали солдат, разделяющих правоэкстремистскую идеологию, однако их выявили, и это вызвало скандал, отмечает Умланд.

Подводя итог, можно сказать, что в Украине, как и во многих других странах, существуют мелкие правоэкстремистские группы. Однако, по оценке экспертов, они играют совершенно незначительную роль в обществе. Соответственно, реальных причин говорить о "денацификации" нет.

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